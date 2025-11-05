Veeva Basics adopté par plus de 100 entreprises de biotechnologie émergentes pour simplifier et standardiser les opérations

Les nouvelles applications comprennent Veeva LIMS Basics et PromoMats Basics pour favoriser la rapidité et la croissance

BARCELONE, Espagne, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que plus de 100 entreprises de biotechnologie ont choisi Veeva Basics pour développer les opérations dans les domaines clinique, réglementaire et de la qualité. Un nombre croissant d'entreprises de biotechnologie aux États-Unis et en Europe établissent les bases de leur croissance grâce à une solution simple et standard, capable de s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise.

Avec Veeva Basics, les entreprises de biotechnologie bénéficient des meilleures applications industrielles préconfigurées et prévalidées pour un déploiement rapide. Veeva Basics est construit sur la plateforme Vault, ce qui permet aux entreprises de biotechnologie de passer à une solution Vault complète sans aucune migration. Les entreprises disposent ainsi de la technologie et du soutien nécessaires pour mettre en place des processus efficaces dans les principaux domaines d'activité, aujourd'hui et à long terme.

« Plus de 100 leaders de la biotechnologie issus de 60 entreprises se sont réunis lors du Sommet Recherche, développement et Qualité de Veeva à Boston pour apprendre, se connecter et façonner l'avenir de Veeva Basics. Nous sommes fiers de l'impact que Veeva Basics a sur les entreprises de biotechnologie émergentes et nous continuerons à ajouter de nouvelles applications innovantes qui peuvent être mises en œuvre rapidement pour soutenir le développement de nouveaux médicaments », a déclaré Steve Harper, directeur général de Veeva Basics.

Pour répondre aux besoins commerciaux et de contrôle de la qualité, Veeva Basics ajoute deux nouvelles applications :

Veeva LIMS Basics pour les entreprises virtuelles afin de permettre la supervision des organisations de fabrication sous contrat, y compris la libération des lots et les capacités de certificat d'analyse (CoA). La fonctionnalité de stabilité est prévue pour 2026.





pour les entreprises virtuelles afin de permettre la supervision des organisations de fabrication sous contrat, y compris la libération des lots et les capacités de certificat d'analyse (CoA). La fonctionnalité de stabilité est prévue pour 2026. Veeva PromoMats Basics pour la gestion complète du cycle de vie du contenu, y compris l'approbation, le stockage et la distribution du contenu promotionnel et la gestion des réclamations.

Veeva LIMS (gestion des informations de laboratoire) Basics et PromoMats Basics devraient être disponibles au début de l'année 2026. Basées sur la plateforme éprouvée Vault, les applications Veeva Basics aident les clients à faire évoluer leur infrastructure technologique au fur et à mesure de leur croissance. Pour en savoir plus sur Veeva Basics, veuillez consulter veevabasics.com.

Ce que les entreprises biotechnologiques disent de Veeva Basics :

« En tant qu'entreprise à croissance rapide, nous avons compris la valeur de Veeva Basics en standardisant nos processus sur la base des meilleures pratiques de l'industrie. Le fait de savoir que nous disposons d'une solution agile qui fonctionne aujourd'hui, tout en offrant un accès facile à la plateforme Veeva Vault au fur et à mesure de notre croissance, nous permet d'avoir l'esprit tranquille quant à notre capacité à répondre aux exigences futures », a déclaré Richard Tornai, directeur principal de l'informatique, Recherche et développement clinique chez Structure Therapeutics.

« La création d'une base pour nos opérations de qualité et de réglementation était une priorité et nous avions besoin d'une solution conforme et rentable pour la gestion des documents et des enregistrements. Nous pensons que Veeva Basics répond à ces besoins et plus encore, en fournissant des flux de travail logiques, une bibliothèque de modèles de procédures opératoires normalisées et de formulaires, ainsi qu'une formation simple et efficace », a déclaré Bryan Ball, directeur des opérations techniques chez Whitehawk Therapeutics.

« Veeva Basics nous a fourni une solution de premier ordre avec un support mondial qui nous a permis d'améliorer rapidement les compétences de notre personnel. L'engagement de Veeva en matière d'innovation pour les biotechnologies et l'importance qu'elle accorde à la réussite de ses clients en font le partenaire idéal », a déclaré Bernhard Irlinger, responsable de la qualité chez AiCuris.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit le cloud sectoriel aux sciences de la vie avec des logiciels, des données et des conseils commerciaux. Attachée à l'innovation, à l'excellence de ses produits et à la réussite de ses partenaires, la société Veeva répond aux besoins de plus de 1 500 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales aux entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes avec lesquelles elle collabore : clients, salariés, actionnaires et industries. Pour plus d'informations, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 juillet 2025, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 33 et 34), ainsi que dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

Contact :

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo_v2.jpg