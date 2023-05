Médica colombiana premiada por innovadora investigación sobre demencia

BOGOTÁ, Colombia, 2 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El 15 de abril, en la Cumbre MIT Harvard Colombia "Shaping the future" organizada por el MIT Harvard Club de Colombia, la doctora Lina Zapata ganó el Premio Beyond Leadership a la Innovación Médica por su proyecto de investigación dirigido a mejorar el diagnóstico de la demencia en Colombia y reducir la inequidad en la salud cerebral en el país. Los Beyond Leadership Awards tienen como objetivo reconocer a aquellos que construyen el futuro de Colombia en los campos de la sostenibilidad, la innovación médica, la paz y la reconciliación, y la diversidad y la inclusión.

Tras ser galardonada, la Dra. Lina Zapata declaró: "Ganar el premio Beyond Leadership es un tremendo honor, y es un testimonio del duro trabajo de nuestro equipo para abordar uno de los problemas de salud más urgente a los que se enfrenta Colombia hoy en día."

Y añadió: "La educación es clave en la lucha contra la demencia. No se trata sólo de mejorar el diagnóstico y el tratamiento, sino también de concientizar y reducir el estigma. Educando al público general sobre la demencia, podemos promover una detección más temprana, fomentar estilos de vida saludables y apoyar a quienes viven con la enfermedad y a sus cuidadores. Tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de que todo el mundo comprende el impacto de la demencia y las medidas que podemos tomar para reducir su prevalencia y mejorar la calidad de vida de los afectados."

Actualmente, más de 55 millones de personas en todo el mundo padecen demencia, de las cuales más del 60% viven en países de ingresos bajos y medios. El envejecimiento de la población en Colombia está creciendo rápidamente, y con él, la prevalencia de la demencia. Además del impacto en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares cuidadores, la demencia es una de las enfermedades crónicas no curables más costosas, lo que supone una carga cada vez mayor para el sistema de salud colombiano.

Un problema importante en Colombia y en la mayoría de los países latinoamericanos es que las personas con demencia son diagnosticadas con poca frecuencia, y la demencia no está bien caracterizada. El retraso en el diagnóstico preciso y el diagnóstico erróneo de la demencia impiden el tratamiento adecuado, el asesoramiento genético y empeoran el pronóstico. Esta situación se agrava en América Latina debido a las limitadas opciones de pruebas cognitivas culturalmente válidas y a la diversidad sociobiológica y fenotípica de los latinos, que afectan la caracterización de la demencia.

Para abordar estos problemas, la Dra. Lina Zapata lidera un equipo de investigación interdisciplinario en Cali, Valle del Cauca, Colombia, dentro del Centro de Investigación de la Fundación Valle del Lili, con el objetivo de probar la precisión de evaluaciones cognitivas basadas en tecnología novedosa y escalable para apoyar la detección y caracterización precisas de la demencia en esta región de Colombia.

El equipo de investigación de la Dra. Zapata ha utilizado herramientas digitales para identificar los perfiles cognitivos, clínicos y genéticos de adultos colombianos con demencia en el suroccidente colombiano, dentro de una población mixta y diversa (indígena, afrocolombiana y con ancestros europeos), utilizando software de modelo de riesgo genético, y actualmente está estudiando el genoma completo. Esto ayudará a hacer diagnósticos tempranos y precisos de demencia, detectar nuevas mutaciones genéticas de enfermedades neurodegenerativas en esta región, y eventualmente reducir la inequidad en salud cerebral en Colombia.

El proyecto de la Dra. Lina Zapata ha recibido subvenciones y financiación de importantes asociaciones internacionales contra la demencia, como el Global Brain Health Institute (EE.UU.), la Alzheimer's Association (EE.UU.), la Alzheimer Society (Reino Unido) y el Consorcio Latinoamericano y del Caribe sobre Demencia (RedLat).

Uno de los principales beneficios de este proyecto es la inclusión de una población poco estudiada y representada en la investigación internacional sobre la demencia. Esto nos permitirá entender mejor la presentación clínica de la demencia en Colombia (que puede diferir de la de otros países por razones culturales y genéticas), adquirir más conocimientos sobre nuestra vulnerabilidad genética en relación con las enfermedades neurodegenerativas, pero también permitirá a los pacientes colombianos con demencia participar en ensayos clínicos internacionales para futuros tratamientos, y reducir la desigualdad en el diagnóstico y tratamiento de la demencia.

La Dra. Lina Zapata dijo "A través de nuestra investigación, pretendemos proporcionar un diagnóstico y tratamiento más preciso y culturalmente relevante para las personas que viven con demencia en Colombia, a la vez que promovemos la diversidad y la inclusión en la investigación global de la demencia."

Acerca de la Dra. Lina Zapata

La Dra. Lina Zapata es médica y cirujana egresada de la Universidad CES (Medellín, Colombia), especializada en psiquiatría de la Universidad del Valle (Cali, Colombia), especialista en demencia y senior Atlantic Fellow del Global Brain Health Institute - University of California San Francisco, donde se especializó en mejorar la salud cerebral y reducir la escala y el impacto de la demencia en todo el mundo.

Desde 2018, la Dra. Lina Zapata ha trabajado como Psiquiatra en instituciones como la Fundación Valle del Lili, y en el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle en Cali. Desde 2019, también es profesora de psiquiatría en la facultad de medicina de la Universidad Javeriana, y en la universidad ICESI desde 2022.

La Dra. Lina Zapata ha publicado en las principales revistas médicas internacionales indexadas, incluyendo The Journal of neuropsychiatry y clinical neurosciences, y ha sido invitada a hablar en conferencias de neurología, psiquiatría y liderazgo, podcasts y programas de radio en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

Acerca del MIT Harvard club de Colombia (organizador de los premios Beyond Leadership Awards)

El MIT Harvard Club de Colombia es una comunidad de exalumnos y estudiantes del MIT y Harvard vinculados a Colombia, cuyo objetivo es fortalecer los lazos, promover el desarrollo de sus miembros y construir un mejor país. El club busca mantener una conexión con Harvard y el MIT y sus ex alumnos. Por eso se organizan actividades y eventos que fomentan el networking y otros intereses de sus miembros activos.

