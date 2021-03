Maybelline New York anuncia ITZY como porta-vozes modelos globais

Formada em 2019 e contratada pela JYP Entertainment, a ITZY estourou com recordes estrondosos com "Dalla Dalla", o single de estreia do quinteto, que atingiu o 2º lugar na parada do YouTube da Billboard e ocupou a primeira posição no painel de músicas do iTunes em doze regiões. Com quatro álbuns, uma série de reality de sucesso, uma turnê incluindo 11 cidades e inúmeras conquistas (incluindo 11 prêmios de revelação do ano/melhor artista revelação) em apenas dois anos, a ITZY continua a aumentar sua popularidade em todo o mundo. O próximo álbum da banda, "Guess Who", que será lançado em 30 de abril, promete consolidar ainda mais o grupo feminino como uma força global.

Seus fãs são atraídos não apenas por seu estilo de vestir, movimentos de dança suaves e músicas fáceis de lembrar, mas também pelas mensagens inspiradoras de empoderamento que incentivam os ouvintes a serem eles mesmos sem desculpas. O slogan da ITZY, "All in us", é um reflexo dos valores centrais do grupo, que incluem autoconfiança e amor próprio incondicional. Essas crenças transparecem em sua música. Cada música traz uma mensagem para o mundo e para seus fãs e tem como objetivo inspirar as pessoas diariamente. O espírito e a plataforma positiva da ITZY estão em sintonia com os valores de confiança, empoderamento e inclusão da marca Maybelline.

"Tenho observado a ascensão inspiradora da ITZY e fui atraída pela maneira como são dinâmicas tanto como um grupo quanto como indivíduos", disse Trisha Ayyagari, presidente global da marca Maybelline New York. "A ITZY defende o amor próprio, a individualidade e a autoexpressão para seus fãs e para a comunidade global. A energia delas é poderosa e estou muito animada para levar essas vozes para a Maybelline!"

Como um grupo que exala confiança, Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong e Yuna reconhecem a experimentação de maquiagem como uma forma de se expressar de sua própria maneira, que é única, enquanto mostram simultaneamente a personalidade e o poder da ITZY.

"Sempre admiramos a marca Maybelline e estamos muito empolgadas por poder oferecer nossa criatividade, positividade e energia para sua comunidade global", disse a ITZY. "É uma oportunidade enorme de revelar novos lados de nós mesmas aos nossos fãs e de lembrar ao mundo que ser confiante e ousado está em todos nós."

A ITZY aparecerá pela primeira vez nas campanhas do delineador Hypersharp Liner, do batom Ultimate Lipstick e das bases SuperStay Foundations da Maybelline na Ásia, nos próximos meses.

Sobre a Maybelline New York

A Maybelline New York é a marca número um de cosméticos do mundo, disponível em mais de 120 países. Combinando fórmulas com tecnologia avançada com conhecimentos de tendências e a vantagem da cidade de Nova York, a missão da Maybelline New York é oferecer cosméticos inovadores, acessíveis e simples para todos. Em 2020, a Maybelline apresentou o Brave Together, um programa de longo prazo para apoiar pessoas com ansiedade e depressão e ajudar todos, em todos os lugares, a aceitar com coragem seu mundo. O Brave Together oferece apoio individual essencial, um centro de educação on-line, vários programas para ajudar a eliminar o estigma que envolve a conversa sobre saúde mental e se comprometeu a doar 10 milhões de dólares nos próximos cinco anos para organizações globais e locais. Para mais informações, acesse www.maybelline.com ou www.maybelline.com/bravetogether.

