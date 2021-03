Spoločnosť Maybelline New York predstavila Storm Reidovú ako svoju svetovú hovorkyňu

Prvou hlavnou rolou Storm bola postava v hviezdne obsadenej adaptácii V pasci času (2018) a predtým zažiarila vo filmoch 12 rokov v reťaziach (2013), Do not Let Go (2019), Keď nás vidia (2019), The Bravest Knight (2019 ) a Neviditeľný (2020). V najbližšej dobe bude hrať vo filmoch The Suicide Squad a One Way a zopakuje svoju rolu postavy Gia v druhom rade populárneho seriálu HBO Eufória. Spolu so svojou matkou Robyn Simpsonovou založila Storm svoju vlastnú produkčnú spoločnosť A Seed & Wings s cieľom a túžbou vytvárať autentické, pôsobivé a pravdivé príbehy, ktoré odrážajú perspektívu všetkých ľudí. Na svojom konte má niekoľko projektov a nedávno predstavila nový konverzačný seriál na platforme Facebook Watch s názvom Chop It Up, v ktorom Storm tiež účinkuje.