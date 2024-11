Masdar et KESH signent un accord en vue de la création d'une coentreprise dans le domaine des énergies renouvelables en Albanie

Accord signé par le Premier ministre albanais, S.E. Edi Rama

Fiche technique d'une entreprise commune visant à étudier le déploiement de projets d'énergie renouvelable d'envergure mondiale en Albanie en vue de fournir de l'électricité à l'Albanie et aux pays voisins par le biais d'interconnexions transfrontalières.

L'accord se concentrera sur les projets solaires, éoliens et hybrides avec un potentiel de stockage en batterie.

BAKU, Azerbaïdjan, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) et Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) - Albania Power Corporation - ont signé un accord de feuille de terme de coentreprise pour explorer le développement de projets renouvelables à l'échelle du gigawatt en Albanie.

Albania Signing

La cérémonie de signature a eu lieu à Bakou, en Azerbaïdjan, en marge de la COP29, en présence du Premier ministre albanais, Edi Rama, de Son Excellence Dr. Sultan Al Jaber, ministre de l'industrie et des technologies avancées des Émirats arabes unis, président de la COP28 et président de Masdar, et de Son Excellence Belinda Balluku, vice-Premier ministre et ministre de l'infrastructure et de l'énergie de l'Albanie. L'accord a été signé par Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, et Erald Elezi, directeur général de KESH.

L'accord d'entreprise commune vise à développer, construire et exploiter des projets d'énergie renouvelable utilisant une gamme de technologies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque, l'éolien et les solutions hybrides, avec une intégration potentielle du stockage par batterie. L'énergie produite devrait être fournie au marché albanais et exportée vers les pays voisins.

Sultan Al Jaber, ministre de l'industrie et des technologies avancées des Émirats arabes unis, président de la COP28 et président de Masdar, a déclaré : "Cet accord témoigne de l'engagement inébranlable des Émirats arabes unis en faveur de solutions énergétiques propres à l'échelle mondiale. En tirant parti de l'expertise de classe mondiale des Émirats arabes unis en matière d'énergie renouvelable et des abondantes ressources naturelles de l'Albanie, notre infrastructure conçue à cet effet et prête pour l'avenir fournira plus d'énergie avec moins d'émissions à un plus grand nombre de personnes que jamais auparavant. De tels accords permettront d'atteindre les objectifs ambitieux du consensus historique des Émirats arabes unis, qui vise à tripler la capacité des énergies renouvelables d'ici à 2030 et à favoriser le progrès socio-économique à faible émission de carbone.

Son Excellence Belinda Balluku, vice-premier ministre et ministre des infrastructures et de l'énergie, a commenté l'événement : "Le partenariat entre KESH et Masdar est un moment important non seulement pour le cheminement de l'Albanie vers un secteur énergétique durable et sûr, mais il incarne également l'esprit du partenariat stratégique entre l'Albanie et les Émirats arabes unis et souligne l'importance de la coopération internationale dans la réalisation d'un avenir vert et durable. En associant le riche potentiel de l'Albanie en matière d'énergies renouvelables à l'expertise mondiale de Masdar, nous ne faisons pas seulement progresser nos objectifs nationaux en matière d'énergie, mais nous positionnons également l'Albanie comme un acteur clé sur le marché européen de l'énergie, tout en renforçant notre sécurité énergétique, en créant de nouvelles opportunités économiques et en contribuant à nos efforts pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de climat".

Ce partenariat vise à tirer parti de la position de KESH en tant que principal producteur d'énergie en Albanie et de l'expertise mondiale de Masdar en matière de développement des énergies renouvelables pour accélérer la transition de l'Albanie vers l'énergie propre. Cette coentreprise potentielle, qui fera date dans le développement des capacités en matière d'énergies renouvelables en Albanie, bénéficiera des relations de Masdar avec les fournisseurs de technologies et les institutions financières, ainsi que de son expertise opérationnelle, tout en tirant parti de la connaissance du marché local et de l'infrastructure existante de KESH. Grâce à cette collaboration, Masdar et KESH font progresser les initiatives de décarbonisation de l'Albanie et contribuent à l'élargissement du marché européen de l'énergie.

Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, a ajouté : "Le contrat de coentreprise avec KESH marquera une étape importante dans l'expansion de Masdar dans les Balkans et l'Europe du Sud-Est. En combinant notre expertise en matière de projets d'énergie renouvelable à grande échelle et la connaissance approfondie du marché albanais de l'énergie qu'a KESH, nous sommes prêts à apporter une contribution substantielle à la transition de l'Albanie vers l'énergie propre. Alors que Masdar vise 100 GW d'ici 2030, cette coentreprise avec notre partenaire KESH illustre l'ampleur et l'ambition nécessaires pour faire progresser la transition énergétique mondiale et nous nous réjouissons de poursuivre nos collaborations en Albanie et dans les Balkans de l'Est".

Erald Elezi, directeur général de KESH, a déclaré: "Cette coentreprise avec Masdar est une avancée cruciale dans le parcours de l'Albanie en matière d'énergie renouvelable, soulignant l'engagement de KESH en faveur du développement durable et de la diversification des sources d'énergie. Bien que l'Albanie bénéficie déjà d'un mix énergétique essentiellement vert, ce partenariat renforcera notre résilience énergétique, améliorera la stabilité et ouvrira la voie à des exportations d'énergie propre vers la région. En travaillant avec un leader mondial comme Masdar, nous sommes prêts à apporter des technologies renouvelables innovantes à l'Albanie, à soutenir notre rôle de leader en matière d'énergie propre dans les Balkans et à renforcer la position du pays dans le paysage énergétique européen.

Le contrat de joint-venture entre Masdar et KESH est un élément essentiel du partenariat stratégique plus large entre les Émirats arabes unis et l'Albanie. Il jouera un rôle essentiel dans l'augmentation de la capacité de l'Albanie en matière d'énergies renouvelables, en répondant à la demande locale tout en soutenant ses capacités d'exportation d'énergie vers les pays voisins, et en contribuant aux objectifs de la région en matière de sécurité énergétique et de développement durable.

Masdar a considérablement renforcé sa présence en Europe du Sud-Est avec sa proposition d'acquisition de TERNA ENERGY, le plus grand développeur et investisseur de projets d'énergie renouvelable en Grèce, avec une capacité cible de 6 GW d'ici 2029. En outre, Masdar a augmenté ses investissements dans les Balkans avec l'annonce récente de la clôture financière du projet Čibuk 2 de 154 MW en Serbie, qui s'ajoute au parc éolien Čibuk 1 de 158 MW et porte sa capacité totale dans le pays à plus de 300 MW.

À propos de Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) est l'une des entreprises d'énergie renouvelable à la croissance la plus rapide au monde. En tant que pionnier mondial de l'énergie propre, Masdar fait progresser le développement et le déploiement de technologies solaires, éoliennes, géothermiques, de stockage de batteries et d'hydrogène vert afin d'accélérer la transition énergétique et d'aider le monde à atteindre ses ambitions en matière de consommation nette zéro. Fondée en 2006, Masdar a développé et investi dans des projets dans plus de 40 pays avec une capacité combinée de plus de 31,5 gigawatts (GW), fournissant un accès abordable à l'énergie propre à ceux qui en ont le plus besoin et contribuant à alimenter un avenir plus durable.

Masdar est détenue conjointement par TAQA, ADNOC et Mubadala, et vise un portefeuille d'énergies renouvelables d'une capacité de 100 GW d'ici à 2030, tout en se fixant pour objectif d'être l'un des principaux producteurs d'hydrogène vert d'ici à la même année.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.masdar.ae et se connecter : facebook.com/Masdar.ae et twitter.com/Masdar

À propos de KESH

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) est le premier producteur d'énergie d'Albanie et l'un des piliers du secteur énergétique du pays. KESH joue un rôle essentiel dans le paysage énergétique albanais, principalement grâce à ses vastes actifs hydroélectriques, qui fournissent la majorité de l'électricité albanaise à partir de sources renouvelables. Exploitant certaines des plus grandes centrales hydroélectriques des Balkans, KESH contribue de manière décisive au profil d'énergie verte et à la sécurité énergétique de l'Albanie. KESH s'engage à renforcer les capacités de l'Albanie en matière d'énergies renouvelables et à assurer la résilience énergétique des générations futures. En explorant de nouvelles opportunités dans les domaines de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et du stockage de l'énergie, KESH vise à diversifier son portefeuille énergétique et à faire de l'Albanie un leader régional en matière de solutions énergétiques durables. Grâce à des partenariats stratégiques, KESH continue de soutenir le rôle de l'Albanie sur le marché européen de l'énergie, en faisant progresser la vision du pays pour un avenir plus propre et plus durable.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2556382/Masdar_Albania_signing.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2514011/5023778/MASDAR_Logo.jpg