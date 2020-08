MAXAIR ottiene prima approvazione per PAPR100-N convenzionale dal NIOSH

Una delle innovazioni principali introdotte da MAXAIR Systems in termini di sicurezza respiratoria è rappresentata dal visualizzatore HUD visibile nella visione periferica dell'utente, che informa chi indossa il dispositivo di eventuali problemi con il flusso d'aria e la batteria. La spia gialla si accende quando si stanno per raggiungere condizioni di flusso d'aria limitato o quando un filtro è quasi saturo. Inoltre, tre spie verdi si spengono una dopo l'altra man mano che la batteria si scarica, con accensione di una spia rossa a segnalare l'urgente necessità di ricaricare la batteria.

Il cappuccio PAPR100-N di MAXAIR migliora capacità produttiva, facilità d'uso (vestizione e rimozione) e sicurezza, con un design semplice. Grazie alla migliorata resistenza al flusso d'aria, la nuova configurazione cappuccino-filtro consente a MAXAIR di mantenere la posizione di leader in ambito di PAPR, con un dispositivo che offre un ambiente più silenzioso per la comunicazione. Vestendo il cappuccio, dotato di tecnologia avanzata di resistenza ai liquidi, gli utenti beneficiano del massimo livello di protezione respiratoria, da contatto e da liquidi.

I clienti potranno beneficiare direttamente dei risparmi generati dalla riduzione dei costi di produzione dovuti al design d'avanguardia del cappuccio.

Risultato degli sforzi di lunga data di MAXAIR per ottenere l'eliminazione della prova della polvere di silice quale requisito per i contesti sanitari e della risposta del NIOSH, con lo snellimento della procedura di approvazione per via del COVID-19, l'approvazione del nuovo cappuccio MAXAIR si traduce in una maggiore disponibilità di DPI di qualità superiore per i lavoratori sanitari in prima linea. Si tratta di una delle molte iniziative messe in atto da MAXAIR Systems a concretizzazione della dedizione dell'azienda alla lotta contro il COVID-19.

Inoltre il dispositivo PAPR di MAXAIR offre due configurazioni completamente diverse per la copertura di volto e capo, MAXAIR CUFF e MAXAIR SHROUD, disponibili ciascuno in diverse versioni. Nell'insieme, i sistemi PAPR di MAXAIR offrono la configurazione ottimale e di facile uso per l'utente per soddisfare le esigenze di praticità e sicurezza del personale, con un vantaggio per enti e istituti in termini di costo per uso nel lungo periodo.

Per soluzioni respiratorie di eccellente qualità contatteci al numero 800-443-3842 o all'indirizzo email [email protected].

MAXAIR Systems

Bio-Medical Devices International, Inc., operante con la denominazione MAXAIR Systems, è leader riconosciuta nella fornitura di dispositivi elettroventilati con purificazione dell'aria (PAPR) con approvazione NIOSH per vari ambienti, quali sanità, produzione farmaceutica, dentistica, bioricerca, nucleare, industria. Da oltre 15 anni, MAXAIR Systems fornisce soluzioni creative per rispondere alle esigenze di protezione da contatto, anche respiratorio, garantendo la massima qualità, sicurezza e comfort. I dispositivi MAXAIR sono respiratori elettroventilati avanzati conformi a tutti i criteri OSHA per PAPR non aderenti (non è necessario Fit Test). I dispositivi MAXAIR sono utilizzati in una varietà di contesti in cui sono presenti contaminanti atmosferici. I dispositivi MAXAIR agevolano la compliance dell'utente grazie al livello unico di comfort e praticità offerto e sono diventati i respiratori di preferenza, a scapito dei sistemi PAPR ed FFR (maschere) convenzionali.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1224075/MAXAIR_Systems____NIOSH_approval.jpg

