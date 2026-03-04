Más de 900 familias de California encontrarán estabilidad en materia de vivienda en 2026 gracias a una inversión de $31.25 millones de Health Net

Diez nuevos proyectos de vivienda en cuatro condados ofrecerán al menos 900 nuevas unidades de vivienda asequible, lo cual permitirá mejorar los resultados en materia de salud, brindar entornos de vida seguros y reducir la presión en los servicios de emergencia

LOS ÁNGELES, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Health Net, uno de los planes de salud gestionados por Medi-Cal con más experiencia en California y empresa de Centene Corporation (NYSE: CNC), anunció hoy la adjudicación de $31.25 millones en subvenciones para desarrollar 10 inversiones de vivienda específicas en los condados de Los Ángeles, Sacramento, San Joaquín y Stanislaus.

Estos fondos representan el 84% de la inversión de $37 millones que la empresa tiene planeada para ampliar la cantidad de unidades de vivienda para personas de bajos ingresos, lo que destaca el rápido progreso en favor de los californianos vulnerables. Desde 2020, Health Net ha destinado un total de $93 millones a iniciativas relacionadas con la vivienda y la falta de hogar.

"Cada día se nos recuerda que crear un camino hacia una vivienda estable es algo más que ladrillos y cemento, se trata de restaurar la esperanza, la dignidad y las oportunidades para nuestros vecinos que más lo necesitan", afirmó Dorothy Seleski, presidenta de Medi-Cal para Health Net. "Cuando invertimos en hogares seguros y asequibles, no solo reparamos techos, sino que abordamos una de las causas fundamentales de los problemas de salud, lo cual brinda a las familias la estabilidad necesaria para sanar y prosperar. De esta manera construimos una California más fuerte y saludable para todos".

Una vivienda segura brinda la estabilidad necesaria para que las personas controlen sus enfermedades crónicas, mantengan su empleo y accedan a los servicios públicos básicos. Atender los factores sociales que influyen en la salud puede mejorar los resultados en materia de salud y ayudar a aliviar la carga en los servicios de urgencias de California, los cuales se encuentran saturados.

"Esta inversión es un paso importante para garantizar que las familias de todo nuestro estado tengan acceso a hogares seguros y estables", señaló la asambleísta de California, Buffy Wicks. "Al fortalecer nuestra infraestructura de vivienda, sentamos las bases para mejorar la salud, aumentar las oportunidades educativas y lograr la estabilidad económica de todos los residentes".

En 2026, Health Net ha financiado hasta la fecha los siguientes diez proyectos de vivienda:

Condado de Los Ángeles

Herramienta de Garantía de LA4LA, condado de Los Ángeles: $10,000,000

The People Concern (Fountain Apartments), condado de Los Ángeles: $3,700,000

Eleos (5637 Broadway), condado de Los Ángeles: $550,000

"Esta inversión nos ayuda a transformar vidas al promover soluciones de vivienda innovadoras que nuestras comunidades necesitan con tanta urgencia", afirmó Sarah Dusseault, estratega principal de LA4LA. "Estamos muy agradecidos por este financiamiento que ampliará el acceso a hogares estables y asequibles para más personas y familias, y demuestra lo que es posible cuando las organizaciones se alinean en torno a un compromiso compartido para acabar con la inseguridad en la vivienda y construir un futuro mejor".

"Este financiamiento apoya las alianzas duraderas y ayuda a garantizar que los recursos lleguen a las personas y familias que más los necesitan", afirmó Steve Sawicki, director ejecutivo de TPC Homes, la filial de desarrollo de viviendas de The People Concern. "El impacto de tener un lugar estable al que llamar hogar se siente a lo largo de generaciones y fortalece el tejido de nuestras comunidades".

Condado de Sacramento

Green Means Go/Sacramento Area Council of Governments (SACOG), condado de Sacramento: $2,000,000

San Juan Apartments II/Mutual Housing, condado de Sacramento: $1,000,000

Condado de San Joaquín

Fairview Terrace/Mutual Housing, condado de San Joaquín: $3,000,000

Fideicomiso de Vivienda Asequible de San Joaquín (San Joaquin Affordable Housing Trust), condado de San Joaquín: $3,000,000

Lodi Seniors at Salas Park, condado de San Joaquín: $2,000,000

Condado de Stanislaus

Morris Village/Self-Help Enterprises, condado de Stanislaus: $4,000,000

Stanislaus Equity Partners, condado de Stanislaus: $2,000,000

Con casi $6 millones en fondos restantes para los proyectos de 2026, Health Net evalúa activamente oportunidades que podrían contribuir a resolver la escasez de viviendas en California.

