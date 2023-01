Melanie Grant, nueva directora ejecutiva del Responsible Jewellery Council

La célebre pensadora, escritora y comisaria asume el cargo

LONDRES, 23 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- El Responsible Jewellery Council (RJC), la principal organización mundial de fijación de normas de sostenibilidad para el sector de la joyería y la relojería, ha nombrado hoy a Melanie Grant nueva directora ejecutiva. Grant, célebre pensadora, escritora y comisaria, aporta más de 20 años de experiencia en los medios más importantes e influyentes de la industria relojera y joyera. Además de encargar y editar contenidos de lujo, aporta una importante experiencia de liderazgo al cargo.

Melanie Grant es periodista desde hace más de 20 años y ha trabajado en The Times, The Financial Times, The Independent, The Guardian, The BBC y -- hasta 2022 -- The Economist, donde fue editora de lujo de 1843 Magazine, su publicación hermana sobre estilo de vida. Trabajó en The Economist durante 16 años como redactora de joyas y editora de imágenes y se tomó un año sabático para escribir su primer libro sobre la joya como arte, titulado Coveted: Art and Innovation in High Jewellery, publicado por Phaidon en octubre de 2020. Lleva una década empeñada en desmantelar las fronteras entre las formas de arte para que la joyería se considere igual que las bellas artes.

David Bouffard, presidente de la Junta de RJC dijo, "En nombre de la junta directiva, el personal y todos nuestros miembros, me enorgullece dar la bienvenida a Melanie como nueva directora ejecutiva. Tiene un profundo amor y conocimiento de la joyería y la relojería, y una capacidad creativa única, tanto para el sector como para el consumidor. Creo que llevará con éxito a RJC a una nueva era en la que seguiremos cumpliendo nuestra misión de mejora continua de la integridad de la cadena mundial de suministro de joyería y relojería".

El cometido de Grant es seguir concienciando a los consumidores, coleccionistas, diseñadores, marcas y especialistas de la cadena de suministro sobre la importante necesidad de reforzar las prácticas empresariales sostenibles en el sector de la relojería y la joyería. Con cerca de 1.700 miembros en 71 países, el RJC le ha encomendado la responsabilidad de trabajar en estrecha colaboración con su junta directiva, el equipo de gestión, el personal y las partes interesadas externas para garantizar el crecimiento futuro del RJC. Su intención es aportar claridad y creatividad a este sector del lujo complejo y de vital importancia.

"Hoy estamos con la sostenibilidad donde estábamos con la transformación digital hace 20 años. Los que la adoptaron prosperaron, pero también ganaron clientes nuevos y más jóvenes", dijo Grant. "Los que la descartaron en muchos aspectos se quedaron atrás. La sostenibilidad es el mayor problema al que se enfrentan hoy la relojería y la joyería, y quiero ayudar a todo el mundo a entender qué puede hacer para formar parte de este movimiento. Me siento privilegiada por haber sido seleccionada para esta monumental tarea".

Además de su profundo conocimiento de los medios de comunicación, Grant también ha sido comisaria para Sotheby's, TEFAF Maastricht y The Serpentine Galleries. Es profesora invitada en Central Saint Martin's y The Royal College of Art; escribe para Vogue, Vanity Fair, The Goldsmiths' Company y The Natural Diamond Council; y da conferencias en The Science Museum, The British Museum, The MFA Boston y el Victoria and Albert Museum. Es miembro de los consejos de New York Jewelry Week, The Black in Jewelry Coalition y The Copenhagen Commitment, una ONG dedicada a la transparencia ética.

Fundado en 2005 por 14 importantes organizaciones del sector, las certificaciones del RJC cubren hoy, a través de su Código de Prácticas, más de la mitad del mercado mundial de la joyería.

Livia Firth MBE, cofundadora y directora creativa de Eco Age y Líder del Cambio de la ONU, ha declarado: "Estoy emocionada e impresionada por este nombramiento del RJC. Melanie tiene una voz fuerte, independiente e integradora, y sin duda encaja a la perfección en la importante labor que el RJC realiza -y tendrá que seguir realizando- para aportar cambios sustanciales al sector de la joyería y la relojería".

Melanie Grant, directora ejecutiva del RJC, está disponible a partir de hoy para atender solicitudes de entrevistas.

ACERCA DEL RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL

El Responsible Jewellery Council (RJC) es la principal organización de normalización del sector mundial de la joyería y la relojería. Cuenta con cerca de 1.700 empresas miembros en 71 países, que abarcan toda la cadena de suministro de la joyería, desde la mina hasta el comercio minorista. Los miembros del RJC se comprometen a cumplir el Código de Prácticas del RJC, una norma internacional sobre prácticas empresariales responsables para diamantes, piedras preciosas de color, plata, oro y metales del grupo del platino.

El RJC cumple el Código ISEAL. Nuestro sistema ha sido evaluado de forma independiente conforme a los Códigos de Buenas Prácticas de ISEAL, un marco mundialmente reconocido para sistemas de sostenibilidad eficaces y creíbles. Más información en isealalliance.org. También es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) desde 2009.

Si desea más información sobre los miembros, la certificación y las normas del RJC, visite www.responsiblejewellery.com y conecte con nosotros en LinkedIn, Twitter y Facebook.

