Mazda publica resultados de ventas de mayo

IRVINE, California, 3 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) informó hoy que el total de ventas en mayo fue de 39,066 vehículos, lo que representa un incremento del 35% en comparación con mayo de 2025. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 164,667 vehículos vendidos; una caída del 6.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con 26 días de venta en mayo, en comparación con los 27 del año anterior, la empresa registró un aumento del 40.2 por ciento en la tasa de venta diaria (DSR, por sus siglas en inglés).

Las ventas de vehículos usados certificados alcanzaron las 7,992 unidades en mayo, un 7.2 % más en comparación con mayo de 2025.

Los aspectos más destacados incluyen:

El mejor mes en ventas totales desde julio de 2025

Las mejores ventas del mes de la historia para el CX-50 híbrido

El mejor mes en ventas desde mayo de 2021 para Mazda 3 (modelos sedán y hatchback combinados)

Mazda Canada, Inc. (MCI) informó ventas en mayo de 6,281 vehículos, una caída del 21% en comparación con mayo del año pasado. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 27,551 vehículos vendidos; una caída del 16.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Mazda Motor de México (MMdM) informó ventas en mayo de 9,759 vehículos: un aumento del 13% en comparación con el año pasado. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 42,682 vehículos vendidos; una caída del 0.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Acerca de Mazda North American Operations

Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, con sus vehículos Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, marketing, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

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Mes hasta la fecha

Año hasta la fecha

























Mayo Mayo % interanual (YOY) % Mes hasta la fecha

Mayo Mayo % interanual (YOY) % Mes hasta la fecha



2026 2025 Variación DSR

2026 2025 Variación DSR























Mazda3 4,121 2,453 68.0 % 74.5 %

16,665 15,040 10.8 % 13.4 %

Mazda 3 Sdn 2,781 1,670 66.5 % 72.9 %

9,734 10,753 (9.5) % (7.3) %

Mazda 3 HB 1,340 783 71.1 % 77.7 %

6,931 4,287 61.7 % 65.5 %























Mazda6 0 0 - -

0 0 - -























MX-5 Miata 1,053 355 196.6 % 208.0 %

3,911 3,528 10.9 % 13.5 %

MX-5 627 193 224.9 % 237.4 %

1,985 1,761 12.7 % 15.4 %

MXR 426 162 163.0 % 173.1 %

1,926 1,767 9.0 % 11.6 %























CX-3 - 0 - -

- 0 - -

CX-30 5,060 4,329 16.9 % 21.4 %

17,025 31,622 (46.2) % (44.9) %

CX-5 7,805 9,501 (17.9) % (14.7) %

53,003 56,501 (6.2) % (4.0) %

CX-9 0 0





0 0





CX-50 TTL 14,897 7,188 107.2 % 115.2 %

52,132 38,243 36.3 % 39.5 %

MX-30 0 0 - -

0 0





CX-70 TTL 1,402 1,065 31.6 % 36.7 %

4,838 7,378 (34.4) % -

CX-90 TTL 4,728 4,046 16.9 % 21.4 %

17,093 24,601 (30.5) % (28.9) %

CARS 5,174 2,808 84.3 % 91.3 %

20,576 18,568 10.8 % 13.4 %

CAMIONETAS 33,892 26,129 29.7 % 34.7 %

144,091 158,345 (9.0) % (6.9) %























TOTAL 39,066 28,937 35.0 % 40.2 %

164,667 176,913 (6.9) % (4.7) %













































*Días de venta 26 27





127 130





























Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg

FUENTE Mazda North American Operations