Plus de 200 entreprises font progresser la gestion des essais cliniques grâce au système de gestion des essais cliniques de Veeva

BARCELONE, Espagne, 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que plus de 200 entreprises - dont 17 des 20 plus grandes biopharmas - utilisent le système de gestion des essais cliniques de Veeva pour effectuer des essais plus rapides et plus efficaces. Alors que la complexité des études et les volumes de données augmentent, les biopharmas et les organisations de recherche sous contrat centralisent les données et les documents avec le système de gestion des essais cliniques de Veeva afin de rationaliser les processus et favoriser la collaboration entre les parties prenantes.

« Le système de gestion des essais cliniques de Veeva est la plaque tournante de nos essais, permettant aux mesures et aux documents de l'étude de circuler de manière transparente dans notre écosystème », a déclaré Bonne Adams, vice-présidente des opérations chez Inhibrx. « L'utilisation d'applications cliniques sur une plateforme connectée permet à notre équipe réduite de gagner du temps et d'économiser des efforts, tout en améliorant la façon dont nous travaillons avec nos organisations de recherche sous contrat partenaires. »

Que les biopharmas effectuent leurs essais en interne ou les sous-traitent, les équipes cliniques peuvent utiliser le système de gestion des essais cliniques de Veeva pour gérer les études de manière proactive et pour identifier et résoudre rapidement les problèmes. Grâce à un système flexible et évolutif, les entreprises peuvent accélérer l'exécution des essais et fournir des données de haute qualité tout en respectant les réglementations internationales telles que ICH E6(R2) et (R3).

Pour aider les biopharmas à s'adapter aux changements du modèle opérationnel des essais et à suivre l'évolution des réglementations, Veeva continue de proposer des innovations cliniques. Les nouvelles avancées du système de gestion des essais cliniques de Veeva sont les suivantes :

Le transfert du système de gestion des essais cliniques automatise les transferts quotidiens de données entre les organisations de recherche sous contrat et les sponsors pour une meilleure visibilité





Suivi et gestion des problèmes pour une résolution plus rapide





Améliorations apportées à la gestion des essais internes, sous-traités et complexes afin d'accroître la rapidité et l'agilité

« Les systèmes modernes de gestion des essais cliniques doivent être facilement évolutifs et prendre en charge les modèles d'exploitation internes et externes », déclare Henry Galio, vice-président de la stratégie CTMS de Veeva. « Pour offrir cette flexibilité, nous introduisons de nouvelles fonctionnalités dans le système de gestion des essais cliniques Veeva par le biais de nos trois versions de produits par an, en progressant continuellement afin d'aider l'industrie à mieux travailler ensemble et à accélérer l'exécution. »

Avec l'adoption croissante du système de gestion des essais cliniques de Veeva, de plus en plus d'entreprises simplifient les essais et maintiennent la conformité quel que soit le modèle d'exploitation. Le système de gestion des essais cliniques de Veeva fait partie de la plateforme clinique de Veeva, la plateforme la plus complète et de la plus haute qualité pour des essais plus rapides et plus efficaces. Pour en savoir plus, consultez le site Veeva R&D and Quality Summit, Europe. Les professionnels de l'industrie des sciences de la vie peuvent s'inscrire pour assister à l'événement des 4 et 5 juin à Madrid.

