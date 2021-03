Maybelline New York przedstawia zespół ITZY jako swoich międzynarodowych ambasadorów

Pięcioosobowy zespół ITZY, który powstał w 2019 roku i został uznany przez JYP Entertainment, zdobył sławę dzięki swojemu debiutanckiemu singlowi „Dalla Dalla", który osiągnął drugą pozycję na liście Billboard YouTube i zajął pierwsze miejsce na liście przebojów iTunes w aż dwunastu regionach. Mając na swoim koncie cztery albumy, odnoszący sukcesy serial reality, trasę koncertową obejmującą 11 miast i niezliczone wyróżnienia (w tym 11 nagród Rookie of the Year/Best New Artist) w ciągu zaledwie dwóch lat, grupa ITZY wciąż zyskuje popularność na całym świecie. Najnowszy album „Guess Who", który ukaże się 30 kwietnia, ma szansę jeszcze bardziej ugruntować pozycję grupy jako gwiazdy światowego formatu.

Zainteresowanie fanów przyciąga nie tylko ich styl, płynność ruchów tanecznych i porywające melodie, ale także inspirujące przesłanie, które zachęca słuchaczy do bycia sobą w sposób bezkompromisowy. Motto zespołu ITZY, „Wszystko w nas", stanowi odzwierciedlenie podstawowych wartości grupy, do których należą pewność siebie i bezwarunkowa miłość do samego siebie. Przekonania te są wyraźnie widoczne w ich muzyce. Każdy utwór niesie ze sobą przesłanie dla świata i fanów oraz ma za zadanie inspirować ludzi każdego dnia. Postawa i pozytywna inicjatywa ITZY doskonale współgra z wartościami marki Maybelline, takimi jak pewność siebie, poczucie sprawczości i włączenie społeczne.

„Z zainteresowaniem obserwowałam niezwykle inspirujący rozwój ITZY i ujęło mnie to, jak dynamiczni są zarówno jako grupa, jak i indywidualności – mówi Trisha Ayyagari, prezes ds. światowej marki, Maybelline New York. - Wśród swoich fanów i międzynarodowej społeczności ITZY promuje miłość do samego siebie, indywidualizm i wyrażanie samego siebie. Ich energia jest niesamowicie potężna, dlatego jestem zachwycona, że mogę wprowadzić te głosy do Maybelline!".

Jako grupa, która emanuje pewnością siebie, Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong i Yuna wykorzystują eksperymenty z makijażem jako sposób na wyrażenie siebie na swój własny, wyjątkowy sposób, prezentując jednocześnie osobowość i siłę ITZY.

„Od zawsze podziwialiśmy markę Maybelline i jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że możemy wzbogacić jej międzynarodową społeczność o naszą kreatywność, pozytywne nastawienie i energię - powiedzieli członkowie ITZY. - Jest to doskonała okazja, aby zaprezentować się naszym fanom z nowej strony i przypomnieć światu, że bycie pewnym siebie i odważnym jest w każdym z nas".

ITZY po raz pierwszy pojawi się w kampaniach Maybelline dotyczących linera Hypersharp Liner, pomadki Ultimatte Lipstick oraz podkładów SuperStay Foundations, które będą realizowane w Azji wiosną tego roku.

Maybelline New York jest wiodącą marką kosmetyków na świecie dostępną w ponad 120 krajach. Przez połączenie technologicznie zaawansowanych składów produktów z doświadczeniem w trendach i nowojorskim charakterem, marka Maybelline New York dąży do zapewnienia każdej kobiecie dostępu do innowacyjnych, przystępnych i bezproblemowych kosmetyków. W 2020 r. Maybelline wprowadziła program długoterminowy „Brave Together", aby wspierać osoby z problemami lękowymi i depresją oraz pomagać wszystkim ludziom na całym świecie w odważnym mierzeniu się ze swoimi problemami. „Brave Together" zapewnia jakże istotne wsparcie bezpośrednie, stanowi centrum edukacyjne online oraz oferuje zróżnicowane programy, które pomagają w destygmatyzacji rozmów o zdrowiu psychicznym. Program przewiduje zobowiązanie do przeznaczenia 10 milionów dolarów w ciągu kolejnych pięciu lat na rzecz organizacji globalnych i lokalnych. Więcej informacji na www.maybelline.com or www.maybelline.com/bravetogether.

