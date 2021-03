Maybelline New York объявляет участниц группы ITZY лицами своей всемирной кампании

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Мировой лидер в производстве косметики Maybelline New York с радостью представляет новые лица своей всемирной рекламной кампании — участниц K-pop группы ITZY. Йеджи (Yeji), Лиа (Lia), Рюджин (Ryujin), Чэрён (Chaeryeong) и Юна (Yuna), участницы ITZY — первой в истории музыкальной группы, подписавшей контракт с этим брендом, пополнили длинный список талантов, сотрудничающих с Maybelline, включая супермодель Джиджи Хадид (Gigi Hadid) и актрису Сторм Рейд (Storm Reid).

Maybelline_New_York_ITZY

Группа ITZY, основанная в 2019 году и подписавшая контракт с JYP Entertainment, ворвалась на сцену, побив рекорды со своим дебютным синглом Dalla Dalla, поднимавшимся до второй строчки в YouTube-чарте Billboard и на вершину песенного чарта iTunes в двенадцати регионах. Сейчас группа ITZY, за плечами которой уже четыре альбома, успешный реалити-сериал, презентационное турне по 11 городам и бесчисленные награды (включая 11 премий «Новичок года»/«Лучший дебютант») всего за два года сценической жизни, продолжает набирать популярность по всему миру. Их следующий альбом Guess Who, который выйдет в свет 30 апреля, еще больше укрепит позиции этой гёрл-группы в качестве силы мирового уровня.

Их поклонников привлекают не только стиль выступлений, плавность танцевальных движений и захватывающие мелодии, но и вдохновляющие идеи раскрепощения, подталкивающие слушателей к тому, чтобы не стесняться быть собой. Девиз группы ITZY — «Всё в нас» — является отражением ее основных ценностей, включающих уверенность в себе и безусловное самолюбие. Эти убеждения находят явное выражение в их музыке. Каждая песня несет в себе послание всему миру и поклонникам и нацелена на ежедневное воодушевление людей. Дух команды ITZY и ее позитивная идеология созвучны таким ценностям бренда Maybelline, как уверенность, раскрепощенность и инклюзивность.

«Наблюдая за вдохновляющим развитием группы ITZY, я была поражена динамичностью и умением ее участниц проявлять себя и как сплоченный коллектив, и как отдельные личности, — заявила руководитель отдела развития международных брендов компании Maybelline New York Worldwide Триша Айягари (Trisha Ayyagari). — Участницы ITZY активно выступают за любовь к себе, индивидуальность и самовыражение для своих поклонников и всей мировой аудитории. Их энергия впечатляет, и я очень рада возможности записать эти голоса в актив Maybelline!»

Как участницы группы, распространяющей вокруг себя атмосферу уверенности, Йеджи, Лиа, Рюджин, Чэрён и Юна будут проводить эксперименты с макияжем в качестве способа самовыражения в своем уникальном стиле, одновременно демонстрируя собственную индивидуальность и энергию ITZY.

«Мы всегда восхищались брендом Maybelline и очень рады возможности привнести свой творческий потенциал, позитив и энергию в сообщество его поклонников, — заявили участницы группы ITZY. — Это потрясающая возможность раскрыть наши новые грани и напомнить миру о том, что уверенность и смелость свойственны нам всем».

Дебют группы ITZY на этом поприще состоится уже нынешней весной в кампаниях Hypersharp Liner, Ultimatte Lipstick и SuperStay Foundations, проводимых фирмой Maybelline в азиатских странах.

Maybelline New York — косметический бренд номер один в мире, продукция которого реализуется более чем в 120 странах. Сочетая высокотехнологичные рецептуры с опытом, отвечающим требованиям времени, и нью-йоркской экспрессией, Maybelline New York стремится предлагать ультрасовременную, доступную и непринужденную косметику для всех. В 2020 году компания Maybelline приступила к реализации долгосрочной программы Brave Together, направленной на поддержку людей, страдающих тревожно-депрессивными расстройствами, а также оказание повсеместной помощи всем нуждающимся, которая позволит им почувствовать себя увереннее в окружающем мире. Brave Together предоставляет важнейшую индивидуальную поддержку, услуги центра онлайн-образования и включает в себя разнообразные программы, помогающие дестигматизировать разговор о психическом здоровье. Компания намеревается в течение следующих пяти лет пожертвовать 10 миллионов долларов международным и местным организациям, работающим в сфере охраны психического здоровья. Для получения более подробной информации зайдите на сайт www.maybelline.com или на страницу www.maybelline.com/bravetogether.

