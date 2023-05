MC1 est reconnu par le Promotion Optimization Institute comme une entreprise de premier ordre dans six catégories pour l'exécution des ventes et la vente au détail

NEW YORK, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- MC1, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de vente au détail et d'exécution des ventes, a reçu six distinctions de premier ordre dans le dernier RetX Vendor Panorama publié le 25 avril 2023 par le Promotion Optimization Institute (POI).

Le POI est une association mondiale de sociétés de biens de consommation, de détaillants, de fournisseurs de solutions et d'autres experts du secteur qui se consacrent à la promotion et à l'avancement des meilleures pratiques en matière de promotion et de marketing commercial. Chaque année, le POI récompense les entreprises qui font preuve d'excellence dans le domaine de l'optimisation des promotions.

« Nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance de l'Institut », a déclaré Marcos Póvoa, PDG et associé de MC1. « Notre équipe a travaillé sans relâche pour développer et affiner nos solutions basées sur l'IA afin d'aider l'industrie à optimiser ses ventes et ses efforts de merchandising. Ce prix est la confirmation que nous sommes sur la bonne voie pour fournir des résultats concrets à nos clients. »

MC1 propose une plateforme de bout en bout entièrement intégrée qui relie l'industrie au commerce de détail et tire parti de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour améliorer l'efficacité de l'ensemble des processus de vente et de livraison. Les distinctions de premier ordre du POI reçues cette année par MC1 sont : Guided Selling, Predictive and Prescriptive Analytics (AI/ML), Retail Merchandising capabilities, Omnichannel Engagement ((eCommerce/ B2B/DTC/ Tele-virtual), Retail Activity Optimization (RAO) and Advanced Imaging Technology (IR/AR).*

L'une des grandes reconnaissances est celle de la Advanced Imaging Technology (IR/AR),la meilleure de sa catégorie. Au cours des cinq dernières années, MC1 a investi massivement dans une application de reconnaissance d'images ultramoderne. Cette application est la première du marché à fonctionner hors ligne avec une précision de 100 % et à fournir des informations exploitables en moins de trois secondes. Intégrée à des tableaux de bord en temps réel, cette technologie aide les clients à accroître la productivité sur le terrain et à augmenter leurs revenus. La solution IRE identifie la disponibilité des produits, le respect des catégories, la conformité, la part d'étagère et même les étiquettes de prix.

« MC1 a été récompensé par le POI quatre années de suite, ce qui prouve que notre technologie de pointe et notre vision de l'avenir apportent les résultats escomptés aux équipes sur le terrain », déclare Rafael Merseguel, directeur commercial de MC1.

Pour en savoir plus sur les distinctions de premier ordre et le rapport POI RetX Vendor Panorama complet, recevoir des invitations pour les événements POI à venir, y compris le sommet POI European Hybrid, et le sommet POI Canadian, et avoir accès au groupe de partage trimestriel POI Manufacturer Connect et bien plus encore, rejoignez le POI en tant que membre. https://poinstitute.com/membership.

