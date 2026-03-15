MAZDA LANZA EL NUEVO MODELO CX-5 CON UNA CAMPAÑA DE CINCO VIDEOS INSPIRADOS EN LOS GÉNEROS DE HOLLYWOOD

El avance se presentará durante la transmisión de los Oscars®, el 15 de marzo y mostrará: "5 Sides of the All-New CX-5" (Los 5 aspectos del nuevo CX-5) dirigido por Paul Hunter y creado en colaboración con WPP

IRVINE, California, 15 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Mazda presentó el avance de "5 Sides of the All-New CX-5", una campaña de estilo cinematográfico que presenta el Mazda CX-5 2026. El avance, que se estrenará durante la transmisión de los Oscars® de esta noche, presenta cinco historias originales inspiradas en géneros cinematográficos icónicos: romance, acción, ciencia ficción, musical y terror.

La campaña combina la narrativa cinematográfica con un lanzamiento de vehículo único y utiliza el cine para mostrar la versatilidad del nuevo CX-5. Desarrollado en colaboración con WPP, este concepto refleja el enfoque de Mazda en conectar el vehículo con las múltiples dimensiones de la vida moderna. El modelo rediseñado ofrece más espacio interior, mayor conectividad y un control mejorado para el conductor, para generar los mejores momentos.

Jessamie Waldon-Day, prometedora actriz, protagoniza cada uno de los videos, en los que se la ve junto al Mazda CX-5 en el papel del mismo personaje en distintos mundos cinematográficos que dan a conocer diferentes aspectos de su vida y cómo el vehículo apoya cada uno de ellos. La campaña está dirigida por el aclamado cineasta Paul Hunter y filmada por el director de fotografía ganador de un Academy Award®, Hoyte Van Hoytema.

"El nuevo Mazda CX-5 fue diseñado para personas que viven vidas plenas y multifacéticas, por lo que la narración cinematográfica parecía una forma natural de presentarlo", afirmó Brad Audet, director de Marketing de Mazda North American Operations. "Trabajar con cineastas visionarios como Paul Hunter y Hoyte Van Hoytema nos permitió dar vida a esa historia en la pantalla. Además, nuestra colaboración con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y el programa Academy Gold refleja el compromiso de Mazda de apoyar e inspirar a la próxima generación de narradores".

Como parte de la campaña, Mazda se alió con el programa Academy Gold, una iniciativa de desarrollo profesional de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que apoya a los cineastas emergentes. Se invitó a los participantes del programa Academy Gold a observar la producción e interactuar con los cineastas y los líderes de producción, para adquirir experiencia detrás de escena en un rodaje cinematográfico a gran escala. El programa de mentoría se llevó a cabo en colaboración con la Academia y Disney y contó con la participación de estudiantes del programa Academy Gold.

Mazda colaboró con Disney CreativeWorks para documentar la experiencia de mentoría y el proceso de realización cinematográfica mediante el contenido original detrás de escena protagonizado por mentores y aprendices. Los cortometrajes se emitirán en plataformas sociales y digitales antes y durante la ceremonia de los Óscar.

"Combinar géneros cinematográficos con la versatilidad de un automóvil y ver cómo encajaba a la perfección en cada historia, fue realmente especial", declaró Annika Dean, una estudiante apadrinada por la Academia Gold que observó la producción. "Me entusiasma aprovechar esta experiencia de mentoría y seguir creciendo como cineasta".

La campaña cuenta con el apoyo de un lanzamiento mediático multiplataforma diseñado para que el CX-5 sea imposible de ignorar durante el periodo de lanzamiento. Las activaciones incluyen publicaciones de alto impacto en las plataformas Hulu, YouTube, TikTok, X, Meta y Reddit, junto con contenido orgánico en redes sociales que destacan el avance de la campaña y el programa de mentoría.

El avance "5 Sides of the All-New CX-5" se estrenará durante la transmisión de los Premios Óscar, que se emitirá en directo el domingo 15 de marzo por ABC y Hulu. Al igual que en el estreno de una superproducción cinematográfica tradicional, el avance genera expectativas por la lista completa de videos que se estrenarán a principios de abril. Para obtener más información y mirar el avance, visite www.mazdausa.com.

Acerca de Mazda North American Operations

Mazda, orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" para aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con sus vehículos para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

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FUENTE Mazda North American Operations