Společnost Monster Energy se svým energetickým nápojem se stala oficiálním sponzorem šampionátu Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship 2022

Dlouholetý podporovatel komunity závodních motocyklů přináší do prestižního 12kolové motokrosové série v USA svůj „Životní styl v plechovce".

CORONA, Kalifornie, 4. května 2022 /PRNewswire/ – Energetický nápoj Monster Energy, který je celosvětově spojován s profesionálními motokrosovými závody, byl jmenován oficiálním sponzorem šampionátu Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship.

„Vzhledem k obrovskému závazku Monster Energy k motokrosovým závodům je příhodné, že pokračujeme v našem skvělém vztahu s tímto sportem z pozice sponzora letošního šampionátu Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship," prohlásil Dan McHugh, marketingový ředitel společnosti Monster Energy. „Absolutní a neochvějný závazek společnosti Monster Energy vůči motokrosovému sportu vznikl v roce 2002 a v průběhu let jsme spolupracovali nejen se všemi předními závodními sériemi, ale i s nespočtem profesionálních a amatérských závodních týmů a individuálních závodníků po celém světě."

Společnost Monster Energy je na motokrosových závodech dobře zavedená už zhruba dvě desetiletí. Díky tomu, že firma rozšířila svůj sponzorský seznam o šampionát Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship a je titulárním sponzorem Monster Energy AMA Supercross a také významným sponzorem mistrovství světa v motokrosu MXGP, sponzoruje nyní všechny hlavní série terénních motocyklů s nejlepšími jezdci na světě a bude usilovat o posílení tohoto sportu nejen v Severní Americe, ale po celém světě. Dalším příkladem je šampionát Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship (známý také jako „Loretta Lynn's") a seznam národních i celosvětových motokrosových závodů a závodů na terénních motocyklech, které společnost Monster Energy podporuje, nemá v odvětví energetických nápojů konkurenci. Kromě profesionálních a největších amatérských závodů si společnost Monster Energy díky svému hlavnímu zapojení do amatérského motokrosu – až na nejzákladnější úroveň místních tratí – získala věrné příznivce mezi motokrosovými fanoušky. Zářící logo společnosti s logem M si právem vysloužilo uznání a respekt, protože tomuto sportu kryje záda již 20 let.

„Jsme velmi rádi, že se Monster Energy stal oficiálním energetickým nápojem našeho seriálu, je to přirozená volba. Fanouškovská základna na šampionátu Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship je pro Monster Energy přesně to pravé," řekl Davey Coombs, prezident MX Sports Pro Racing. „Pokud byl někdy nějaký energetický nápoj určen pro americké motokrosové publikum, pak je to právě Monster Energy. Je věrný svému sportu, odvážný a agresivní – Monster Energy stojí na nejvyšším místě stupňů vítězů jako energetický nápoj pro motokros."

Aktivace v rámci 12kolové série bude zahrnovat ikonickou závodní soupravu Monster Energy, která bude přetékat ledově vychlazenými nápoji Monster Energy pro fanoušky národních závodů v horkých letních motokrosových dnech.

Kromě sponzorství šampionátu Lucas Oil Pro Motocross letos v létě podporuje Monster Energy také tovární tým Monster Energy Kawasaki, tovární tým Monster Energy/Pro Circuit/Kawasaki, tovární tým Monster Energy Star Yamaha Racing a řadu závodníků, včetně Chase Sextona (Team Honda HRC).

Úvodní kolo motokrosového šampionátu Lucas Oil Pro Motocross Championship 2022, který se koná pod záštitou AMA Pro Racing, se uskuteční v sobotu 28. května na závodišti Fox Raceway National v kalifornském Pala. Další informace včetně prodeje vstupenek jsou k dispozici na adrese www.promotocross.com .

Společnost Monster Energy se sídlem v kalifornském městě Corona je předním prodejcem energetických a alternativních nápojů. Společnost Monster Energy odmítá jít ve šlépějích tradice a podporuje jedinečnou scénu a sport. Ať už jde o motokros, off-road, NASCAR, MMA, BMX, surfování, snowboard, lyže, skateboard nebo rock and roll, Monster Energy je značka, která věří v autenticitu a podstatu toho, co její sporty, sportovci a hudebníci představují. Je to víc než nápoj, je to způsob života, který žijí sportovci, sportovní oddíly, kapely, zastánci a fanoušci. Více informací o společnosti Monster Energy včetně všech jejích nápojů najdete na adrese www.monsterenergy.com .

