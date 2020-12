Marken inaugure deux nouveaux dépôts BPF

Les dépôts de Los Angeles et d'Ukraine répondent à un besoin croissant de services d'essais cliniques

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Marken a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouvelles installations à Kiev, en Ukraine, et à Los Angeles, aux États-Unis. Un tout nouveau dépôt pharmaceutique à Kiev permettra aux clients de stocker plus facilement les produits et les fournitures des essais cliniques plus près des patients, tandis qu'un nouveau dépôt bonnes pratiques de fabrication (BPF) et une installation de construction de kits d'aphérèse à Los Angeles (LA) élargissent la capacité de l'entreprise à répondre aux exigences BPF en matière de stockage et de services de la chaîne d'approvisionnement en cellules et en gènes aux États-Unis.

Le dépôt de LA comprend un espace pour le stockage des palettes et une gamme complète d'options de stockage à température contrôlée, y compris une station de remplissage d'azote liquide. L'opération de production de kits d'aphérèse dans le dépôt de Los Angeles est un nouveau service que Marken ajoute à son portefeuille pour ses clients dans le domaine des cellules et des gènes. Le marché de l'aphérèse, qui comprend les appareils d'aphérèse et les kits d'aphérèse jetables, devrait dépasser les 3,5 milliards de dollars US d'ici 2024 et connaîtra un taux de croissance annuel moyen de plus de 11,5 %.1

Les 12 dépôts mondiaux de Marken sont tous conformes aux réglementations BPF, conçus pour permettre le stockage de toutes les gammes de température, y compris : le stockage à température ambiante contrôlée de +15 à +25 °C, stockage réfrigéré de +2 à +8 °C, stockage congelé de -15 à -25 °C et congélateurs ultra bas de -80 °C. Les dépôts de Marken offrent une gamme complète de services, y compris la réception, le ramassage et l'emballage, l'expédition hybride, la gestion des retours et la destruction, le réétiquetage et le rapprochement des stocks.

Ariette van Strien, présidente de Marken, a déclaré : « L'Ukraine continue d'être importante sur le marché des essais cliniques en Europe de l'Est et notre dépôt de Kiev renforcera notre position dans la région. Notre dépôt de Los Angeles permettra de répondre à la demande américaine sur la côte ouest et complétera notre dépôt de Philadelphie sur la côte est. »

Marken est une filiale à part entière de la division UPS Healthcare. Avec Polar Speed et Marken inclus, la division UPS Healthcare compte 128 sites et 5 500 employés dans le monde entier. Marken offre un réseau de dépôts et des centres logistiques de pointe conformes aux BPF pour le stockage et la distribution de produits pharmaceutiques cliniques dans 56 sites dans le monde entier, tout en conservant sa position de leader pour les services de soins de santé directs aux patients et à domicile, les envois d'échantillons biologiques et la production de kits biologiques. Les 1 600 employés dévoués de Marken gèrent chaque mois 100 000 envois de produits pharmaceutiques et d'échantillons biologiques, dans toutes les gammes de température, dans plus de 220 pays. Des services supplémentaires tels que l'approvisionnement, le stockage et la distribution en matériel annexe, la vérification des voies d'expédition et les qualifications, ainsi que le conseil en matière de bonne pratiques de distribution, de réglementation et de conformité, ajoutent à la position unique de Marken dans l'industrie pharmaceutique et logistique.

