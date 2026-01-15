MediCapture startet aiScope™-Pilotprojekt für Veterinärwissenschaften auf der VMX 2026 isit:

Medizinische KI leicht gemacht – vom Labor zur realen Ausbildung und praktischen Anwendung

CHEROKEE, Texas, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- MediCapture Inc., ein weltweit führender Anbieter von medizinischen Bildgebungssystemen, gab heute die Einführung von aiScope™ bekannt, einer Software, die Vision-KI-Modelle in Echtzeit lokal auf den MTRs von MediCapture und ausgewählten MVR -Bildgebungssystemen ausführt. Der erste Einsatz von aiScope™ wird in der Veterinärmedizin erfolgen.

Die Technologie wird live auf der VMX 2026 in Orlando, Florida, vorgestellt und läuft auf MediCaptures VUEES™ University Edition und auf tragbaren VUEES™ Mobility-Plattformen. (Abkürzung für Veterinary Ultrasound and Endoscopy Education Systems, dt. Veterinärmedizinische Ultraschall- und Endoskopie-Ausbildungssysteme).

Medizinische KI leicht gemacht

iScope™ ermöglicht die Echtzeit-Objekterkennung, Bildklassifizierung und KI-gestützte Videoanalyse direkt auf medizinisch zertifizierten MediCapture MTR- und MVR-Geräten – ohne dass externe PCs, GPUs oder komplexe proprietäre Systeme im Operationssaal oder vor Ort erforderlich sind.

„Durch die Einbettung von KI-Vision am Point of Care löst aiScope™ das seit langem bestehende „Last-Mile-Problem", das die Verwendung vieler Forschungs-KI-Modelle in realen klinischen und Lehrumgebungen verhindert hat", sagt Bernd Jotzat, Senior Product Manager bei MediCapture.

Leistungsstarke Datenerfassungs-Engine für Ihre Vision-KI-Datensätze

MediCapture MTRs und MVRs mit aiScope™ verwandeln Ihre Operationskamera in ein leistungsstarkes Gerät zur Erfassung von Bilddaten, das eine Klassifizierung oder Erkennung in Echtzeit ermöglicht.

Mithilfe benutzerdefinierter Modelle analysiert aiScope™ die aufgenommenen Bilder und generiert automatisch Begrenzungsrahmen und Beschriftungen. Zukünftige Updates werden automatische Annotationen und vorab annotierte Exporte hinzufügen, wodurch sich der Zeitaufwand für die manuelle Überprüfung und Beschriftung verringert.

Herstellerneutral und Open Source

aiScope™ ist herstellerneutral und arbeitet mit einem MTR oder MVR, um Vision-KI-Anwendungen auf endoskopischen, mikroskopischen und chirurgischen Kamerasystemen auszuführen. Es unterstützt Open-Source-Modelle und das Training, die Konvertierung und den Einsatz öffentlich verfügbarer Modelle sowie die Integration von in der Community entwickelten Modellen.

Erste Bereitstellung in der tierärztlichen Ausbildung

Das aiScope™-Pilotprojekt startet am 15. Januar während der VetExpo Europe in Leipzig und am Samstag, dem 17. Januar, auf der VMX Expo in Orlando, USA. Es wird bis zum Frühjahr laufen und dann für den Rest des Jahres 2026 auf Datenerfassungsprogramme für veterinärmedizinische Universitäten und Forschungszentren ausgeweitet werden.

Medizinische KI im Einsatz mit VUEES™ Mobility

Das MTR mit aiScope™ von MediCapture passt problemlos in einen Koffer in Handgepäckgröße. Mit einer Leistung von weniger als 20 Watt kann ein MTR aiScope über 8 Stunden lang mit einer hochwertigen Powerbank betreiben. MediCapture wird aiScope auf VUEES Mobility™ am 17. Januar auf der VMX 2026 in Orlando, USA, vorstellen.

Michael Bishop, Präsident und CEO von MediCapture, erklärte die Entscheidung des Unternehmens, im Bereich der Veterinärmedizin zu beginnen:

„Die Veterinärmedizin umfasst mehr als 65.000 Wirbeltierarten. Hier beginnt die Wissenschaft. So werden Entdeckungen beschleunigt. aiScope™ ist tragbar, sodass wir KI-gestützte Bildgebung in jeden Winkel der Erde bringen können."

Verfügbarkeit

aiScope™ soll im März 2026 für Teilnehmer an Universitätspilotprojekten verfügbar sein, eine breitere kommerzielle Verfügbarkeit für ausgewählte MediCapture-Systeme ist für Anfang Sommer geplant.

Informationen zu MediCapture

MediCapture Inc. entwickelt und produziert innovative Bildgebungs-, Aufzeichnungs- und Archivierungslösungen für den medizinischen Einsatz in der Chirurgie, Endoskopie, Ultraschalluntersuchung und klinischen Ausbildung. Mit einem starken Fokus auf herstellerneutrale Geräte, OP-Integrationswerkzeuge, intelligente Workflow-Engines und Vision-KI-Technologie ermöglicht MediCapture medizinischem Fachpersonal und Tierärzten weltweit, mehr zu erfassen, mehr zu verstehen und mehr zu lehren. Für weitere Informationen besuchen Sie medicapture.com oder kontaktieren Sie [email protected]

Für Medienanfragen:

Abteilung für globale Marketingkommunikation

[email protected]

