Medit zakladá globálnu ortodontickú divíziu založenú na strategickej akvizícii Progressive Orthodontics
May 11, 2026, 02:00 ET
Kombináciou vlastnej technológie s jednou z popredných svetových platforiem klinického vzdelávania expanduje globálny líder v oblasti digitálnej stomatológie do oblasti ortodoncie
SOUL, Južná Kórea a ALISO VIEJO, Kalifornia, 11. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Medit Corp., globálny líder v oblasti riešení digitálnej stomatológie, dnes oznámila založenie svojej globálnej obchodnej divízie pre ortodonciu, zároveň s akvizíciou spoločnosti Progressive Orthodontics prostredníctvom svojej americkej dcérskej spoločnosti Medit USA Inc. Ide o poprednú inštitúciu ortodontického vzdelávania so sídlom v Aliso Viejo v Kalifornii.
Ide o doteraz najvýznamnejšiu strategickú expanziu spoločnosti Medit do ortodontického segmentu, ktorá integruje digitálne skenovanie a softvérové možnosti s globálne uznávanou platformou klinického vzdelávania.
„Táto akvizícia a spustenie našej globálnej ortodontickej divízie sú pre spoločnosť Medit rozhodujúcim momentom. Nevstupujeme do ortodontického priestoru len tak; zaväzujeme sa ho pretvárať. Progressive Orthodontics prináša dedičstvo klinickej excelentnosti a bezkonkurenčnú sieť poskytovateľov vzdelávania. Tá v kombinácii s inováciami spoločnosti Medit v oblasti softvéru vytvára silu, ktorá nanovo definuje spôsob, akým sa ortodontická starostlivosť učí, praktizuje a poskytuje po celom svete."
— Han Ryu, generálny riaditeľ spoločnosti Medit
Novovytvorená divízia globálneho ortodontického obchodu bude slúžiť ako centrálna platforma Medit pre ortodontické produkty, služby a vzdelávanie. Divízia s podporou špičkovej 3D skenovacej technológie značky Medit a platformami zubného softvéru riadenými AI, je navrhnutá tak, aby urýchlila zavádzanie plne digitálnych pracovných postupov poskytovaním integrovaných riešení, ktoré zvyšujú presnosť liečby, zlepšujú prevádzkovú efektivitu a pozdvihujú celkovú skúsenosť pacientov.
Divízia bude dohliadať na kompletné ortodontické portfólio spoločnosti Medit, ktoré teraz doplnia aj klinické znalosti a komunita lekárov z portfólia spoločnosti Progressive Orthodontics. Toto portfólio zahŕňa Medit Orthodontic Suite, digitálnu platformu pre simuláciu, plánovanie liečby a návrh prípadov, ako aj Medit Aligners, komplexné riešenie pre priehľadné strojčeky na zuby. Obe ponuky sú momentálne dostupné v Spojených štátoch a širšia globálna dostupnosť je v pláne. Spoločnosť Progressive Orthodontics, založená pred viac ako 40 rokmi, je všeobecne uznávaná pre svoje klinické vzdelávacie programy a vyškolila desiatky tisíc lekárov vo viac ako 60 krajinách. Jej vzdelávacie osnovy kladú dôraz na praktické učenie založené na prípadoch v oblasti diagnostiky, biomechaniky a vykonávania liečby a vybudovala si silnú reputáciu v oblasti presadzovania klinických štandardov v ortodoncii.
Vo vlastníctve spoločnosti Medit bude značka Progressive Orthodontics pokračovať vo svojich seminároch a školiacich programoch svetovej úrovne a zároveň rozšíri svoju ponuku plánovania a hardvéru SmileStream. Jej vzdelávacie osnovy sa budú zároveň postupne integrovať s digitálnymi riešeniami spoločnosti Medit, aby vytvorili jednotnejší klinický a technologický vzdelávací zážitok.
Kalifornská kancelária spoločnosti Medit USA, Inc. v Newport Beach poslúži ako sídlo globálnej obchodnej divízie pre ortodontickú starostlivosť a bude fungovať ako centrum pre vývoj produktov, klinickú spoluprácu a vzdelávanie lekárov po celej Amerike.
„Vstup do rodiny Medit je pre spoločnosť Progressive Orthodontics prirodzenou ďalšou kapitolou vývoja. Po celé desaťročia sme oddaní jedinému cieľu: pozdvihovať umenie a vedu ortodoncie prostredníctvom vzdelávania. Teraz, s dostupnými zdrojmi, technológiami a globálnym dosahom spoločnosti Medit, môžeme túto misiu rozšíriť do všetkých kútov sveta a poskytnúť ďalšej generácii klinických lekárov vedomosťami aj digitálnymi nástrojmi na dosahovanie vynikajúcich výsledkov."
— Miles McGann, generálny riaditeľ spoločnosti Progressive Orthodontics
Založenie globálnej ortodontickej divízie odráža širšiu stratégiu spoločnosti Medit rozšíriť svoj ekosystém digitálnej stomatológie do integrovaných klinických pracovných postupov nad rámec skenovacieho hardvéru. Kombináciou technológií, vzdelávania a sietí lekárov sa Medit dostáva do pozície, ktorá jej umožní urýchliť prijatie digitálnej ortodoncie a posilniť svoju konkurencieschopnosť na rýchlo sa rozvíjajúcom globálnom trhu.
O spoločnosti Medit
Medit je globálna spoločnosť zameraná na digitálnu stomatológiu so sídlom v juhokórejskom Soule. Je uznávaným priekopníkom v oblasti 3D intraorálnej skenovacej technológie a digitálnych softvérových riešení. Medit s medzinárodnou pôsobnosťou vo viac ako 190 krajinách poskytuje všetkým zubným odborníkom a zubným laboratóriám inovatívne, dostupné digitálne nástroje na otvorenej platforme. Poslaním spoločnosti Medit je sprístupniť digitálnu stomatológiu každému zubnému odborníkovi na celom svete.
O spoločnosti Progressive Orthodontics
Progressive Orthodontics so sídlom v Aliso Viejo v Kalifornii je jedným z popredných svetových poskytovateľov nadstavbového ortodontického vzdelávania. PO už celé desaťročia poskytuje komplexné, klinicky zamerané školiace programy desiatkam tisíc zubných odborníkov vo viac ako 60 krajinách. Jej programy sú medzinárodne uznávané za to, že umožňujú zubným lekárom poskytovať výnimočnú ortodontickú starostlivosť prostredníctvom overených klinických metodík a progresívnych vzdelávacích rámcov.
