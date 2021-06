Nowe narzędzie wykazało, że ponad 50% ludności w lokalizacjach oznaczonych ponad 580 kodami pocztowymi w USA jest niezdecydowane na szczepienie

Dane przyporządkowane do kodu pocztowego wykazały duże zróżnicowanie w zakresie niezdecydowania w kwestii szczepienia w poszczególnych hrabstwach.

SEATTLE, 24 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- Instytut Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia (Institute for Health Metrics and Evaluation - IHME) przy Szkole Medycyny Uniwersytetu Waszyngtońskiego (University of Washington) i COVID Collaborative udostępniły nowe narzędzie, które pokazuje dane dotyczące otwartości ludzi na szczepienie przeciwko COVID-19, w podziale na kod pocztowy i hrabstwa dla całego terytorium Stanów Zjednoczonych. Według stanu na 10 czerwca odsetek ludzi, którzy wykazali pewien stopień braku zdecydowania na szczepienie, rożni się dla sąsiadujących kodów pocztowych w niektórych hrabstwach nawet o ponad 50 procent.

„Ta wizualizacja danych została opracowana z myślą o przedstawicielach organów odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną i innych ośrodków decyzyjnych, które prowadzą działania edukacyjne wśród mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i korzyści płynących ze szczepienia przeciwko COVID-19 - powiedział John Bridgeland, współzałożyciel i dyrektor generalny COVID Collaborative. - Poprzez udostępnienie tych danych z uwzględnieniem indywidualnych kodów pocztowych, IHME i COVID Collaborative mogą pomóc w zapewnieniu, że z tymi działaniami dotrzemy do osób niezdecydowanych, które jeszcze nie zostały zaszczepione, lecz są otwarte na argumenty". Model przedstawia dane szacunkowe dla ponad 30000 kodów pocztowych w Stanach Zjednoczonych, w porównaniu z tylko 3000 hrabstwami.

W przypadku ponad 670 kodów pocztowych ponad 20 procent osób niezaszczepionych udzieliło odpowiedzi „prawdopodobnie tak", lub „prawdopodobnie nie" na pytanie, czy zamierzają przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19. Narzędzie wizualizacji pozwala przedstawicielom organów opieki zdrowotnej i innym użytkownikom na wgląd w grupy, które byłyby najbardziej przychylne uzyskaniu dodatkowych informacji na temat szczepień lub w grupy, które odpowiedziały „zdecydowanie nie" na pytanie dotyczące zamiaru szczepienia.

Dane wykazały, że nawet w obrębie poszczególnych hrabstw, gdzie ogólny poziom niezdecydowania jest niski, znajdują się miejsca, gdzie znacznie większy odsetek mieszkańców nie ma pewności odnośnie do szczepienia przeciwko COVID-19. W północno-wschodniej części stanu Waszyngton, poziom niepewności na szczeblu hrabstwa oscyluje wokół 20%, lecz w odniesieniu do niektórych kodów pocztowych odnotowano poziom niezdecydowania sięgający 50 procent. W niemal wszystkich stanach stwierdzono znaczne rozbieżności pomiędzy sąsiadującymi kodami pocztowymi. Na przykład w stanie Minnesota dwa przylegające obszary odnotowały poziom niezdecydowania wynoszący odpowiednio 9 i 60 procent. Podczas gdy władze hrabstw podejmują działania w celu dotarcia do osób niezdecydowanych, dane uwzględniające kody pocztowe pozwolą na skuteczniejsze ukierunkowanie tych wysiłków pod względem geograficznym.

Dodatkowe najważniejsze ustalenia:

W przypadku ponad 1900 kodów pocztowych odnotowano niezdecydowanie na poziomie niższym niż 5 procent.;

Mediana poziomu niezdecydowania z uwzględnieniem wszystkich kodów pocztowych wynosi 19 procent.;

W ponad 6000 obszarów oznaczonych kodem pocztowym odnotowano poziom niezdecydowania wynoszący 30 procent.

Dzięki dostarczeniu tak szczegółowych danych narzędzie to może być wsparciem w dokładnym ukierunkowaniu działań pod względem geograficznym tam, gdzie mogą wywrzeć największy wpływ.

