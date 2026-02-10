Meijer anuncia un nuevo acceso asequible a medicamentos GLP-1

La nueva oferta amplía el acceso para las comunidades del Medio Oeste

GRAND RAPIDS, Michigan, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Meijer anunció que hará más asequibles para sus clientes dos de los medicamentos GLP-1 más solicitados, Wegovy® y Ozempic® (semaglutida), al aceptar los programas de ahorro disponibles con NovoCare®.

Mediante este programa, las farmacias de Meijer ofrecen estos medicamentos a precios considerablemente reducidos. Los pacientes que no hayan utilizado anteriormente un cupón para estos productos pueden obtener las dos dosis más bajas de las lapiceras de inyección Wegovy® u Ozempic® por 199 dólares al mes durante los dos primeros meses. Estas recetas se deben completar antes del 31 de marzo de 2026. Tras el periodo introductorio, la mayoría de las dosis estarán disponibles por $349 al mes, mientras que la dosis más alta de Ozempic® seguirá costando $499 dólares al mes.

Además, Meijer anunció la disponibilidad de la nueva píldora oral Wegovy®, recientemente aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), que ofrece a los clientes una alternativa conveniente a la terapia inyectable con GLP-1. Los pacientes que cumplan los requisitos pueden acceder a precios especiales mediante el programa NovoCare®, que incluye opciones de pago directo a partir de $149 al mes y copagos del seguro de tan solo $25, lo que contribuye a que este innovador tratamiento sea más asequible.

Para beneficiarse de estos descuentos, los clientes pueden acudir a su farmacia Meijer más cercana y presentar un cupón de NovoCare® al surtir su receta. No se necesita seguro y los farmacéuticos de Meijer están disponibles para guiar a las personas a lo largo del proceso y responder cualquier pregunta sobre la elegibilidad y el canje*.

"Nuestros clientes son lo más importante para nosotros. Por ello nos comprometemos a satisfacer sus necesidades al colaborar con los principales programas de descuentos farmacéuticos", afirmó Jackie Morse, vicepresidenta de Grupo de Farmacia y Salud de Meijer. "Meijer se enorgullece de ofrecer mayor acceso a los medicamentos GLP-1 a un precio que permite a las personas hacerse cargo de su salud y nuestro equipo cuenta con los conocimientos que nuestros clientes necesitan a la hora de seleccionar los tratamientos con GLP-1".

El compromiso de Meijer va más allá de la medicación. Mediante su programa Nutrition by Meijer, el minorista ofrece consultas virtuales con sus dietistas registrados y programas personalizados para usuarios de GLP-1. Este servicio personalizado refleja el enfoque holístico del minorista, que apoya a los clientes no solo con la gestión de la medicación, sino también con orientación personalizada sobre nutrición y bienestar.

Para obtener más información, se recomienda a los clientes que acudan a su farmacia Meijer local.

*Las personas con seguros financiados por el gobierno no pueden acceder al beneficio de este descuento.

