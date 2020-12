Marken uruchamia dwa nowe magazyny przestrzegające zasad GMP

Magazyny w Los Angeles i na Ukrainie stanowią odpowiedź na rosnący popyt na usługi badań klinicznych.

RESEARCH TRIANGLE PARK, Karolina Północna, 22 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Spółka Marken poinformowała dzisiaj o uruchomieniu dwóch nowych obiektów w Kijowie i Los Angeles. Nowy magazyn leków w Kijowie zapewni klientom więcej możliwości składowania leków stosowanych w badaniach klinicznych, a pacjentom łatwiejszy do nich dostęp. Z kolei magazyn przestrzegający zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i zakład produkujący zestawy do aferezy w Los Angeles zwiększa potencjał firmy w zakresie składowania zgodnego z GMP oraz jej rolę w łańcuchu dostaw komórek i genów na terenie Stanów Zjednoczonych.

Magazyn w Los Angeles obejmuje pomieszczenie do składowania palet oraz pełny zakres możliwości składowania leków w warunkach kontrolowanej temperatury, jak również stację zaopatrywania w ciekły azot. Otwarty w Los Angeles zakład produkujący zestawy do aferezy stanowi nową usługę Marken, która uzupełnia jej ofertę dla odbiorców komórek i genów. Zgodnie z założeniami do 2024 r. rynek aferezy, na który składają się m.in. urządzenia do aferezy i jednorazowe zestawy do aferezy, ma przynieść ponad 3,5 mld USD przychodu, a skumulowany roczny wskaźnik jego wzrostu ma wynieść ponad 11,5%. [1]

Wszystkich 12 magazynów Marken, położonych w różnych miejscach świata, przestrzega zasady GMP i przeznaczonych jest do składowania w pełnym zakresie temperatur: kontrolowanej temperaturze otoczenia w przedziale od +15 do +25°C, warunkach chłodniczych w przedziale od +2 do +8°C, jak również w temperaturze zamarzania od -15 do -25°C i zamrażarkach niskotemperaturowych -80°C. Magazyny Marken świadczą kompleksową ofertę usług, obejmującą m.in. odbiór, załadunek i pakowanie, przesyłki hybrydowe, obsługę zwrotów, niszczenie wadliwego towaru, ponowne etykietowanie i inwentaryzację.

Komentarz Ariette van Strien, prezeski spółki Marken: „Ukraina to wciąż ważny rynek dla badań klinicznych w Europie Wschodniej, a magazyn w Kijowie wzmocni pozycję naszej firmy w tym regionie. Z kolei obiekt w Los Angeles pozwoli nam na obsłużenie popytu na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, stanowiąc uzupełnienie oferty magazynu w Filadelfii na wschodnim wybrzeżu.

Marken

Marken jest podmiotem zależnym i w całości należącym do oddziału UPS Healthcare. Wraz z Polar Speed i Marken oddział UPS Healthcare posiada 128 placówek i zatrudnia 5,5 tys. pracowników na całym świecie. Spółka Marken oferuje najnowocześniejsze, zgodne z zasadami GMP centra magazynowo-logiczne do składowania i dystrybucji leków stosowanych w badaniach klinicznych, dysponując 56 tego typu obiektami na całym świecie. Zajmuje ona czołową pozycję w segmentach usług opieki zdrowotnej świadczonej bezpośrednio pacjentom i domowej opieki medycznej, przesyłek z próbkami biologicznymi i produkcji zestawów biologicznych. Licząca 1,6 tys. pracowników kadra Marken każdego miesiąca pracuje z zaangażowaniem nad obsługą wysyłki 100 tys. leków i próbek biologicznych składowanych w pełnym zakresie temperatur w ponad 220 państwach. Uzupełniająca oferta usług takich jak pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja materiałów pomocniczych, weryfikacja i kwalifikowanie trasy przesyłki, jak również doradztwo w zakresie GMP, wymogów regulacyjnych i zgodności z przepisami zapewnia Marken wyjątkową pozycję w branży farmaceutyczno-logistycznej.

