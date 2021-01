Medicom renforce sa présence sur le marché dentaire en Europe

« Cette acquisition stratégique permet à Medicom d'étendre et de consolider sa position en Europe. Nous sommes ravis que l'équipe de Loser & Co nous aide à renforcer considérablement notre présence sur le marché dentaire européen", a déclaré Ronald Reuben, PDG de Medicom. "Nous continuons à nous concentrer sur l'expansion de notre présence dans le monde afin de créer de la valeur par une croissance à la fois organique et par acquisition. »

« Loser & Co possède une grande expertise du secteur dentaire, ce qui offre à Medicom une excellente occasion de renforcer sa position sur le marché européen et de fournir de nouvelles idées pour aider dans d'autres parties du monde », déclare Ouriel Levy, vice-président exécutif, commercial et président mondial de la division dentaire. « Cela créera de nouvelles synergies pour l'expansion de la couverture commerciale en Europe et comblera une lacune dans notre stratégie de marché dentaire mondial. L'équipe élargie nous apportera l'expérience et la concentration dont Medicom a besoin dans la région. »

Joachim Siegler, actuellement directeur général de Loser & Co GmbH, dirigera l'ensemble des activités dentaires de Medicom en Europe en tant que directeur général de Medicom B.V., et opérera à partir du site actuel de Loser & Co en Allemagne. Il a déclaré : « Nous sommes excités par les nouvelles possibilités offertes dans le cadre de notre collaboration avec Medicom, notamment l'accès à la vaste gamme d'EPI de qualité fabriqués par Medicom et aux produits de contrôle des infections tels que les masques, les blouses, les gants et les pochettes de stérilisation. Nous sommes fiers de faire partie de l'équipe mondiale élargie de Medicom. »

Medicom et Loser & Co travailleront ensemble pour assurer une transition sans heurts pour les clients et les fournisseurs tout au long de l'intégration. Il n'y aura aucun changement immédiat dans les procédures de commande ou de service pour les clients ou les fournisseurs.

À propos de Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et bien-être. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Ocean Pacific, Hedy, Kolmi et Hopen. Medicom opère sous la société Kolmi-Hopen à Angers, en France, Medicom Asia à Hong Kong, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro au Royaume-Uni.

Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis lors, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et le virus Ébola.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com , suivez-nous sur Twitter @MedicomNA ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos de Loser & Co GmbH

La société Loser représente les principaux fabricants sur le marché dentaire européen depuis plus de 30 ans. La philosophie de l'entreprise consiste à proposer des marques et des produits de qualité supérieure par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires de distribution, avec le soutien d'un service après-vente professionnel et de conseils sur l'utilisation, les réglementations, les directives et la qualité. Grâce à une connaissance approfondie du marché, à une équipe de vente expérimentée, à une étroite collaboration avec les professionnels du secteur dentaire et les universités, la devise de Loser est « Öfter mal was Gute », ou « Plus souvent quelque chose de bon ».



Contact médias : Gayle Padvaiskas, Vice-présidente Marketing, AMD Medicom Inc., 514-636-6262, poste 3000

