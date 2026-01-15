MediCapture lanza el piloto aiScope™ para ciencias veterinarias en VMX 2026

IA médica simplificada: del laboratorio a la formación en el mundo real y su uso práctico

CHEROKEE, Texas, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- MediCapture Inc., líder mundial en sistemas de imágenes médicas, anunció hoy el lanzamiento de aiScope™, un software que ejecuta modelos de IA de visión en tiempo real, localmente, en los MTR de MediCapture y en sistemas de imágenes MVR seleccionados. El primer piloto de aiScope™ se implementará en ciencias veterinarias.

La tecnología se demostrará en vivo en VMX 2026 en Orlando, Florida, y funcionará en VUEES™ University Edition de MediCapture y en las plataformas portátiles VUEES™ Mobility (abreviado como Sistemas Educativos de Ultrasonido y Endoscopia Veterinaria).

IA Médica Simplificada

iScope™ permite la detección de objetos en tiempo real, la clasificación de imágenes y el análisis de video asistido por IA directamente en dispositivos MediCapture MTR y MVR con certificación médica, eliminando la necesidad de PC externas, GPU o sistemas propietarios complejos en el quirófano o en el campo.

"Al integrar AI Vision en el punto de atención, aiScope™ resuelve el persistente problema de la "última milla" que ha impedido el uso de muchos modelos de IA de investigación en entornos clínicos y docentes reales", afirmó Bernd Jotzat, gerente sénior de producto de MediCapture.

Potente motor de recopilación de datos para sus conjuntos de datos de IA de visión

Los MTR y MVR de MediCapture con aiScope™ convierten su cámara quirúrgica en un potente dispositivo de captura de datos de visión, que permite la clasificación o detección en tiempo real.

Mediante modelos personalizados, aiScope™ analiza las imágenes capturadas y genera automáticamente cuadros delimitadores y etiquetas. Las futuras actualizaciones incorporarán anotación automática y exportaciones preanotadas, lo que reducirá el tiempo de revisión manual y etiquetado.

Independiente de proveedores y de código abierto

aiScope™ es independiente de proveedores y funciona con un MTR o MVR para ejecutar aplicaciones de IA de visión en sistemas de cámaras endoscópicas, microscópicas y quirúrgicas. Admite modelos de código abierto, así como entrenamiento, conversión e implementación de modelos disponibles públicamente, e integración de modelos desarrollados por la comunidad.

Primera implementación en la educación veterinaria

El piloto de aiScope™ se lanza el 15 de enero durante la VetExpo Europe en Leipzig, Alemania, y este sábado 17 de enero en la VMX Expo en Orlando, Estados Unidos. Se extenderá durante la primavera y luego se pasará a programas de recopilación de datos para universidades veterinarias y centros de investigación durante el resto de 2026.

IA médica en el campo con VUEES™ Mobility

El MTR de MediCapture con aiScope™ cabe fácilmente en un maletín del tamaño de un equipaje de mano. Con menos de 20 vatios de potencia, un MTR puede hacer funcionar aiScope durante más de 8 horas con una batería externa de calidad. MediCapture realizará una demostración de aiScope con VUEES Mobility™ en la VMX 2026 en Orlando, Estados Unidos, el 17 de enero.

El presidente y consejero delegado de MediCapture, Michael Bishop, explicó la decisión de la empresa de comenzar en la ciencia veterinaria:

"La medicina veterinaria abarca más de 65.000 especies de vertebrados. Ahí es donde comienza la ciencia. Así es como se acelera el descubrimiento. aiScope™ es portátil, lo que nos permite llevar imágenes basadas en IA a todos los rincones del planeta".

Disponibilidad

La disponibilidad prevista de aiScope™ para los participantes del piloto universitario es en marzo de 2026, con una mayor disponibilidad comercial en sistemas MediCapture seleccionados a principios de este verano.

Acerca de MediCapture

MediCapture Inc . diseña y fabrica soluciones innovadoras de imagen, grabación y archivo para uso médico en cirugía, endoscopia, ultrasonido y educación clínica. Con un fuerte enfoque en dispositivos independientes del proveedor, herramientas de integración en quirófanos, motores de flujo de trabajo inteligentes y tecnología de inteligencia artificial para la visión, MediCapture permite a profesionales de la salud y veterinarios de todo el mundo capturar, comprender y enseñar más. Para más información, visite medicapture.com o escriba a [email protected]

