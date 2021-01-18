Medicom расширяет присутствие на стоматологическом рынке Европы

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AMD Medicom Inc.

Jan 18, 2021, 09:00 ET

Приобретение Loser & Co GmbH подкрепляет стратегию компании в стоматологическом сегменте

МОНРЕАЛЬ, 18 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Medicom Group (далее "Medicom"), являющаяся одним из ведущих мировых производителей хирургических и респираторных масок и других средств борьбы с распространением инфекций, сегодня объявила о приобретении европейского дистрибьютора стоматологической продукции Loser & Co GmbH (далее "Loser & Co"). Loser & Co — одна из ведущих и респектабельных компаний, реализующая широкий ассортимент стоматологической продукции ведущих марок на территории Европы уже около 30 лет.

The Medicom Group is one of the world's leading manufacturers and distributors of high-quality single-use, preventive and infection control products for the medical, dental, industrial, animal health, laboratory, retail and health and wellness markets.

«Это стратегическое приобретение позволит компании Medicom расширять и укреплять свои позиции в Европе. Мы очень рады тому, что сотрудники Loser & Co помогут нам значительно расширить свое присутствие на европейском стоматологическом рынке, — заявил глава компании Medicom Рональд Ройбен (Ronald Reuben). — Мы продолжаем уделять особое внимание расширению своего присутствия по всему миру в целях повышения эффективности нашей работы как за счет внутреннего роста, так и посредством приобретения других компаний».

«Loser & Co обладает богатыми знаниями и опытом в сфере каналов сбыта стоматологической продукции, что предоставляет компании Medicom отличную возможность укрепить свои позиции на европейском рынке и получить уникальную информацию, которая поможет ей наладить эффективную работу в других частях мира, ― сообщил исполнительный вице-президент компании по коммерческим вопросам и руководитель ее всемирного стоматологического подразделения Уриэль Леви (Ouriel Levy). ― Это создаст новые механизмы взаимодействия для расширения географии продаж по всей Европе и восполнит пробел в реализации нашей стратегии развития на мировом стоматологическом рынке. Расширенный коллектив обеспечит нам необходимый опыт и возможность сосредоточиться на нужных направлениях деятельности Medicom в регионе».

Йоахим Зиглер (Joachim Siegler), который в настоящее время является управляющим директором компании Loser & Co GmbH, будет руководить всем стоматологическим направлением деятельности Medicom в Европе в качестве управляющего директора компании Medicom B.V., работая из нынешней штаб-квартиры Loser & Co в Германии. В связи с этим он заявил следующее: «Мы рады новым возможностям, открывающимся благодаря нашему объединению с компанией Medicom, включая доступ к широкому ассортименту высококачественных средств индивидуальной защиты и борьбы с распространением инфекций производства Medicom, включая маски, халаты, перчатки и пакеты для стерилизации. Мы гордимся тем, что вошли в состав расширенной глобальной команды Medicom».

Medicom и Loser & Co будут совместно работать над обеспечением плавного перехода для клиентов и поставщиков на всем протяжении процесса интеграции. Немедленных изменений в процедурах обработки заказов и обслуживания для клиентов или поставщиков не предусматривается. 

Информация о компании Medicom  

Medicom Group — один из ведущих в мире производителей и дистрибьюторов высококачественных одноразовых средств профилактики и борьбы с распространением инфекций для медицинского, стоматологического, промышленного, ветеринарного, лабораторного, торгового и оздоровительного сегментов рынка. Компания реализует средства борьбы с распространением инфекций под брендами Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen и Ocean Pacific, а также под недавно приобретенным брендом Hedy. В число дочерних организаций Medicom входят Kolmi-Hopen во Франции, Medicom Asia в Гонконге, United Medical Enterprise в США, KHM Engineering в Сингапуре и Medicom HealthPro Limited в Великобритании.

Medicom обладает значительным опытом в удовлетворении спроса на средства индивидуальной защиты в случае пандемии. Компания Medicom была основана в 1988 году в связи с острой потребностью в медицинских перчатках для работников сферы здравоохранения во время всемирного кризиса, вызванного распространением ВИЧ. С тех пор компания является надежным поставщиком средств борьбы с инфекциями во время многочисленных эпидемий, включая птичий грипп, SARS, H1N1 и лихорадку Эбола.

Для получения более подробной информации о компании Medicom и ее всеобъемлющем ассортименте средств борьбы с распространением инфекций, включая широкий выбор медицинских лицевых масок, посетите ее сайт по адресу Medicom.com, следите за нашими новостями в Twitter (@MedicomNA) или заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и LinkedIn.

Информация о компании Loser & Co GmbH

Компания Loser представляет ведущих производителей на европейском стоматологическом рынке уже более 30 лет. Ее основной принцип заключается в том, чтобы предлагать лучшую продукцию ведущих марок через сеть партнеров по дистрибуции, в сочетании с профессиональным послепродажным обслуживанием и рекомендациями по использованию, соответствию нормативным требованиям, выполнению инструкций и обеспечению качества. Компания Loser, обладающая обширным знанием рынка и опытным торговым персоналом и поддерживающая тесное сотрудничество со стоматологической отраслью и университетами, работает под девизом "Öfter mal was Gute" («Хорошее — чаще»).

Контакты для прессы: Gayle Padvaiskas (Гейл Падвайскас), вице-президент по маркетингу компании AMD Medicom Inc., 514-636-6262 доб. 3000

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1421546/AMD_Medicom_Inc__Medicom_Expands_Dental_Market_Presence_in_Europ.jpg

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www.medicom.ca

SOURCE AMD Medicom Inc.

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