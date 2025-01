Mehr als 200 Unternehmen verbessern das Studienmanagement mit Veeva CTMS

Biopharmazieunternehmen nutzen führendes CTMS für effizientere Studien und bessere Zusammenarbeit

BARCELONA, Spanien, 29. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass mehr als 200 Unternehmen - darunter 17 der 20 größten Biopharmazieunternehmen − Veeva CTMS nutzen, um Studien schneller und effizienter durchzuführen. Da die Komplexität von Studien und das Datenvolumen zunehmen, zentralisieren Biopharmazieunternehmen und CROs Daten und Dokumente mit Veeva CTMS, um Prozesse zu rationalisieren und die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten zu fördern.

„Veeva CTMS ist die zentrale Drehscheibe für unsere Studien, die einen nahtlosen Fluss von Studienmetriken und -dokumenten in unserem gesamten Ökosystem ermöglicht", so Bonne Adams, Vizepräsident für das operative Geschäft bei Inhibrx. „Die Nutzung klinischer Anwendungen auf einer vernetzten Plattform spart unserem schlanken Team Zeit und Mühe und verbessert die Zusammenarbeit mit unseren CRO-Partnern."

Unabhängig davon, ob Biopharmazieunternehmen Studien eingliedern oder auslagern, können klinische Teams Veeva CTMS nutzen, um Studien proaktiv zu verwalten und Probleme schnell zu erkennen und zu lösen. Mit einem flexiblen und skalierbaren System können Unternehmen die Durchführung von Studien beschleunigen und qualitativ hochwertige Daten liefern, während gleichzeitig die globalen Vorschriften wie ICH E6(R2) und (R3) eingehalten werden.

Veeva liefert weiterhin klinische Innovationen, um Biopharmazieunternehmen bei der Anpassung an veränderte Studienbetriebsmodelle zu unterstützen und mit den sich weiterentwickelnden Vorschriften Schritt zu halten. Zu den neuen Fortschritten des Veeva CTMS gehören:

Automatisierung des täglichen Datentransfers von CROs an Sponsoren mit CTMS Transfer für mehr Transparenz





Überwachung der Problemverfolgung und -verwaltung für eine schnellere Lösung





Verbesserungen für die Verwaltung eingegliederter, ausgelagerter und komplexer Studien für mehr Schnelligkeit und Agilität

„Moderne Managementsysteme für klinische Studien sollten leicht skalierbar sein und Betriebsmodelle sowohl mit Eingliederung als auch mit Auslagerung unterstützen", sagt Henry Galio, Vizepräsident von Veeva CTMS Strategy. „Um diese Flexibilität zu gewährleisten, stellen wir mit unseren drei Produktversionen pro Jahr neue Funktionen für Veeva CTMS bereit und entwickeln diese kontinuierlich weiter, um der Branche zu helfen, besser zusammenzuarbeiten und die Ausführung zu beschleunigen."

Mit der zunehmenden Akzeptanz von Veeva CTMS vereinfachen immer mehr Unternehmen den Studienbetrieb und halten die Compliance unabhängig vom Betriebsmodell ein. Veeva CTMS ist Teil der Veeva Clinical Platform, der umfassendsten und hochwertigsten Plattform für schnellere und effizientere Studien. Erfahren Sie mehr auf dem Veeva R&D and Quality Summit, Europa. Fachleute aus der Biowissenschaftsbranche können sich für die Veranstaltung, die vom 4. bis 5. Juni in Madrid stattfindet, anmelden.

Weitere Informationen zu Veeva CTMS finden Sie hier: veeva.com/eu/CTMS

Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsindustrie. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kundschaft verschrieben und bedient mehr als 1000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen.

