Mazda publica resultados de ventas de mayo

News provided byMazda North American Operations
Jun 03, 2026, 17:37 ET
IRVINE, California, 3 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) informó hoy que el total de ventas en mayo fue de 39,066 vehículos, lo que representa un incremento del 35% en comparación con mayo de 2025. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 164,667 vehículos vendidos; una caída del 6.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con 26 días de venta en mayo, en comparación con los 27 del año anterior, la empresa registró un aumento del 40.2 por ciento en la tasa de venta diaria (DSR, por sus siglas en inglés).
Las ventas de vehículos usados certificados alcanzaron las 7,992 unidades en mayo, un 7.2 % más en comparación con mayo de 2025.
Los aspectos más destacados incluyen:
- El mejor mes en ventas totales desde julio de 2025
- Las mejores ventas del mes de la historia para el CX-50 híbrido
- El mejor mes en ventas desde mayo de 2021 para Mazda 3 (modelos sedán y hatchback combinados)
Mazda Canada, Inc. (MCI) informó ventas en mayo de 6,281 vehículos, una caída del 21% en comparación con mayo del año pasado. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 27,551 vehículos vendidos; una caída del 16.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Mazda Motor de México (MMdM) informó ventas en mayo de 9,759 vehículos: un aumento del 13% en comparación con el año pasado. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 42,682 vehículos vendidos; una caída del 0.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Acerca de Mazda North American Operations
Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, con sus vehículos Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, marketing, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.
Siga a @MazdaUSA en las redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y Threads.
|
Mes hasta la fecha
|
Año hasta la fecha
|
Mayo
|
Mayo
|
% interanual (YOY)
|
% Mes hasta la fecha
|
Mayo
|
Mayo
|
% interanual (YOY)
|
% Mes hasta la fecha
|
2026
|
2025
|
Variación
|
DSR
|
2026
|
2025
|
Variación
|
DSR
|
Mazda3
|
4,121
|
2,453
|
68.0 %
|
74.5 %
|
16,665
|
15,040
|
10.8 %
|
13.4 %
|
Mazda 3 Sdn
|
2,781
|
1,670
|
66.5 %
|
72.9 %
|
9,734
|
10,753
|
(9.5) %
|
(7.3) %
|
Mazda 3 HB
|
1,340
|
783
|
71.1 %
|
77.7 %
|
6,931
|
4,287
|
61.7 %
|
65.5 %
|
Mazda6
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
MX-5 Miata
|
1,053
|
355
|
196.6 %
|
208.0 %
|
3,911
|
3,528
|
10.9 %
|
13.5 %
|
MX-5
|
627
|
193
|
224.9 %
|
237.4 %
|
1,985
|
1,761
|
12.7 %
|
15.4 %
|
MXR
|
426
|
162
|
163.0 %
|
173.1 %
|
1,926
|
1,767
|
9.0 %
|
11.6 %
|
CX-3
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
CX-30
|
5,060
|
4,329
|
16.9 %
|
21.4 %
|
17,025
|
31,622
|
(46.2) %
|
(44.9) %
|
CX-5
|
7,805
|
9,501
|
(17.9) %
|
(14.7) %
|
53,003
|
56,501
|
(6.2) %
|
(4.0) %
|
CX-9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
CX-50 TTL
|
14,897
|
7,188
|
107.2 %
|
115.2 %
|
52,132
|
38,243
|
36.3 %
|
39.5 %
|
MX-30
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
CX-70 TTL
|
1,402
|
1,065
|
31.6 %
|
36.7 %
|
4,838
|
7,378
|
(34.4) %
|
-
|
CX-90 TTL
|
4,728
|
4,046
|
16.9 %
|
21.4 %
|
17,093
|
24,601
|
(30.5) %
|
(28.9) %
|
CARS
|
5,174
|
2,808
|
84.3 %
|
91.3 %
|
20,576
|
18,568
|
10.8 %
|
13.4 %
|
CAMIONETAS
|
33,892
|
26,129
|
29.7 %
|
34.7 %
|
144,091
|
158,345
|
(9.0) %
|
(6.9) %
|
TOTAL
|
39,066
|
28,937
|
35.0 %
|
40.2 %
|
164,667
|
176,913
|
(6.9) %
|
(4.7) %
|
*Días de venta
|
26
|
27
|
127
|
130
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/53154/mazda_north_american_operations_logo.jpg
FUENTE Mazda North American Operations
Share this article