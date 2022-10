MAYBELLINE NY LANZA CAPACITACIÓN GRATUITA EN UNIVERSIDADES SOBRE SALUD MENTAL

Brave Talk se basa en el programa Brave Together de la marca de belleza número uno, introducido en 2020 para ayudar a desestigmatizar la ansiedad y la depresión a nivel mundial y a hacer que el apoyo 1:1 sea accesible para todos, en asociación con organizaciones sin fines de lucro de salud mental de todo el planeta. Brave Together se compromete a llegar a un millón de personas con apoyo 1:1 y a donar USD 10 millones a causas de salud mental para 2025.

¿QUÉ ES BRAVE TALK?

Creada en asociación con los expertos clínicos de JED, Brave Talk es una capacitación gratuita de 90 minutos basada en escenarios y diseñada para ser impartida por personal universitario, la cual educará a los estudiantes sobre cómo detectar las señales de alguien que está pasando dificultades, cómo apoyar a esa persona y cómo conectarla con la ayuda adecuada. El objetivo de Brave Talk es desarrollar una cultura en la que los estudiantes puedan sentirse escuchados y cuidados.

"JED sabe que crear una cultura de cuidado en torno a los adultos jóvenes protege su salud mental. Brave Talk propiciará conversaciones muy necesarias sobre la salud mental en los campus universitarios, a la vez que animará a los estudiantes no solo a cuidar de su propio bienestar emocional, sino también cuidarse unos a otros", comentó John MacPhee, director ejecutivo de JED. "Poner estos tipos de recursos a disposición de los estudiantes universitarios es más importante que nunca; nos sentimos orgullosos de continuar nuestra alianza con Maybelline y agradecemos su compromiso para derribar las barreras en el acceso a la atención de la salud mental".

Brave Talk se creó con un marco fácil de memorizar e incluye unos "Brave Steps" para permitir que cualquier persona recuerde cómo iniciar la conversación con un amigo.

Maybelline comenzará el piloto de Brave Talk este mes en la Universidad de Nueva York, seguido del programa S Jay Levy Fellowship for Future Leaders en el City College de Nueva York y el Queens College, así como a nivel interno con empleados de Maybelline NY y L'Oreal Group. En 2023, la capacitación estará disponible de forma gratuita para todas las universidades a nivel nacional (en los Estados Unidos) y mundial.

Si su universidad desea obtener más información sobre Brave Talk, escriba a [email protected].

Acerca de Maybelline New York

Maybelline New York es la marca de cosméticos número uno en el mundo, disponible en más de 120 países. Al combinar fórmulas tecnológicamente avanzadas con experiencia en tendencias y la vanguardia de la ciudad de Nueva York, la misión de Maybelline New York es ofrecer cosméticos innovadores, accesibles y fáciles para todos. En 2020, Maybelline presentó Brave Together ("Valientes Juntos"), un programa a largo plazo orientado a apoyar la ansiedad y la depresión, y a ayudar a personas de todas partes a enfrentar con valentía su mundo. Brave Together ofrece apoyo personalizado esencial, un centro de educación en línea, una variedad de programas para ayudar a desestigmatizar la conversación en torno a la salud mental y se ha comprometido a donar USD 10 millones durante los próximos cinco años a organizaciones globales y locales. Para obtener más información, ingrese a www.maybelline.com o www.maybelline.com/bravetogether.com.

Acerca de JED

JED es una organización sin fines de lucro que protege la salud emocional y previene el suicidio de los adolescentes y adultos jóvenes de nuestra nación. Colaboramos con escuelas secundarias y universidades para fortalecer sus programas y sistemas de salud mental, prevención del abuso de sustancias y del suicidio. Dotamos a adolescentes y adultos jóvenes con las habilidades y los conocimientos necesarios para ayudarse a sí mismos y a los demás. Alentamos la concientización, la comprensión y la acción de la comunidad en favor de la salud mental de los jóvenes adultos.

* Fuente: Healthy Minds Study Fall 2020 Data Report

FUENTE Maybelline

