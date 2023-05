MC1 wird vom Promotion Optimization Institute mit Best-in-Class-Auszeichnungen in sechs Kategorien für Retail & Sales Execution ausgezeichnet

NEW YORK, 11.Mai 2023 /PRNewswire/ -- MC1, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den Einzelhandel und die Verkaufsabwicklung, wurde im jüngsten RetX Vendor Panorama, das am 25. April 2023 vom Promotion Optimization Institute (POI) veröffentlicht wurde, mit sechs Best-In-Class-Auszeichnungen ausgezeichnet.

Das POI ist ein weltweiter Zusammenschluss von Konsumgüterunternehmen, Einzelhändlern, Lösungsanbietern und anderen Branchenexperten, die sich für die Förderung und Weiterentwicklung bewährter Verfahren im Bereich Promotion und Trade Marketing einsetzen. Das POI zeichnet jedes Jahr Unternehmen aus, die hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Werbeoptimierung erbringen.

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung durch das Institut.", sagte Marcos Póvoa, CEO und Partner von MC1." Unser Team hat unermüdlich an der Entwicklung und Verfeinerung unserer KI-gestützten Lösungen gearbeitet, um die Branche bei der Optimierung ihrer Verkaufs- und Merchandising-Bemühungen zu unterstützen. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, unseren Kunden echte Ergebnisse zu liefern."

MC1 bietet eine vollständig integrierte End-to-End-Plattform, die die Industrie mit dem Einzelhandel verbindet und künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzt, um die Effizienz der gesamten Vertriebs- und Lieferprozesse zu steigern. Die in diesem Jahr erhaltenen MC1 POI Best-in-Class-Auszeichnungen sind: Guided Selling, Predictive and Prescriptive Analytics (AI/ML), Retail Merchandising capabilities, Omnichannel Engagement ((eCommerce/ B2B/DTC/ Tele-virtual), Retail Activity Optimization (RAO) and Advanced Imaging Technology (IR/AR).*

Eine der großen Anerkennungen ist die Auszeichnung als Klassenbester in der Advanced Imaging Technology (IR/AR). In den letzten fünf Jahren hat MC1 massiv in eine hochmoderne Bilderkennungsanwendung investiert. Das erste Produkt auf dem Markt, das zu 100% offline und mit einer Genauigkeit von bis zu 100% arbeitet und in weniger als drei Sekunden verwertbare Erkenntnisse liefert. Eingebettet in Echtzeit-Dashboards hilft die Technologie den Kunden, die Produktivität im Außendienst zu steigern und den Umsatz zu erhöhen. Die IRE-Lösung identifiziert Produktverfügbarkeit, Kategorieerfüllung, Compliance, Regalanteil und sogar Preisschilder.

„MC1 wurde vier Jahre in Folge vom POI ausgezeichnet, was beweist, dass unsere Spitzentechnologie und unsere Zukunftsvisionen den Teams vor Ort die erwarteten Ergebnisse liefern", sagt Rafael Merseguel, Chief Commercial Officer von MC1.

* MC1 BEST-IN-CLASS AWARDS Beschreibung

Informationen zu MC1

MC1

Digitale Transformation im Einzelhandel & Verkaufsabwicklung

MC1 ist ein privates Unternehmen, das sich auf die Optimierung von Verkaufsprozessen in der Konsumgüter- und Fertigungsindustrie spezialisiert hat. Die „Win the Market"-Lösungssuite (WTM) bietet umfassende und flexible Funktionen für alle Vertriebswege, um eine höhere Produktivität, eine bessere Ausführung und eine größere Rentabilität zu erzielen. Ihr Fokus liegt auf Umsatzwachstum, Effizienzsteigerung und Gewinnmaximierung, um den Markt zu erobern.

Lösungsangebote: Retail-Vertrieb, Retail-Merchandising, DSD, Van Sales, Distributor Management (DMS), Bilderkennung.

Weitere Informationen: mc1global.com.

