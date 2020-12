Spoločnosť Marken otvorila dva nové sklady zdravotníckeho materiálu, ktoré spĺňajú zásady správnej výrobnej praxe (GMP)

Sklady v Los Angeles a na Ukrajine pomôžu uspokojiť rastúci dopyt po zdravotníckych službách klinických štúdií

RESEARCH TRIANGLE PARK, Severná Karolína, Dec. 23, 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Marken dnes oznámila, že otvorila dva nové sklady zdravotníckeho materiálu, v Kyjeve na Ukrajine a v Los Angeles v Spojených štátoch amerických. Úplne nový sklad liečiv v Kyjeve ponúkne klientom, ktorí vykonávajú klinické testy zdravotníckych pomôcok, nové príležitosti pre spoľahlivé a bezpečné uloženie testovaných liečiv a súvisiacich potrieb tak, aby boli bližšie k pacientom. Druhý sklad v Los Angeles spĺňa zásady správnej výrobnej praxe (GMP) a pomôže uspokojiť rastúci dopyt po uložení a uskladnení bunkových a génových vzoriek pre trh v Spojených štátoch amerických.

Sklad v Los Angeles (LA) ponúka priestory pre uloženie paliet a umožňuje skladovanie v celom rozsahu teplôt, za riadených a kontrolovaných podmienok. Jeho súčasťou je tiež plniaca stanica na tekutý dusík. Navyše tento sklad umožňuje skladovanie sád pre separáciu zložiek krvi (aferéza). Skladovanie týchto sád pre aferézu vo svojom sklade v Los Angeles firma Marken ponúka ako novú službu, ktorá je určená najmä tým zákazníkom, ktorí potrebujú skladovať vzorky buniek a genetického materiálu. Predpokladá sa, že tento trh, ktorý zahŕňa prístroje pre aferézu a jednorazové sady pre vykonávanie separácie, dosiahne do roku 2024 hodnotu 3,5 miliardy dolárov a každoročne priemerne porastie o viac ako 11,5% .1

Všetkých 12 globálnych skladov firmy Marken spĺňa predpisy správnej výrobnej praxe (GMP) a umožňuje skladovanie za riadených teplôt, vo všetkých požadovaných rozmedziach, vrátane a okrem iného: +15 až + 25 ° C - s kontrolovanou teplotou okolia, +2 až +8 ° C - uskladnenie v chlade, -15 až -25 ° C - uskladnenie zamrazených výrobkov a -80 ° C - uskladnenie v mraziacich boxoch s veľmi nízkou teplotou. Sklady firmy Marken ponúkajú komplexné služby, vrátane príjmu, uskladnenia, zabalenia, hybridnej distribúcie, správy vratiek, likvidácie, preznačenia a inventarizácie zásob.

Ariette van Strien, prezidentka firmy Marken, povedala: "Ukrajina je stále najdôležitejším východoeurópskym trhom pre klinické hodnotenie a náš sklad v Kyjeve nám pomôže posilniť našu pozíciu v tomto regióne. Náš sklad v Los Angeles nám umožní uspokojiť dopyt v Spojených štátoch amerických na západnom pobreží, zatiaľ čo služby pre východné pobrežie Spojených štátov amerických budeme poskytovať z nášho skladu vo Filadelfii."

1 Market Watch, 28. augusta 2020

O spoločnosti Marken

Spoločnosť Marken je stopercentnou dcérskou firmou skupiny UPS Healthcare. Súčasťou skupiny UPS Healthcare, je okrem firmy Marken tiež spoločnosť Polar Speed a celá skupina má 5500 zamestnancov v 128 pobočkách po celom svete. Firma Marken prevádzkuje sieť skladovacích a logistických centier pre skladovanie liečiv a zdravotníckeho materiálu v 56 miestach sveta a je poprednou svetovou firmou v oblasti skladovania a distribúcie zdravotníckych pomôcok pre pacientov, prostriedkov pre domácu zdravotnú starostlivosť a biologických vzoriek. Zaoberáme sa tiež výrobou biologických a odberových sád pre zdravotníctvo. Všetky naše sklady spĺňajú zásady správnej výrobnej praxe (GMP). Firma Marken má 1600 zamestnancov, ktorí každý mesiac zabezpečujú dodávky viac ako 100.000 balení liečiv a biologických vzoriek do viac ako 220 krajín sveta. Dokážeme skladovať výrobky za riadených teplôt, prakticky v ľubovoľnom teplotnom rozmedzí. Medzi ďalšie služby firmy Marken patrí distribúcia spotrebného materiálu, kontrola dodržiavania predpísaných skladovacích a distribučných podmienok pre jednotlivé produkty a tiež poradenské služby pre zaistenie zhody s predpismi pre správnu distribučnú prax (GDP). Vďaka týmto službám má firma Marken na logistickom a farmaceutickom trhu jedinečnú pozíciu.

