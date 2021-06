Un nouvel outil révèle que plus de 50 pour cent de la population est réticente à la vaccination dans plus de 580 villes des États-Unis en fonction du code postal

Les données recueillies jusqu'au niveau du code postal révèlent d'énormes variations au sein des comtés quant à l'hésitation à se faire vacciner

SEATTLE, 25 juin 2021 /PRNewswire/ -- L'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la faculté de médecine de l'Université de Washington et COVID Collaborative a lancé un nouvel outil aujourd'hui présentent des données sur la disposition des gens à recevoir un vaccin COVID-19 selon le code postal et le comté pour l'ensemble des États-Unis. Au 10 juin, le pourcentage de personnes qui expriment un certain degré d'hésitation à se faire vacciner varie de plus de 50 pour cent d'un code postal à l'autre dans certains comtés.

« Cette visualisation des données est destinée aux responsables de la santé et aux autres décisionnaires qui s'efforcent d'informer leurs électeurs sur l'innocuité et les bénéfices des vaccins COVID-19 », a déclaré John Bridgeland, cofondateur et PDG de COVID Collaborative. « En rendant ces données facilement accessibles jusqu'au niveau des différents codes postaux, l'IHME et COVID Collaborative peuvent contribuer à garantir que ces actions menées atteignent les « esprits indécis » : les personnes qui ne sont pas encore vaccinées mais qui sont prêtes à se laisser convaincre. » Le modèle présente des estimations pour plus de 30 000 codes postaux aux États-Unis, contre seulement 3 000 comtés.

Dans plus de 670 codes postaux, plus de 20 pour cent des personnes non vaccinées ont répondu « probablement oui » ou « probablement non » à une question de l'enquête demandant si elles se feraient vacciner contre le COVID-19. L'outil de visualisation permet aux responsables de la santé et aux autres utilisateurs d'observer ce groupe, qui pourrait être le plus à même de recevoir davantage d'informations sur les vaccins ou de basculer pour inclure ceux qui ont répondu « certainement pas » lorsqu'on leur a demandé quelles étaient leurs intentions en termes de vaccination.

Les données montrent que même dans les comtés où l'hésitation est globalement faible, il existe des codes postaux où une proportion beaucoup plus importante de la population n'est pas sûre de se faire vacciner contre le COVID-19. Dans le nord-est de l'État de Washington, le taux d'hésitation au niveau du comté est d'environ 20 pour cent, mais certains codes postaux ont un taux d'hésitation qui atteint 50 pour cent. Dans presque tous les États, les codes postaux voisins présentent de grandes disparités. Dans le Minnesota, par exemple, deux codes postaux limitrophes affichent des taux d'hésitation de 9 pour cent et de plus de 60 pour cent. Alors que les responsables des comtés s'efforcent de lutter contre le degré d'hésitation, ces données au niveau du code postal permettront un ciblage géographique plus efficace.

Quelques autres conclusions clés tirées des données :

Plus de 1 900 codes postaux ont un taux d'hésitation de moins de 5 pour cent.

Le taux d'hésitation médian parmi tous les codes postaux est de 19 pour cent.

Plus de 6 000 codes postaux ont un taux d'hésitation supérieur à 30 pour cent.

En fournissant des données aussi précises, l'outil peut contribuer à garantir que les actions menées sont ciblées géographiquement là où elles auront le plus d'impact.

« Il est primordial d'augmenter les taux de vaccination pour prévenir d'autres décès et infections dus au COVID-19, en particulier avec la circulation de nouveaux variants », a déclaré le directeur de l'IHME, le Dr Christopher Murray. « Il est plus dangereux aujourd'hui de ne pas être vacciné qu'il y a un an, car les variants sont à la fois plus transmissibles et plus mortels. Nous espérons que cet outil fournira des conseils précieux aux responsables de la santé qui s'efforcent d'atteindre ceux qui ne sont pas encore vaccinés. »

La visualisation , actuellement en version bêta, est hébergé sur le site de l'IHME. L'Institut prévoit de revoir l'outil en fonction des réactions des utilisateurs et d'utiliser ces réactions pour explorer d'éventuelles nouvelles fonctionnalités afin de nuancer davantage la visualisation. Il continuera à être mis à jour toutes les deux semaines avec les dernières données de l'enquête afin de saisir les tendances en cours. Les données proviennent d'une enquête en cours de l'université Carnegie Mellon, qui recueille chaque jour les réponses de 50 000 américains via Facebook.

Les dix codes postaux les plus hésitants

Code postal Comté État Pourcentage d'hésitation à se faire vacciner 69340 Sheridan Nebraska 98,8 83244 Butte Idaho 98,2 68837 Valley Nebraska 97,7 99759 North Slope Borough Alaska 96,1 58643 Slope Dakota du Nord 96,0 75475 Fannin Texas 95,4 66970 Jewell Kansas 95,0 58559 McLean Dakota du Nord 95,0 35615 Limestone Alabama 94,9 35149 Talladega Alabama 93,7

Les dix codes postaux les moins hésitants

Code postal Comté État Pourcentage d'hésitation à se faire vacciner 99606 Lake and Peninsula Borough Alaska 0,049 99692 Région de recensement des Aléoutiennes occidentales Alaska 0,087 20818 Montgomery Maryland 0,118 87827 Catron Nouveau Mexique 0,165 13436 Hamilton New York 0,168 57373 Hand Dakota du Sud 0,179 99777 Région de recensement de Yukon-Koyukuk Alaska 0,18 78007 McMullen Texas 0,19 99741 Région de recensement de Yukon-Koyukuk Alaska 0,19 58448 Griggs Dakota du Nord 0,191

Données et méthodes

L'IHME utilise des modèles statistiques basés sur ces données d'enquête pour estimer le taux d'hésitation vaccinale pour plus de 32 900 codes postaux et 3 100 comtés des États-Unis. L' enquête américaine sur les symptômes du COVID-19 , menée par le groupe de recherche Delphi de l'université Carnegie Mellon avec le soutien de Facebook, invite les personnes présentes sur Facebook à répondre à des questions sur leur état de santé, notamment sur les symptômes du COVID-19. Les enquêtes sont conçues pour fournir des informations permettant de surveiller et de prévoir la façon dont le COVID-19 peut se propager.

À propos de l'Institute for Health Metrics and Evaluation

L'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) est un organisme indépendant de recherche en santé mondiale de l'University of Washington School of Medicine qui fournit des mesures rigoureuses et comparables quant aux problèmes de santé les plus importants au monde et évalue les stratégies utilisées pour les résoudre. L'IHME s'engage à faire preuve de transparence et à rendre cette information largement accessible afin que les responsables politiques disposent des données probantes dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées quant à l'affectation des ressources de façon à améliorer la santé de la population.

À propos de COVID Collaborative

COVID Collaborative, un projet de l'Office of American Possibilities, est une assemblée nationale composée d'experts, de leaders et d'institutions dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'économie, ainsi que d'associations représentant la diversité du pays, afin de renverser le cours de la pandémie en soutenant les actions menées contre le COVID-19 au niveau fédéral, étatique et local.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1156878/IHME_Logo.jpg

Related Links

http://www.healthdata.org/



SOURCE Institute for Health Metrics and Evaluation