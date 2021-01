Medicom amplía la presencia del mercado dental en Europa

La adquisición de Loser & Co GmbH solidifica la estrategia del segmento dental

MONTREAL, 18 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Medicom Group ("Medicom"), uno de los principales fabricantes mundiales de mascarillas quirúrgicas y respiratorias y otros productos de control de infecciones, anunció hoy la adquisición del distribuidor dental europeo Loser & Co GmbH ("Loser & Co"). Loser & Co es una empresa líder y respetada que ha estado distribuyendo una amplia gama de productos dentales de marcas líderes en toda Europa durante casi 30 años.