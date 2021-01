Medicom расширяет присутствие на стоматологическом рынке Европы

Приобретение Loser & Co GmbH подкрепляет стратегию компании в стоматологическом сегменте

МОНРЕАЛЬ, 18 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Medicom Group (далее "Medicom"), являющаяся одним из ведущих мировых производителей хирургических и респираторных масок и других средств борьбы с распространением инфекций, сегодня объявила о приобретении европейского дистрибьютора стоматологической продукции Loser & Co GmbH (далее "Loser & Co"). Loser & Co — одна из ведущих и респектабельных компаний, реализующая широкий ассортимент стоматологической продукции ведущих марок на территории Европы уже около 30 лет.