Mazda presenta el estreno mundial de dos modelos conceptuales en el Japan Mobility Show 2025

HIROSHIMA, Japón, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, durante la conferencia de prensa en el Japan Mobility Show 2025*1, Mazda Motor Corporation (Mazda) presentó dos modelos conceptuales, el MAZDA VISION X-COUPE y el MAZDA VISION X-COMPACT (la "X" se pronuncia "cross"); ambos encarnan el lema de la empresa para la exposición de este año: "El placer de conducir impulsa un futuro sostenible" para 2035.

El MAZDA VISION X-COUPE es un cupé deportivo que refleja la evolución ulterior del lenguaje de diseño "KODO-Alma del Movimiento". Este vehículo opera con un sistema híbrido enchufable que integra un motor turbo rotativo de dos rotores con un motor y una batería. Con una potencia de 510 PS, el vehículo ofrece una autonomía de 160 km en modo exclusivamente de motor y de hasta 800 km cuando funciona en combinación con el motor. Además, gracias a la combinación de combustible neutro en carbono derivado de microalgas con la tecnología propia de captura de CO2 de Mazda, "Mazda Mobile Carbon Capture", el automóvil contribuye a reducir el CO2 atmosférico cuanto más se conduce.

El MAZDA VISION X-COMPACT es un modelo diseñado para profundizar el vínculo entre las personas y los automóviles mediante la fusión de un modelo digital sensorial humano y una IA empática. Este actúa como un compañero cercano, es capaz de entablar una conversación natural y sugerir destinos, lo que ayuda a ampliar el mundo del conductor. Esto representa la visión de Mazda para el futuro de la movilidad inteligente, donde los vehículos y las personas formen una conexión emocional, muy similar a una relación sincera.

Además, el nuevo MAZDA CX-5 (especificación europea) *2 se exhibe al público en general por primera vez. Con un interior espacioso, un diseño KODO refinado y una dinámica de conducción Jimba-ittai (unidad entre el conductor y el automóvil) mejorada, este modelo refleja la evolución de un vehículo superventas con más de 4.5 millones de unidades*3 vendidas en más de 100 países y regiones. Este último modelo está diseñado con MAZDA E/E ARCHITECTURE+, la nueva arquitectura eléctrica y electrónica que ofrece una experiencia de conducción evolucionada.

Masahiro Moro, director representante, presidente y director ejecutivo de Mazda, señaló: "La frase 'El placer de conducir impulsa un futuro sostenible' expresa no solo el espíritu fundamental de Mazda, sino también la base de sus desafíos futuros. En el marco de la misión global compartida de alcanzar la neutralidad de carbono, Mazda cree que el placer de conducir puede ser una fuerza para el cambio positivo en la sociedad y el planeta. Seguimos comprometidos con satisfacer el deseo de quienes aman los automóviles y desean seguir conduciendo el mayor tiempo posible".

Mazda seguirá trabajando en la evolución del "Placer de conducir" basado en el valor "Radicalmente humano" y se fijará como objetivo ofrecer "Alegría de vivir" mediante la creación de experiencias de movilidad emocionantes en la vida diaria de nuestros clientes.

Descripción general del MAZDA VISION X-COUPE y el MAZDA VISION X-COMPACT

Modelo MAZDA VISION X-COUPE MAZDA VISION X-COMPACT Longitud total 5,050 mm 3,825 mm Ancho total 1,995 mm 1,795 mm Altura total 1,480 mm 1,470 mm Distancia entre ejes 3,080 mm 2,515mm

Acerca de Mazda North American Operations

Mazda, orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner a las personas en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con nuestros vehículos y con nuestro personal. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

