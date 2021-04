Společnost Maybelline New York představuje skupinu ITZY jako světovou tvář značky

Skupina vznikla v roce 2019, podepsala smlouvu se společností JYP Entertainment a zazářila na scéně senzační nahrávkou debutového singlu pětičlenné skupiny „Dalla Dalla", které získalo druhou příčku v žebříčku Billboard kanálu YouTube a první místo v hitparádě iTunes ve dvanácti regionech. Se čtyřmi alby, úspěšnou reality show, koncertním turné v 11 městech a početnými oceněními (jako například 11 cenami pro nejlepší mladé umělce Rookie of the Year) za pouhé dva roky, skupina ITZY stále zvyšuje svou popularitu na celém světě. Její další album s názvem „Guess Who", které by mělo mít premiéru 30. dubna, slibuje, že ještě více upevní postavení dívčí skupiny na světové scéně.

Fanouškové na skupině obdivují nejen její jedinečný styl, bezchybné taneční pohyby a chytlavé melodie, ale inspirující poselství, která posluchačům dodávají odvahu být sami sebou bez kompromisů. Slogan skupiny ITZY „All in us" („Všechno v nás") odráží nejdůležitější hodnoty jejích členek, jako je sebevědomí a bezpodmínečná láska k sobě samé. Tyto názory se odráží v jejich hudbě. Každá píseň obsahuje poselství pro svět a fanoušky s cílem inspirovat lidi každý den. Duch a pozitivní přístup skupiny ITZY koresponduje s hodnotami značky Maybelline, jako je sebevědomí, posílení a inkluze.

„Sledovala jsem inspirativní cestu skupiny ITZY a uchvátilo mě, jak jsou dynamické, jako skupina i jako samostatné osobnosti," řekla Trisha Ayyagari, globální prezidentka značky Maybelline New York. „Skupina ITZY podporuje lásku k sobě, individualitu a vyjádřování sama sebe u svých fanoušků i světové komunity. Jejich energie má sílu a proto jsem ráda, že mohu jejich hlasy přivítat ve společnosti Maybelline!"

Jako skupina, ze které vyzařuje sebevědomí, Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong, a Yuna využívají experimentování s líčením jako jedinečný způsob vyjádření sebe sama a zároveň jako prezentaci osobnosti a síly skupiny ITZY.

„Vždy jsme značku Maybelline obdivovaly a je pro nás ctí, že můžeme přispět naší kreativitou, pozitivním přístupem a energií k této světové komunitě," říkají členky skupiny ITZY. „Je to pro nás velká příležitost ukázat našim fanouškům naši novou stránku a připomenout světu, že sebevědomí a odvaha je v každém z nás."

ITZY se poprvé objeví v reklamních kampaních společnosti Maybelline na produkty Hypersharp Liner, Ultimatte Lipstick a nadaci SuperStay Foundations v Asii letos na jaře.

O společnosti Maybelline New York

Maybelline New York je přední světová kosmetická značka, dostupná ve více než 120 zemích. Cílem společnosti Maybelline New York je nabízet inovativní, dostupnou a uživatelsky přívětivou kosmetiku pro každou ženu prostřednictvím spojení technologicky pokročilých přípravků s odborností odpovídající nejnovějším trendům a atmosférou New Yorku. V roce 2020 představila společnost Maybelline program Brave Together (Společně buďme stateční), dlouhodobý program na podporu celosvětového boje s úzkostí a depresí, který pomáhá každému kdekoli statečně přijmout vlastní svět. Program Brave Together zajišťuje důležitou individuální podporu, centrum online vzdělávání, celou řadu programů k odbourání stigmat z hovorů o duševním zdraví a zavázal se, že v následujících pěti letech věnuje globálním i místním organizacím 10 milionů amerických dolarů. Více informací naleznete na webových stránkách www.maybelline.com nebo www.maybelline.com/bravetogether

Kontakt:

