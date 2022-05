Marka napojów energetycznych Monster Energy jako oficjalny sponsor mistrzostw Lucas Oil AMA Pro Motocross 2022

Marka, która od wielu lat wspiera społeczność wyścigów motocyklowych, wnosi swój „styl życia w puszce" do prestiżowych wyścigów motocrossowych obejmujących 12 rund rozgrywanych w USA.

CORONA, Kalifornia, 4 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- Marka napojów energetycznych, które na całym świecie kojarzone są z zawodowymi wyścigami motocrossowymi - Monster Energy - została oficjalnym sponsorem mistrzostw Lucas Oil AMA Pro Motocross 2022.

„Patrząc na ogromne zaangażowanie Monster Energy w wyścigi motocrossowe, bardzo dobrze się składa, że będziemy kontynuować owocną współpracę z tą dziedziną sportu, występując w charakterze sponsora tegorocznej edycji mistrzostw Lucas Oil AMA Pro Motocross - powiedział Dan McHugh, dyrektor ds. marketingu Monster Energy. - Monster Energy od 2002 roku nieprzerwanie angażuje się w promowanie sportu motocrossowego, współpracując nie tylko z organizatorami wszystkich najważniejszych imprez, ale także z wieloma zawodowymi i amatorskimi zespołami wyścigowymi oraz indywidualnymi zawodnikami z całego świata".

Już od dwóch dekad Monster Energy zaznacza swoją obecność na imprezach motocrossowych. Po dołączeniu do grupy sponsorów mistrzostw Lucas Oil AMA Pro Motocross oraz nominacji na sponsora tytularnego Monster Energy AMA Supercross, a także na sponsora Mistrzostw Świata MXGP w Motocrossie, Monster Energy może poszczycić się obecnie sponsorowaniem wszystkich najważniejszych wydarzeń motocrossowych z udziałem najlepszych zawodników na świecie i będzie dążyć do popularyzacji tego sportu nie tylko w Ameryce Północnej, ale i na pozostałych kontynentach. Wspierając organizację amatorskich krajowych mistrzostw w motocrossie - Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship (określanych mianem „Loretta Lynn's") oraz szeregu innych krajowych i ogólnoświatowych imprez motocrossowych i wydarzeń z udziałem motocykli dirtowych, Monster Energy pod tym względem nie ma sobie równych w branży napojów energetycznych. Poza profesjonalnymi wydarzeniami i wiodącymi imprezami amatorskimi, marka Monster Energy promuje również amatorski motocross na najniższym szczeblu lokalnym, czym pozyskała sobie szereg wiernych fanów wśród motocrossowców. Charakterystyczne, połyskujące logo w kształcie litery M wzbudza sympatię i szacunek wynikające z tego, że Monster Energy wspiera ten sport już od 20 lat.

„Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Monster Energy stał się >>Oficjalnym napojem energetycznym<< naszej imprezy. Jest to wręcz naturalne połączenie. Grupa fanów Mistrzostw Lucas Oil AMA Pro Motocross wydaje się wprost stworzona dla Monster Energy - powiedział Davey Coombs, prezes MX Sports Pro Racing. - Jeżeli jakikolwiek napój energetyczny został stworzony dla amerykańskiej publiczności motocrossowej, to jest to właśnie Monster Energy. Wierny sportowi, śmiały, zdecydowany w swoich działaniach - Monster Energy jest napojem energetycznym numer jeden w świecie motocrossu".

Podczas obejmującej 12 rund imprezy pojawi się kultowa megaplatforma Monster Energy, wypełniona po brzegi schłodzonymi napojami energetycznymi, które ugaszą pragnienie fanów podczas wyścigów motocrossowych rozgrywanych w upalne, letnie dni.

Oprócz występowania jako sponsor ogólny tegorocznych mistrzostw Lucas Oil Pro Motocross, Monster Energy wspiera również zespół Monster Energy Kawasaki, zespół Monster Energy/Pro Circuit/Kawasaki, zespół Monster Energy Star Yamaha Racing oraz wielu zawodników, w tym Chase'a Sextona (zespół Honda HRC).

Start imprezy

Runda otwierająca mistrzostwa Lucas Oil Pro Motocross 2022, autoryzowane przez AMA Pro Racing, odbędzie się w sobotę, 28 maja, na torze wyścigowym Fox Raceway National w Pala, w Kalifornii. Szczegółowe informacje, w tym dotyczące sprzedaży biletów, można znaleźć na stronie: www.promotocross.com.

Monster Energy

Monster Energy, z siedzibą w Corona w Kalifornii, jest wiodącym producentem napojów energetycznych i alternatywnych. Odchodząc od tradycyjnych rozwiązań, Monster Energy wspiera scenę muzyczną i sport, począwszy od takich dyscyplin jak motocross, off-road, NASCAR, MMA i BMX, poprzez surfing, snowboard, narciarstwo, jazdę na deskorolce, aż po rock and rock 'n' roll. Monster Energy jest marką, która wierzy w autentyczność oraz istotę sportu i muzyki. To coś więcej niż napój. To sposób na życie, jaki reprezentują sportowcy, dyscypliny sportu, zespoły, sympatycy i fani. Więcej informacji o Monster Energy, w tym o wszystkich napojach tej marki, można znaleźć na stronie: www.monsterenergy.com.