„Poprawa wskaźników szczepień jest bardzo ważna dla zapobiegania zgonom i zachorowaniom na COVID-19, w szczególności jeśli pojawiają się nowe warianty wirusa - powiedział dyrektor IHME, dr Christopher Murray. - Brak szczepienia jest obecnie jeszcze bardziej niebezpieczny niż rok temu, ponieważ nowe mutacje są bardziej zakaźne i charakteryzują się wyższą śmiertelnością. Mamy nadzieję, że narzędzie to dostarczy cennych wskazówek osobom odpowiedzialnym za opiekę zdrowotną w ich działaniach ukierunkowanych na dotarcie do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły".

Wizualizacja , obecnie w wersji beta, znajduje się na stronie internetowej IHME. Instytut oczekuje, że dzięki informacji zwrotnej od użytkowników możliwe będzie wprowadzenie zmian do narzędzia - informacja zwrotna również może być wykorzystana do opracowania nowych funkcji w celu uzyskania jeszcze bardziej precyzyjnej wizualizacji. Będzie ona aktualizowana co dwa tygodnie o najnowsze dane z ankiet w celu zobrazowania aktualnych tendencji. Dane pozyskiwane są z badania ankietowego prowadzonego przez Carnegie Mellon University, w ramach którego każdego dnia na bieżąco rejestrowane są odpowiedzi od 50000 Amerykanów udzielane za pośrednictwem portalu Facebook.

Dziesięć obszarów oznaczonych kodami pocztowymi o najwyższym poziomie niezdecydowania

Kod pocztowy Hrabstwo Stan Procentowy brak zdecydowania na szczepienie 69340 Sheridan Nebraska 98,8 83244 Butte Idaho 98,2 68837 Valley Nebraska 97,7 99759 North Slope Borough Alaska 96,1 58643 Slope Dakota Północna 96,0 75475 Fannin Teksas 95,4 66970 Jewell Kansas 95,0 58559 McLean Dakota Północna 95,0 35615 Limestone Alabama 94,9 35149 Talladega Alabama 93,7

Dziesięć obszarów oznaczonych kodami pocztowymi o najniższym poziomie niezdecydowania

Kod pocztowy Hrabstwo Stan Procentowy brak zdecydowania na szczepienie 99606 Lake and Peninsula Borough Alaska 0,049 99692 Aleutians West Census Area Alaska 0,087 20818 Montgomery Maryland 0,118 87827 Catron Nowy Meksyk 0,165 13436 Hamilton Nowy Jork 0,168 57373 Hand Dakota Południowa 0,179 99777 Yukon-Koyukuk Census Area Alaska 0,18 78007 McMullen Teksas 0,19 99741 Yukon-Koyukuk Census Area Alaska 0,19 58448 Griggs Dakota Północna 0,191

Dane i metodologia

IHME stosuje modele statystyczne oparte na danych ankietowych w celu oszacowania poziomu niezdecydowania dla ponad 32900 obszarów oznaczonych kodem pocztowych i dla 3100 hrabstw w Stanach Zjednoczonych. W ramach badania US COVID-19 Symptom Survey prowadzonego przez Grupę Badawczą Delphi w Carnegie Mellon University przy wsparciu portalu Facebook zwrócono się do użytkowników portalu o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące samopoczucia, w tym te dotyczące objawów COVID-19. Badania opracowano w sposób umożliwiający pozyskanie informacji w celu wsparcia monitorowania i prognozowania dalszego rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Instytut Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia

Instytut Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia (IHME) to niezależny instytut prowadzący badania w dziedzinie zdrowia na świecie, działający przy Szkole Medycznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego, który dostarcza rygorystycznych i porównywalnych pomiarów najistotniejszych kwestii zdrowotnych na świecie i dokonuje oceny strategii ich rozwiązywania. IHME wyznaje zasadę przejrzystości i zapewnia szeroki dostęp do informacji, dzięki czemu decydenci zyskują dowody potrzebne do podejmowania uzasadnionych decyzji w kwestii przydziału zasobów na rzecz poprawy zdrowia ludności.

COVID Collaborative

COVID Collaborative, inicjatywa Office of American Possibilities, jest ogólnokrajowym zgromadzeniem ekspertów, liderów i instytucji działających w obszarze zdrowia, edukacji i gospodarki oraz stowarzyszeń reprezentujących różnorodność kraju, ukierunkowanym na walkę z pandemią poprzez wspieranie federalnych, stanowych i lokalnych działań na rzecz walki z COVID-19.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1156878/IHME_Logo.jpg

Related Links

http://www.healthdata.org/



SOURCE Institute for Health Metrics and Evaluation