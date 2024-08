Medicilon erweitert seine globale Präsenz mit der offiziellen Eröffnung eines zweiten Forschungs- und Entwicklungszentrums in Massachusetts

BOSTON, Aug. 29, 2024 /PRNewswire/ -- Im August 2024 nahm Medicilon USA Corp (Medicilon) offiziell den Betrieb seines zweiten Forschungs- und Entwicklungszentrums in Massachusetts, USA, auf. Die Forschung in der neuen Einrichtung wird sich auf Tiermodelle für PK/PD- und Toxikologiestudien konzentrieren. Dieser Meilenstein läutet die weitere globale Geschäftsexpansion von Medicilon ein.

Der Standort Lexington, MA, wurde gewählt, um Synergien und die Kommunikation mit Partnern aus der Industrie zu verbessern.

Medicilon's Second R&D Center in Massachusetts

Medicilon will seinen Beitrag zur pharmazeutischen Innovation verstärken, indem es die Nähe zu zahlreichen führenden Biotech-Unternehmen und Forschungseinrichtungen nutzt. Der Standort Lexington bietet wichtige Forschungsdienstleistungen und gewährleistet gleichzeitig eine reibungslose Kommunikation mit den Teams der industriellen und akademischen Arzneimittelentwicklung. Das Engagement von Medicilon für Qualität und Innovation wird seine Forschungspartner wettbewerbsfähig halten, wenn neue therapeutische Technologien aufkommen.

Die U.S. F&E-Dienstleistungsmatrix wurde verbessert, um die Entwicklung neuer Arzneimittelmodalitäten zu beschleunigen

Das neue Labor ergänzt die vielfältigen F&E-Plattformen von Medicilon mit modernsten Ressourcen. Das Forschungszentrum verfügt über fortschrittliche Instrumente und Tierlabors und nutzt eine umfangreiche Tiermodellbibliothek (einschließlich über 410 Tumor-Wirksamkeitsmodelle und über 240 Tiermodelle für die Forschung an Nicht-Tumor-Targets). Die Elite-Wissenschaftler des Standorts führen Wirksamkeitsbewertungen von niedermolekularen Arzneimitteln und Biologika sowie pharmakokinetische Bewertungen und Optimierungen durch. Die Studien werden in Übereinstimmung mit den ICH-, NMPA- und FDA-Normen durchgeführt.

Seit Medicilon damit begonnen hat, präklinische Zulassungsanträge zu stellen, die sowohl den chinesischen als auch den US-amerikanischen GLP-Standards entsprechen, hat das Team nach und nach ein internationales Netzwerk für die Zusammenarbeit aufgebaut. Die erste Niederlassung in Boston wurde 2016 gegründet und bietet US-Geschäftsaktivitäten an. Bis 2023 hat Medicilon bereits mit lokalen Forschungsprojekten für wichtige Partner in den USA begonnen. Der Ausbau des F&E-Zentrums in Massachusetts wird die internationalen Servicekapazitäten von Medicilon deutlich verbessern. Dieser Schritt spiegelt die proaktive Reaktion von Medicilon auf die ständigen Veränderungen in der Arzneimittelentwicklung wider.

Dr. Qingcong Lin, Präsident von Medicilon USA, erklärte: "Boston mit seinen erstklassigen pharmazeutischen Innovationen und technologischen Ressourcen ist eine strategische Wahl für Medicilon, um seine Präsenz zu verstärken. Medicilon wird die lokalen Vorteile nutzen, um das interne Potenzial zu stimulieren, die technologischen Fähigkeiten zu stärken und durch Innovation und Zusammenarbeit neue Bereiche der Arzneimittelentwicklung zu erschließen."

Dr. Chunlin Chen, Gründer und CEO von Medicilon, kündigte an: "Mit dem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Boston wird Medicilon enger mit dem globalen pharmazeutischen Innovations-Ökosystem verbunden sein und kontinuierlich technologische Innovationen und Service-Upgrades vorantreiben. Wir sind bestrebt, eine weltweit vertrauenswürdige, umfassende CRO für präklinische Forschungsdienstleistungen in der pharmazeutischen Industrie zu werden."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2492413/Medicilon_s_Second_R_D_Center_Massachusetts.jpg