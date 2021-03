Maybelline New York verpflichtet Storm Reid als internationale Markenbotschafterin

Storm spielte zum ersten Mal die Hauptrolle in der starbesetzten Verfilmung von Das Zeiträtsel (2018). Sie war darüber hinaus in Rollen für Film- und Fernsehen wie 12 Jahre Sklave (2013), Don't Let Go (2019), When They See Us (2019), The Bravest Knight (2019) und Der Unsichtbare (2020) zu sehen. Als nächstes wird sie in den Filmen The Suicide Squad und One Way mitspielen und ihre Rolle als Gia in der zweiten Staffel des HBO-Hits Euphoria wieder aufleben lassen. Gemeinsam mit ihrer Mutter Robyn Simpson gründete Storm ihre eigene Produktionsfirma, A Seed & Wings. Damit möchte sie authentisches Storytelling fördern, das eine Aussage hat, Ehrlichkeit großschreibt und die Perspektiven aller Menschen widerspiegelt. Sie haben mehrere Projekte in der Planung und haben kürzlich eine neue Konversationsreihe auf Facebook Watch mit dem Titel Chop It Up vorgestellt, die ebenfalls von Storm moderiert wird.