Masdar und KESH unterzeichnen Vereinbarung über ein Joint Venture im Bereich erneuerbare Energien in Albanien

Abkommen in Anwesenheit des albanischen Premierministers Edi Rama

Joint-Venture-Vertrag zur Erkundung des Einsatzes von Projekten für erneuerbare Energien im GW-Maßstab in Albanien für die Stromversorgung Albaniens und seiner Nachbarländer über grenzüberschreitende Verbundnetze

Die Vereinbarung konzentriert sich auf Solar-, Wind- und hybride erneuerbare Projekte mit potenzieller Batteriespeicherung

BAKU, Aserbaidschan, 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) und Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) - Albania Power Corporation - haben eine Joint-Venture-Vereinbarung unterzeichnet, um die Entwicklung von Projekten im Gigawatt-Bereich für erneuerbare Energien in Albanien zu erkunden.

Albania Signing

Die Unterzeichnungszeremonie fand in Baku, Aserbaidschan, am Rande der COP29 in Anwesenheit des albanischen Premierministers Edi Rama, Seiner Exzellenz Dr. Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und Hochtechnologie der VAE, COP28-Präsident und Vorsitzender von Masdar, und Ihrer Exzellenz Belinda Balluku, stellvertretende Premierministerin und Ministerin für Infrastruktur und Energie in Albanien, statt. Die Vereinbarung wurde von Mohamed Jameel Al Ramahi, Chief Executive Officer von Masdar, und Erald Elezi, Chief Executive Officer von KESH, unterzeichnet.

Ziel des Joint Ventures ist die Entwicklung, der Bau und der Betrieb von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, bei denen eine Reihe von erneuerbaren Technologien zum Einsatz kommen, darunter Photovoltaik, Windkraft und Hybridlösungen mit der Möglichkeit der Integration von Batteriespeichern. Die erzeugte Energie soll in den albanischen Markt eingespeist und in die Nachbarländer exportiert werden.

Dr. Sultan Al Jaber, VAE-Minister für Industrie und Hochtechnologie, COP28-Präsident und Vorsitzender von Masdar, sagte: "Diese Vereinbarung ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement der VAE für die Entwicklung sauberer Energielösungen auf globaler Ebene. Durch die Nutzung des Weltklasse-Know-hows der VAE im Bereich der erneuerbaren Energien und der reichhaltigen natürlichen Ressourcen Albaniens wird unsere zweckmäßig gebaute, zukunftsfähige Infrastruktur mehr Menschen als je zuvor mit mehr Energie und weniger Emissionen versorgen. Vereinbarungen wie diese werden dazu beitragen, die ehrgeizigen Ziele des historischen VAE-Konsenses zu verwirklichen, der darauf abzielt, die Kapazität der erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen und den kohlenstoffarmen sozioökonomischen Fortschritt voranzutreiben".

Ihre Exzellenz Belinda Balluku, stellvertretende Premierministerin und Ministerin für Infrastruktur und Energie, kommentierte: "Die Partnerschaft zwischen KESH und Masdar ist nicht nur ein bedeutender Moment für Albaniens Weg zu einem nachhaltigen und sicheren Energiesektor, sondern verkörpert auch den Geist der strategischen Partnerschaft zwischen Albanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten und unterstreicht die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Verwirklichung einer grünen, nachhaltigen Zukunft. Indem wir Albaniens reiches Potenzial an erneuerbaren Energien mit der globalen Expertise von Masdar kombinieren, bringen wir nicht nur unsere heimischen Energieziele voran, sondern positionieren Albanien auch als wichtigen Akteur auf dem europäischen Energiemarkt, während wir gleichzeitig unsere Energiesicherheit erhöhen, neue wirtschaftliche Möglichkeiten schaffen und zu unseren Bemühungen beitragen, die globalen Klimaziele zu erreichen.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Position von KESH als Albaniens führendem Energieerzeuger und Masdars globales Know-how bei der Entwicklung erneuerbarer Energien zu nutzen, um den Übergang Albaniens zu sauberer Energie zu beschleunigen. Das potenzielle Joint Venture, das einen Meilenstein in der Entwicklung von Kapazitäten für erneuerbare Energien in Albanien darstellt, wird von Masdars Beziehungen zu Technologieanbietern und Finanzinstituten sowie von seinem operativen Fachwissen profitieren, während es gleichzeitig die lokalen Marktkenntnisse und die bestehende Infrastruktur von KESH nutzt. Durch diese Zusammenarbeit treiben Masdar und KESH die albanischen Dekarbonisierungsinitiativen voran und leisten einen Beitrag zum europäischen Energiemarkt im Allgemeinen.

Mohamed Jameel Al Ramahi, Chief Executive Officer von Masdar, fügte hinzu: "Das Joint-Venture-Abkommen mit KESH ist ein wichtiger Meilenstein für die Expansion von Masdar auf dem Balkan und in Südosteuropa. Durch die Kombination unseres Know-hows bei Großprojekten im Bereich der erneuerbaren Energien mit den umfassenden Kenntnissen der KESH über den albanischen Energiemarkt sind wir in der Lage, einen wesentlichen Beitrag zur sauberen Energiewende in Albanien zu leisten. Da Masdar bis 2030 eine Leistung von 100 GW anstrebt, ist dieses Joint Venture mit unserem Partner KESH ein Beispiel für die Größenordnung und den Ehrgeiz, die erforderlich sind, um die globale Energiewende voranzutreiben. Wir freuen uns auf weitere Kooperationen in Albanien und den östlichen Balkanländern.

Erald Elezi, Chief Executive Officer von KESH, sagte: "Dieses Joint Venture mit Masdar ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg Albaniens zu erneuerbaren Energien und unterstreicht das Engagement von KESH für nachhaltige Entwicklung und Energiediversifizierung. Obwohl Albanien bereits von einem überwiegend grünen Energiemix profitiert, wird diese Partnerschaft unsere Energieresilienz erhöhen, die Stabilität verbessern und Wege für den Export sauberer Energie in die Region eröffnen. Durch die Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Unternehmen wie Masdar sind wir in der Lage, innovative Technologien für erneuerbare Energien nach Albanien zu bringen, unsere Rolle als führendes Land für saubere Energie auf dem Balkan zu unterstützen und die Position des Landes in der europäischen Energielandschaft zu stärken.

Die Joint-Venture-Vereinbarung zwischen Masdar und KESH ist ein wichtiger Bestandteil der umfassenderen strategischen Partnerschaft zwischen den VAE und Albanien. Das Projekt wird eine wichtige Rolle bei der Steigerung der albanischen Kapazitäten für erneuerbare Energien spielen, die lokale Nachfrage decken und gleichzeitig die Energieexportmöglichkeiten in die Nachbarländer unterstützen. Außerdem wird es einen Beitrag zu den Zielen der Region in Bezug auf Energiesicherheit und Nachhaltigkeit leisten.

Masdar hat seine Präsenz in Südosteuropa mit der unter vorgeschlagenen Übernahme von TERNA ENERGY, dem größten Entwickler und Investor von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in Griechenland mit einer angestrebten Kapazität von 6 GW bis 2029, erheblich verstärkt. Darüber hinaus hat Masdar seine Investitionen auf dem Balkan mit dem kürzlich angekündigten Abschluss des 154-MW-Projekts Čibuk 2 in Serbien erhöht, das zu dem bestehenden 158-MW-Windpark Čibuk 1 hinzukommt und die Gesamtkapazität im Land auf über 300 MW erhöht.

Über Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) ist eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Als globaler Pionier für saubere Energie treibt Masdar die Entwicklung und den Einsatz von Solar-, Wind-, Geothermie-, Batteriespeicher- und grünen Wasserstofftechnologien voran, um die Energiewende zu beschleunigen und der Welt zu helfen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat Masdar Projekte in über 40 Ländern mit einer Gesamtkapazität von über 31,5 Gigawatt (GW) entwickelt und in diese investiert, um denjenigen, die es am nötigsten haben, Zugang zu erschwinglicher sauberer Energie zu verschaffen und einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten.

Masdar befindet sich im gemeinsamen Besitz von TAQA, ADNOC und Mubadala und strebt bis zum Jahr 2030 eine Kapazität von 100 GW an erneuerbaren Energien an und will bis zum selben Jahr ein führender Hersteller von grünem Wasserstoff werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.masdar.ae und verbinden: facebook.com/Masdar.ae und twitter.com/Masdar

Über KESH

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) ist der führende Energieerzeuger Albaniens und ein Eckpfeiler des albanischen Stromsektors. KESH spielt eine entscheidende Rolle in der albanischen Energielandschaft, vor allem durch seine umfangreichen Wasserkraftanlagen, die den Großteil des albanischen Stroms aus erneuerbaren Quellen liefern. KESH betreibt einige der größten Wasserkraftwerke auf dem Balkan und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Albaniens grünem Energieprofil und Energiesicherheit. KESH setzt sich dafür ein, die Kapazitäten Albaniens im Bereich der erneuerbaren Energien auszubauen und die Widerstandsfähigkeit der Energieversorgung für künftige Generationen sicherzustellen. Durch die Erkundung neuer Möglichkeiten in den Bereichen Solarenergie, Windkraft und Energiespeicherung will KESH sein Energieportfolio diversifizieren und Albanien als regionalen Marktführer für nachhaltige Energielösungen etablieren. Durch strategische Partnerschaften unterstützt KESH weiterhin die Rolle Albaniens auf dem europäischen Energiemarkt und treibt die Vision des Landes für eine sauberere und nachhaltigere Zukunft voran.

