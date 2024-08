Medicilon étend sa présence mondiale avec l'ouverture officielle d'un deuxième centre de R&D dans le Massachusetts

BOSTON, août 29, 2024 /PRNewswire/ -- En août 2024, Medicilon USA Corp (Medicilon) a officiellement commencé ses activités dans son deuxième centre de R&D dans le Massachusetts, aux États-Unis. La recherche dans la nouvelle installation se concentrera sur les modèles animaux pour et les études de pharmacocinétique, de pharmacodynamique et de toxicologie. Cette étape annonce la poursuite de l'expansion mondiale de Medicilon.

Le site de Lexington, dans le Massachusetts, a été choisi pour améliorer la synergie et la communication avec les partenaires de l'industrie.

Medicilon's Second R&D Center in Massachusetts

Medicilon vise à renforcer sa contribution à l'innovation pharmaceutique en tirant parti de la proximité de nombreuses entreprises de biotechnologie et d'institutions de recherche de premier plan. Le site de Lexington fournit des services de recherche essentiels, tout en assurant une communication harmonieuse avec les équipes de développement de médicaments de l'industrie et de l'université. L'engagement de Medicilon en faveur de la qualité et de l'innovation permettra à ses partenaires de recherche de rester compétitifs face à l'émergence de nouvelles technologies thérapeutiques.

La matrice de services de R&D américaine a été améliorée pour permettre le développement accéléré de nouvelles modalités médicamenteuses.

Le nouveau laboratoire complète les diverses plates-formes de R&D de Medicilon avec des ressources de pointe. Le centre de recherche utilise des instruments de pointe et des laboratoires animaliers, tirant parti d'une riche bibliothèque de modèles animaux (comprenant plus de 410 modèles d'efficacité tumorale et plus de 240 modèles animaux de recherche sur des cibles non tumorales). Les scientifiques d'élite du site procèdent à l'évaluation de l'efficacité des médicaments à petites molécules et des produits biologiques, ainsi qu'à l'évaluation et à l'optimisation pharmacocinétiques. Les études sont réalisées conformément aux normes ICH, NMPA et FDA.

Depuis que Medicilon a commencé à fournir des applications précliniques conformes aux normes chinoises et américaines de BPL, l'équipe a progressivement mis en place un réseau international de collaboration. La présence initiale à Boston a été établie en 2016, fournissant des opérations commerciales américaines. D'ici à 2023, Medicilon a déjà lancé des projets de recherche locaux pour des partenaires clés aux États-Unis. L'expansion du centre de R&D du Massachusetts renforcera considérablement les capacités de Medicilon en matière de services internationaux. Cette décision reflète la réponse proactive de Medicilon aux changements continus des tendances en matière de développement de médicaments.

Qingcong Lin, président de Medicilon USA, a déclaré : "Boston, avec son innovation pharmaceutique et ses ressources technologiques de premier plan, est un choix stratégique pour Medicilon qui souhaite renforcer sa présence. Medicilon s'appuiera sur les avantages locaux pour stimuler le potentiel interne, renforcer les capacités technologiques et explorer de nouveaux domaines dans le développement de médicaments grâce à l'innovation et à la collaboration".

Chunlin Chen, fondateur et PDG de Medicilon, a déclaré : "En s'appuyant sur le centre de R&D de Boston, Medicilon se rapprochera davantage de l'écosystème mondial de l'innovation pharmaceutique et stimulera continuellement l'innovation technologique et l'amélioration des services. Nous sommes déterminés à devenir un ORC offrant des services complets de recherche préclinique à l'industrie pharmaceutique, qui jouisse d'une confiance mondiale".

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2492413/Medicilon_s_Second_R_D_Center_Massachusetts.jpg