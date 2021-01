Společnost Medicom posiluje svou přítomnost na evropském stomatologickém trhu

„I nadále budeme pokračovat v rozšiřování naší přítomnosti po celém světě a ve vytváření nových hodnot, a to jak na základě organického růstu, tak prostřednictvím akvizic."

„Společnost Loser & Co má velké zkušenosti se stomatologickým trhem, což firmě Medicom nabízí skvělou příležitost k posílení své pozice v Evropě a současně nám pomůže získat nové informace, které nám pomohou při expanzi do dalších částí světa," říká Ouriel Levy, výkonný viceprezident firmy pro obchod a generální ředitel divize stomatologických produktů. „Tato akvizice nám umožní využít nové synergie pro další rozšiřování naší působnosti po celé Evropě a současně představuje příležitost k vyplnění mezery v naší strategii zaměřené na globální stomatologický trh. Díky rozšíření našeho týmu navíc získáme nové zkušenosti a tah na branku, což jsou věci, které firma Medicom v tomto regionu potřebuje."

Joachim Siegler, stávající generální ředitel firmy Loser & Co GmbH, bude řídit celou stomatologickou divizi společnosti Medicom v Evropě. Navíc se stane generálním ředitelem firmy Medicom B.V. a bude i nadále působit ve stávajícím sídle společnosti Loser & Co v Německu.

Joachim Siegler řekl: „Spojení s firmou Medicom nám nabízí řadu nových možností, včetně přístupu k obrovskému množství kvalitních ochranných prostředků a dalších produktů pro boj s infekčními chorobami, jako jsou roušky, pláště, rukavice nebo sterilizační přístroje, které společnost Medicom vyrábí. Jsme hrdí na to, že se můžeme stát součástí rozrůstajícího se globálního týmu firmy Medicom."

Firmy Medicom a Loser & Co budou po celou dobu vzájemné integrace úzce spolupracovat s cílem zajistit hladký přechod pro zákazníky a dodavatele. Zatím pro zákazníky ani prodejce nedojde k žádným okamžitým změnám ohledně objednávání nebo způsobu poskytování služeb.

O společnosti Medicom

Medicom Group je jedním z největších výrobců a distributorů vysoce kvalitních jednorázových produktů pro prevenci a kontrolu infekčních onemocnění. Produkty firmy Medicom Group nachází uplatnění ve zdravotnictví, stomatologii, průmyslu, veterinární medicíně, laboratořích, maloobchodu a také v sociálních, zdravotních a lázeňských službách. Společnost Medicom distribuuje produkty pro kontrolu infekce pod značkami Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen a Ocean Pacific a také pod značkou Hedy, kterou nedávno koupila. Společnost Medicom má dceřiné firmy ve Francii (Kolmi-Hopen), v Hongkongu (Medicom Asia), ve Spojených státech amerických (United Medical Enterprise), v Singapuru (KHM Engineering) a ve Spojeném Království (Medicom HealthPro Limited).

Firma Medicom má velké zkušenosti se zásobováním osobními ochrannými prostředky v době pandemie. Vznikla v roce 1988 v reakci na urgentní poptávku zdravotníků po ochranných rukavicích během globální krize kolem viru HIV. Od té doby je firma spolehlivým dodavatelem řešení pro kontrolu infekce a své produkty dodávala během několika epidemií, včetně ptačí chřipky, SARS, chřipky H1N1 nebo Eboly.

Více informací o společnosti Medicom, o jejích komplexních řešeních pro kontrolu infekcí, včetně řady chirurgických roušek, najdete na webových stránkách Medicom.com. Můžete nás také sledovat na sociálních sítích Twitter (@MedicomNA), Facebook nebo LinkedIn.

O společnosti Loser & Co GmbH

Společnost Loser je již více než 30 let zástupcem předních značek produktů pro zubní lékařství na evropském trhu. Filozofií firmy je nabízet prostřednictvím své sítě distribučních partnerů špičkové značkové produkty, včetně profesionálních poprodejních služeb. Firma také nabízí poradenské služby a konzultace v oblasti zajištění souladu s platnými zákony, předpisy a kvalitativními normami. Firma má skvělé znalosti o svém trhu, úzce spolupracuje se stomatologickým zásobováním a univerzitami a má tým zkušených pracovníků. Hlavním mottem firmy Loser je „Öfter mal was Gute (Dělat dobré věci častěji; More often something good)".

Kontakt pro média: Gayle Padvaiskas, viceprezidentka pro marketing, AMD Medicom Inc., telefon: 514-636-6262, linka 3000

Foto: - https://mma.prnewswire.com/media/1421546/AMD_Medicom_Inc__Medicom_Expands_Dental_Market_Presence_in_Europ.jpg

Related Links

www.medicom.ca



SOURCE AMD Medicom Inc.