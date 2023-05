MC1 é reconhecida com o selo Best-in-Class em seis categorias para execução de vendas e varejo pelo Promotion Optimization Institute

NOVA YORK, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A MC1, líder global em soluções de execução de vendas e trade marketing, foi premiada com o selo Best-in-Class em seis categorias no mais recente RetX Vendor Panorama, publicado em 25 de abril de 2023 pelo Promotion Optimization Institute (POI).

O POI é uma associação global de empresas de bens de consumo, varejistas, provedores de soluções e outros especialistas do setor que se dedicam a promover as melhores práticas em promoção e trade marketing. A cada ano, o POI reconhece as empresas que demonstram excelência na otimização desses processos.

"Ficamos muito honrados em receber esse reconhecimento.", disse Marcos Póvoa, CEO e sócio da MC1. Nossa equipe trabalhou incansavelmente para desenvolver e refinar nossas soluções baseadas em IA para ajudar o setor a otimizar seus esforços de vendas e trade marketing. Este prêmio é uma confirmação de que estamos no caminho certo para entregar resultados reais aos nossos clientes".

A MC1 oferece uma plataforma totalmente integrada de ponta a ponta que conecta o setor ao varejo e utiliza inteligência artificial e machine learning para gerar mais eficiência em todos os processos de vendas, execução e entrega. Os selos Best-in-Class do POI recebidos pela MC1 este ano são: Guided Selling, Predictive and Prescriptive Analytics (AI/ML), Retail Merchandising capabilities, Omnichannel Engagement ((eCommerce/ B2B/DTC/ Tele-virtual), Retail Activity Optimization (RAO) and Advanced Imaging Technology (IR/AR).*

Um dos grandes reconhecimentos é o selo best-in-class em Advanced Imaging Technology (IR/AR). Nos últimos cinco anos, a MC1 investiu massivamente em uma solução de reconhecimento de imagem ultra moderna. A primeira no mercado a trabalhar 100% offline, com precisão de até 100%, e que fornece insights acionáveis em menos de três segundos. Incorporada a dashboards e relatórios em tempo real, a tecnologia está ajudando os clientes a aumentar a produtividade em campo, captura rápida de dados, e a aumentar as receitas. A solução de Reconhecimento de Imagem identifica a disponibilidade do produto, o cumprimento de sortimento por categoria, a conformidade de posicionamento, a participação no espaço, inclusive de concorrentes e invasores, espaços vazios, além da leitura de preços.

"A MC1 foi premiada pelo POI por quatro anos consecutivos, demonstrando que nossa tecnologia de ponta e visão do futuro estão impulsionando os melhores resultados das equipes de campo.", disse Rafael Merseguel, diretor comercial da MC1.

Para saber mais sobre o selo Best-in-Class e o relatório RetX Vendor Panorama completo do POI, receber cortesias para os próximos eventos do POI, incluindo o POI European Hybrid summit e o POI Canadian summit e ter acesso ao POI Manufacturer Connect Share Group trimestral e muito mais, junte-se à POI como membro. https://poinstitute.com/membership.

* DESCRIÇÃO DOS PRÊMIOS BEST-IN-CLASS RECEBIDOS PELA MC1 EM 2023

Sobre a MC1

MC1

Transformação digital na execução de varejo e de vendas

A MC1 é uma empresa privada com experiência na otimização do processo de vendas nos setores de bens de consumo e manufatura. O pacote de soluções "Win the Market" (WTM) oferece uma plataforma completa, de ponta a ponta, flexível, que entrega maior produtividade, melhor execução e maior rentabilidade para conquistar o mercado.

Oferta de soluções:Pre Sales, Van Sales, Trade Marketing, B2B, Distributor Management (DMS), Reconhecimento de Imagem.

Para mais informações: mc1global.com.

