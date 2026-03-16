Meijer inaugurará su tienda de alimentos en Rochester Hills, el 6 de mayo

El nuevo sitio será la tienda número 128 de esta cadena minorista familiar de Michigan

GRAND RAPIDS, Michigan, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Meijer anunció que inaugurará una nueva tienda de alimentos de 47,000 pies cuadrados, que abrirá sus puertas el 6 de mayo en 1495 N. Rochester Rd. en Rochester Hills, Michigan. La nueva tienda ampliará el acceso a productos frescos y de alta calidad, así como a precios bajos todos los días, para los clientes de la zona, por lo que ofrecerá una experiencia de compra más sencilla. Esta es la tercera tienda de alimentos Meijer en Michigan y complementará así sus otros 125 supermercados y tiendas de formato de tienda bien conocidos en todo el estado con la misma calidad que los clientes esperan de esta cadena minorista del Medio Oeste.

"Esta nueva ubicación de la tienda de alimentos Meijer representa nuestra continua inversión para brindar valor y comodidad a los clientes exactamente en los lugares donde viven y trabajan", afirmó Maureen Mitchell, vicepresidenta de Meijer para la región del Este de Michigan. "Diseñado para la comodidad, su formato optimizado permite a los clientes encontrar con rapidez alimentos frescos y otros productos básicos que necesitan a precios más bajos cada día".

Meijer lanzó su formato de tienda de alimentos en 2023 al inaugurar dos tiendas en el sureste de Michigan y planea abrir más tiendas en el futuro. La tienda de alimentos cuenta con una panadería, una carnicería, una pescadería y una charcutería, una sección de tarjetas y flores, una farmacia completa, productos de salud y belleza y artículos para mascotas, lo que simplifica la experiencia de compra del cliente, ya que cuenta con todas las categorías que necesita para reabastecer su hogar semanalmente con una amplia variedad de productos frescos y básicos a buen precio.

Además, la nueva tienda ofrecerá ahorros populares del minorista y herramientas de compra digital, como: mPerks, Shop & Scan, Home Delivery and Pickup de Meijer, lo que permitirá a los clientes comprar de la manera y en el momento que les resulte más conveniente.

Todavía hay oportunidades de empleo por horas, a tiempo parcial y a tiempo completo disponibles en la sede de Rochester Hills. Los candidatos ideales deben tener voluntad de crecimiento profesional y brindar un servicio al cliente excepcional como parte del equipo de Meijer. Los candidatos interesados pueden postularse en línea en jobs.meijer.com/stores.

Gracias al apoyo de sus clientes, Meijer se ha convertido en un símbolo de Michigan. La cadena minorista Meijer emplea a más de 40,000 personas en todo el estado y está comprometida a apoyar las causas, eventos y equipos que más importan a los habitantes de Michigan. Este apoyo incluye luchar contra el hambre junto con Gleaners Food Bank del sureste de Michigan, apoyar joyas comunitarias como el zoológico de Detroit y el Museo Henry Ford y Greenfield Village y asociarse con los favoritos de los aficionados de Detroit como el Gran Premio de Detroit, los Detroit Lions, los Detroit Tigers y los Detroit Red Wings.

Acerca de Meijer: Meijer es una cadena de tiendas minoristas de propiedad privada y gestión familiar que atiende clientes en más de 500 supermercados, tiendas de alimentos, mercados de barrio y puntos de venta expresos en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "ventanilla única", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan por ofrecer una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como en la virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente con la designación "Great Place to Work" (Excelente lugar para trabajar) y dona al menos 6 % de sus ganancias al año para fortalecer a sus comunidades. Puede obtener más información acerca de la empresa visitando newsroom.meijer.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/773739/Meijer_Logo.jpg

FUENTE Meijer