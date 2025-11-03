Meijer apoya a las comunidades del Medio Oeste con $4 millones en donaciones para aliviar el hambre mediante Simply Give

GRAND RAPIDS, Michigan, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Debido a que las comunidades del Medio Oeste enfrentan una crisis de hambre de características únicas, Meijer se comprometió a donar 4 millones de dólares a bancos de alimentos y despensas en los seis estados en los que opera la empresa mediante su programa de alivio del hambre Simply Give.

Un elemento de esta iniciativa serán las donaciones realizadas a ocho bancos de alimentos del tamaño y la infraestructura necesarios para ayudar a una importante cantidad de vecinos necesitados del Medio Oeste. Entre los socios de los bancos de alimentos se encuentran Dare to Care Foodbank (Louisville, Kentucky), Feeding America East Wisconsin, Feeding America West Michigan, Gleaners Community Foodbank of Southeast Michigan, Gleaners Community Foodbank of Indiana, Greater Chicago Food Depository, Greater Cleveland Food Bank y Mid-Ohio Food Collective.

"Entendemos que las comunidades a las que servimos enfrentan dificultades únicas en este momento y, aunque no podemos resolverlas por nuestra cuenta, ello no nos impedirá ampliar nuestras iniciativas de ayuda alimentaria Simply Give para ayudar a nuestros vecinos necesitados", señaló Hank Meijer, presidente ejecutivo. "Para nosotros, es un privilegio poder realizar estas donaciones y sabemos que ellas tendrán un impacto importante en la lucha contra el hambre en todo el Medio Oeste".

El alivio del hambre es el principal objetivo filantrópico de la empresa minorista. A principios de este año, su programa de alivio del hambre Simply Give alcanzó el hito notable de $100 millones donados a bancos de alimentos desde su creación en 2008.

Los clientes de Meijer interesados en colaborar con la empresa minorista en aliviar el hambre en sus comunidades pueden agregar una tarjeta de donación Simply Give de $10 a su pedido en su próxima compra. Luego, las tarjetas se convertirán en una tarjeta de regalo de Meijer solo para alimentos y se entregarán al socio local de la despensa de alimentos asociado a la comunidad de esa tienda.

Además, entre el 23 y el 29 de noviembre, Meijer donará el equivalente a una comida a los socios del banco de alimentos Simply Give por cada cliente que compre productos alimenticios de la marca Meijer, como Frederik's by Meijer, True Goodness by Meijer o Purple Cow. Gracias a esta iniciativa colectiva, se donarán hasta 4 millones de comidas a los socios del banco de alimentos Simply Give.*

*Las exclusiones de esta promoción incluyen los productos generales de la marca Meijer, incluidos medicamentos, artículos para mascotas y productos consumibles, Fresh from Meijer y productos Penny Smart. Una comida equivale a 25 centavos. El cálculo de las comidas se basa en el costo promedio aproximado de una comida de socios selectos de despensas de alimentos donde Meijer está presente.

Acerca de Meijer: Meijer es una cadena de tiendas minoristas de propiedad privada y administración familiar que presta servicio a clientes en más de 500 supercentros, supermercados, mercados de barrio y puntos de venta express en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "compra en un solo lugar", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan por brindar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como en la plataforma virtual, además de ofrecer gran variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida ampliamente como "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona al menos el 6 % de sus ganancias al año para fortalecer sus comunidades. Para obtener más información sobre la empresa, visite newsroom.meijer.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/773739/Meijer_Logo.jpg

FUENTE Meijer