Más de la mitad de la población duda sobre las vacunas en más de 580 códigos postales en EE.UU.

- Una nueva herramienta muestra que más del 50 por ciento de la población tiene dudas sobre las vacunas en más de 580 códigos postales en EE.UU.

Los datos hasta el nivel del código postal muestran grandes variaciones en la vacilación sobre las vacunas dentro de los condados

SEATTLE, 24 de junio, 2021 /PRNewswire/ -- El Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y COVID Collaborative lanzaron hoy una nueva herramienta que muestra datos sobre la disposición de las personas a recibir una vacuna COVID-19 por código postal y condado para todo Estados Unidos. A partir del 10 de junio, el porcentaje de personas que expresan cierto grado de vacilación por las vacunas varía entre los códigos postales vecinos en algunos condados en más del 50 por ciento.

"Esta visualización de datos está diseñada para funcionarios de salud y otros legisladores que están trabajando para educar a sus electores sobre la seguridad y los beneficios de las vacunas de la COVID-19", comentó John Bridgeland, cofundador y consejero delegado de COVID Collaborative. "Al hacer que estos datos sean fácilmente accesibles hasta el nivel de códigos postales individuales, IHME y COVID Collaborative pueden ayudar a garantizar que esos esfuerzos lleguen al 'medio móvil': aquellas personas que aún no están vacunadas pero que están abiertas a ser convencidas". El modelo muestra estimaciones para más de 30.000 códigos postales en Estados Unidos, en comparación con solo 3.000 condados.

En más de 670 códigos postales, más del 20 por ciento de las personas no vacunadas respondieron "probablemente sí" o "probablemente no" a una pregunta de una encuesta en la que se preguntaba si recibirían la vacuna de la COVID-19. La herramienta de visualización permite a los funcionarios de salud y otros usuarios ver este grupo, que puede estar más abierto a recibir más información sobre las vacunas, o alternar para incluir a aquellos que respondieron "definitivamente no" cuando se les preguntó sobre sus intenciones de vacunarse.

Los datos muestran que incluso dentro de los condados donde la vacilación general es baja, hay códigos postales donde una proporción mucho mayor de la población no está segura de recibir la vacuna de la COVID-19. En el noreste del estado de Washington, la vacilación a nivel de condado ronda el 20 por ciento, pero algunos códigos postales tienen una vacilación de hasta el 50 por ciento. En casi todos los estados, los códigos postales vecinos muestran grandes disparidades. En Minnesota, por ejemplo, dos códigos postales adyacentes tienen una vacilación del 9 por ciento y más del 60 por ciento. A medida que los funcionarios a nivel de condado trabajan para abordar las dudas, estos datos a nivel de código postal permitirán una focalización geográfica más efectiva.

Algunos hallazgos clave adicionales de los datos son:

Más de 1.900 códigos postales tienen menos del 5 por ciento de vacilación.

La vacilación media entre todos los códigos postales es del 19 por ciento.

Más de 6.000 códigos postales tienen dudas por encima del 30 por ciento.

Al proporcionar datos tan detallados, la herramienta puede ayudar a garantizar que los esfuerzos se orienten geográficamente donde tendrán el mayor impacto.

"El aumento de las tasas de vacunación es crucial para prevenir más muertes e infecciones por COVID-19, especialmente con las nuevas variantes en circulación", indicó el doctor Christopher Murray, director del IHME. "Es más peligroso ahora no estar vacunado que hace un año, porque las variantes son más transmisibles y más mortales. Esperamos que esta herramienta brinde una guía valiosa a los líderes en salud mientras trabajan para llegar a quienes aún no están vacunados".

La visualización, actualmente en versión beta, está alojada en el sitio web de IHME. El Instituto espera seguir revisando la herramienta basándose en los comentarios de los usuarios, y usar esos comentarios para explorar posibles nuevas funciones para matizar aún más la visualización. Continuará actualizándose cada dos semanas con los datos de encuestas más recientes para capturar las tendencias en curso. Los datos se recopilan de una encuesta en curso de la Universidad Carnegie Mellon que recopila las respuestas de 50.000 estadounidenses todos los días a través de Facebook.

Diez códigos postales con mayor vacilación

Código postal Condado Estado Porcentaje de duda sobre la vacuna 69340 Sheridan Nebraska 98,8 83244 Butte Idaho 98,2 68837 Valley Nebraska 97,7 99759 North Slope Borough Alaska 96,1 58643 Slope North Dakota 96,0 75475 Fannin Texas 95,4 66970 Jewell Kansas 95,0 58559 McLean North Dakota 95,0 35615 Limestone Alabama 94,9 35149 Talladega Alabama 93,7

Diez códigos postales con menor vacilación

Código postal Condado Estado Porcentaje de duda sobre la vacuna 99606 Lake and Peninsula Borough Alaska 0,049 99692 Aleutians West Census Area Alaska 0,087 20818 Montgomery Maryland 0,118 87827 Catron Nuevo México 0,165 13436 Hamilton Nueva York 0,168 57373 Hand South Dakota 0,179 99777 Yukon-Koyukuk Census Area Alaska 0,18 78007 McMullen Texas 0,19 99741 Yukon-Koyukuk Census Area Alaska 0,19 58448 Griggs North Dakota 0,191

Datos y métodos

IHME utiliza modelos estadísticos basados en los datos de esta encuesta para estimar la vacilación de vacunas para más de 32.900 códigos postales y 3.100 condados en Estados Unidos. La Encuesta de síntomas de padecer COVID-19 de Estados Unidos, realizada por Delphi Research Group de la Universidad Carnegie Mellon con el apoyo de Facebook, invita a las personas en Facebook a responder preguntas sobre cómo se sienten, incluidos los síntomas de COVID-19. Las encuestas están diseñadas para proporcionar información que ayude a controlar y pronosticar cómo se puede estar propagando la COVID-19.

Acerca del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud

El Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) es una organización independiente de investigación de salud a nivel global de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington que ofrece mediciones rigurosas y comparables de los problemas de salud más importantes del mundo y evalúa las estrategias utilizadas para abordarlos. El IHME está comprometido con la transparencia y se encarga de que esta información se encuentre ampliamente disponible a fin de que los responsables de la formulación de políticas cuenten con la evidencia necesaria para tomar decisiones informadas con respecto a la asignación de recursos para mejorar la salud de la población.

Acerca de COVID Collaborative

COVID Collaborative, un proyecto de la Oficina de Posibilidades Americanas, es una asamblea nacional de expertos, líderes e instituciones en salud, educación y economía y asociaciones que representan la diversidad del país para cambiar el rumbo de la pandemia apoyando a los gobiernos federal, estatal y Esfuerzos locales de respuesta a la COVID-19.

