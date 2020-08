MAXAIR behaalt de eerste PAPR100-N conventionele goedkeuring van NIOSHb

Een van de belangrijke innovaties van MAXAIR System op het gebied van de veiligheid van ademhalingsapparatuur is MAXAIR's zichtbare HUD in de perifere visie van gebruikers die de drager waarschuwen over eventuele luchtstroom- en batterijproblemen. Wanneer een lage luchtstroomtoestand zich voordoet, zoals wanneer een filter zwaar belast wordt, zal MAXAIR's gele lampje oplichten. Daarnaast zullen drie groene lampjes van MAXAIR één voor één uitgaan wanneer de levensduur van de batterij afneemt. Als het rode lampje brandt moet de batterij dringend opgeladen worden.

MAXAIR's PAPR100-N Hood verhoogt de productiecapaciteit, verbetert het aan- en uittrekken van de gebruiker, en verhoogt de veiligheid door een eenvoudig ontwerp. De nieuwe Hoodfilter-configuratie zorgt voor verbeterde luchtstroomweerstand, en laat zien hoe toonaangevend de PAPR is voor een stillere omgeving voor communicatie. Door de geavanceerde vloeistofresistente technologie van de Hood, worden gebruikers uitgerust met de hoogste mate van ademhalings-, contact- en vloeistofbescherming.

De kostenbesparingen als gevolg van het geavanceerde ontwerp met lagere productiekosten, zullen worden doorgegeven aan alle klanten.

De combinatie van MAXAIR's langdurige inspanningen om de silicastof-testvereiste voor zorgomgevingen te verwijderen, en het stroomlijnen van NIOSH's reactie en COVID-19-goedkeuringsprocedure, verhoogt de goedkeuring van MAXAIR's nieuwe Hood de beschikbaarheid van superieure PPE voor onze eerstelijns gezondheidswerkers. Dit is een van de vele stappen MAXAIR Systems onderneemt ter bevestiging van de inzet van het bedrijf om COVID-19 te bestrijden.

Daarnaast biedt de MAXAIR PAPR twee extra fundamenteel verschillende gezichts- en hoofdbedekkingsconfiguraties, de MAXAIR CUFF en de MAXAIR SHROUD, die elk verschillende variaties hebben. Alles bij elkaar biedt MAXAIR PAPR Systems de optimale gebruiksvriendelijke configuratie om tegemoet te komen aan de veiligheids- en gebruiksbehoeften van uw personeel, alsmede lagere langetermijnkosten per gebruik voor uw instelling.

Neem voor superieure oplossingen voor ademhalingsapparatuur contact met ons op via 800-443-3842 of per e-mail op [email protected].

Over MAXAIR Systems

Bio-Medical Devices International, Inc., handelend onder de naam MAXAIR Systems, is een erkende leider in het leveren van NIOSH goedgekeurde aangedreven luchtzuiverende ademhalingsapparatuur (PAPR) voor verschillende omgevingen zoals gezondheidszorg, farmaceutische productie, tandheelkundig, bio-onderzoek, nucleair, industrieel. Al meer dan 15 jaar lang biedt MAXAIR Systems creatieve oplossingen om tegemoet te komen aan de behoeften rondom persoonlijke ademhalings- en contactproblemen die vragen om de hoogste mate van veiligheid en comfort voor de gebruiker. MAXAIR Systems zijn geavanceerde aangedreven luchtzuiverende ademhalingssystemen die allemaal voldoen aan de OSHA PAPR-vereisten voor een losse pasvorm (geen pasvormtest nodig). MAXAIR Systems worden gebruikt in omgevingen waar luchtvervuiling aanwezig is. MAXAIR Systems helpen met de naleving door gebruikers als gevolg van het unieke comfort en gemak, en zijn favoriete in vergelijking met de conventionele PAPR en FFR (masker) ontwerpen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1224075/MAXAIR_Systems____NIOSH_approval.jpg

Related Links

https://maxair-systems.com



SOURCE MAXAIR Systems