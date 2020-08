MAXAIR obtient la première approbation conventionnelle PAPR100-N du NIOSH

L'une des innovations clés du système MAXAIR en termes de sécurité respiratoire s'est avérée être le viseur tête haute (HUD) visible de MAXAIR dans la vision périphérique de l'utilisateur, l'alertant des problèmes d'alimentation d'air et de pile. À l'approche d'une situation de faible alimentation d'air, comme lorsque un filtre devient surchargé, le voyant jaune de MAXAIR s'allume. De plus, à mesure que la durée de vie de la batterie diminue, les trois voyants verts du MAXAIR s'éteignent l'un après l'autre jusqu'à ce qu'un voyant rouge s'allume, indiquant le besoin urgent de recharger la pile.

La cagoule PAPR100-N de MAXAIR augmente la capacité de production, facilite l'habillage et le déshabillage par l'utilisateur, et améliore la sécurité grâce à une conception simple. En améliorant la résistance à l'écoulement de l'air, la nouvelle configuration cagoule-filtre assure le leadership de MAXAIR en tant qu'appareil de protection respiratoire à purification d'air motorisé (PAPR) assurant un environnement plus silencieux pour la communication. Grâce à la technologie avancée de résistance aux fluides de la cagoule, les utilisateurs sont équipés du plus haut niveau de protection respiratoire et de protection contre le contact et les fluides.

Les économies de coûts seront transmises à tous les clients grâce à la conception d'avant-garde de la cagoule qui réduit les coûts de fabrication.

En combinant la pression de longue date exercée par MAXAIR pour supprimer l'exigence des tests de poussière de silice pour les environnements de soins de santé, et la rationalisation du processus de réponse et d'approbation COVID-19 du NIOSH, l'approbation de la nouvelle cagoule de MAXAIR accroît la disponibilité d'EPI de qualité supérieure pour nos prestataires de soins de santé de première ligne. C'est là une des nombreuses mesures prises par MAXAIR Systems pour renforcer l'engagement de la société à lutter contre la COVID-19.

En outre, le PAPR MAXAIR fournit deux configurations supplémentaires et fondamentalement différentes de couverture du visage et de la tête, la coiffe MAXAIR CUFF et le MAXAIR SHROUD, avec plusieurs variations de chacune. Les systèmes PAPR MAXAIR offrent donc une configuration conviviale optimale répondant aux exigences du personnel en termes de sécurité et de commodité, et un avantage en termes de coût par utilisation à long terme pour vos établissements.

À propos de MAXAIR Systems

Bio-Medical Devices International, Inc., qui exerce ses activités sous le nom de MAXAIR Systems, est un fournisseur de premier plan reconnu d'appareils de protection respiratoire à épuration d'air motorisés (PAPR) approuvés par le NIOSH et destinés à différents environnements: soins de santé, sociétés pharmaceutiques, dentisterie, recherche biologique, nucléaire, industrie. Depuis plus de 15 ans, MAXAIR Systems propose des solutions créatives répondant aux exigences là où les inquiétudes respiratoires et de contact personnelles exigent une sécurité et un confort de la plus haute qualité pour l'utilisateur. Les systèmes MAXAIR sont des systèmes de protection respiratoire à épuration d'air avancés qui répondent à toutes les exigences de l'OSHA en matière d'équipement PAPR ample (aucun test d'ajustement requis). Les systèmes MAXAIR sont utilisés dans de nombreux cadres divers où des contaminants atmosphériques sont présents. Les systèmes MAXAIR facilitent la conformité de l'utilisateur grâce à leur confort et leur commodité uniques et sont devenus les appareils de protection respiratoire de prédilection par rapport aux conceptions PAPR et FFR (masque) classiques.

