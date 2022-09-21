Menarini и SciClone подписали эксклюзивное лицензионное соглашение по разработке и коммерциализации Vaborem® в Китае для лечения резистентных к противомикробным препаратам инфекций

Как ожидается, препарат Vaborem ® , представляющий собой запатентованную комбинацию меропенема и ваборбактама, станет ответом на рост распространенности в Китае инфекций, вызываемых резистентными к карбапенемам бактериями Klebsiella pneumoniae

, представляющий собой запатентованную комбинацию меропенема и ваборбактама, станет ответом на рост распространенности в Китае инфекций, вызываемых резистентными к карбапенемам бактериями Klebsiella pneumoniae Сделка позволяет объединить инновации Melinta, межрегиональный опыт Menarini в области регистрации и маркетинга этого актива и сеть SciClone в сфере исследований и коммерциализации в Китае

В течение срока действия сделки Menarini получит в общей сложности до 115 млн. евро, включая поэтапные платежи и многоуровневые роялти с чистых продаж

СИНГАПУР, 21 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte. Ltd., входящая в состав Menarini Group, и компания SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited заключили эксклюзивное лицензионное соглашение о разработке и коммерческой реализации препарата Vaborem® (меропенем/ваборбактам) в Китае. Эта инициатива призвана расширить имеющиеся варианты для решения проблемы резистентных к противомикробным препаратам инфекций, представляющих угрозу для здоровья населения, в частности инфекций, вызываемых резистентными к карбапенемам энтеробактериями. В настоящее время Vaborem® используется в Европейском союзе для лечения пациентов с различными показаниями, включая осложненные инфекции мочевыводящих путей, осложненные внутрибрюшные инфекции и внутрибольничную пневмонию, а также разрешен в Соединенных Штатах Америки для лечения инфекций мочевыводящих путей.

Vaborem® — это комбинация с фиксированной дозой карбапенема и нового ингибитора (производная бороновой кислоты) сериновых β-лактамаз класса A и класса C. Он защищает меропенем от деградации сериновыми карбапенемазами, восстанавливая его активность в отношении штаммов, резистентных к карбапенему, и специально разработан для подавления резистентных к карбапенемам энтеробактерий, включая широко распространенные бактерии Klebsiella pneumoniae, продуцирующие карбапенемаз.

Инфекции, вызываемые резистентными к карбапенемам энтеробактериями, стали серьезной проблемой во всем мире и были включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список трех важнейших патогенов, нуждающихся в новых противобактериальных вариантах лечения. Эти инфекции в настоящее время ассоциируются с высокими показателями смертности, а также увеличением продолжительности пребывания в больнице и расходов. По данным Китайской сети антибактериального надзора (CHINET), за последние 10 лет заболеваемость инфекциями, вызываемыми резистентными к карбапенемам бактериями Klebsiella pneumoniae, резко возросла. На сегодняшний день лекарственных средств для борьбы с этими инфекциями существует мало, и имеющиеся методы лечения часто связаны со значительной токсичностью и неоптимальными фармакокинетическими параметрами.

«Мы рады сотрудничеству с Menarini с целью разработки и коммерциализации препарата Vaborem® в Китае и обеспечения пациентов, страдающих серьезными заболеваниями, более эффективными вариантами лечения. Это партнерство отдает должное возможностям компании SciClone в области разработки и коммерциализации продукции, а также помогает нам консолидировать наш стратегический фокус на борьбе с инфекционными заболеваниями. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с зарубежными партнерами для запуска в Китае международных, передовых вариантов лечения и обеспечения пациентов по всему миру нашими собственными качественными инновационными препаратами», — заявил президент и генеральный директор компании SciClone Хун Чжао (Hong Zhao).

По условиям лицензионного соглашения, Menarini получит платежи, в том числе поэтапные платежи и многоуровневые роялти с продаж. Компания SciClone будет отвечать за проведение и финансирование местных клинических исследований, а также за коммерциализацию Vaborem®. Для облегчения доступа к пациентам в Китае компания SciClone будет проводить местные клинические исследования и позаботится о получении необходимых разрешений регуляторов в стране.

«Это важный шаг для Menarini в том, что касается повышения доступности для пациентов препаратов для лечения угрожающих жизни заболеваний. Сотрудничество с SciClone позволит расширить доступ к противоинфекционным препаратам и помочь в борьбе с возрастающей угрозой резистентности к противомикробным средствам. Оно также отражает ориентированные на пациента цели, которые мы разделяем с Melinta, — отметил Маурицио Луонго, генеральный директор Menarini Asia-Pacific. — Menarini продолжит расширять спектр предлагаемых препаратов посредством поиска инновационных активов и расширения своего географического охвата за счет прямого присутствия и внешних партнерских соглашений».

Menarini приобрела эксклюзивные права на маркетинг и коммерческую реализацию препарата Vaborem® (меропенем/ваборбактам) в 68 странах Европы, Содружества Независимых Государств и Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках соглашения с Melinta, заключенного в 2018 году.

«Наша миссия заключается в предоставлении инновационных методов лечения людям, страдающим от острых и опасных для жизни заболеваний. Мы рады тому, что благодаря нашему сотрудничеству с Menarini наш первый в своем классе продукт имеет хорошие возможности для того, чтобы помочь тем пациентам в Китае, которые нуждаются в нашей терапии», — добавила Кристин Энн Миллер (Christine Ann Miller), президент и генеральный директор компании Melinta Therapeutics.

Информация о компании Menarini Asia-Pacific

Menarini Asia-Pacific входит в состав Menarini Group — базирующейся в Италии ведущей биофармацевтической компании с более чем 135-летним наследием. Компания присутствует на рынках 140 стран; ее штат сотрудников насчитывает более 17 000 человек. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Menarini имеет прямое присутствие на 13 крупнейших рынках здравоохранения, насчитывая более 3500 сотрудников, и стремится стать одним из ведущих поставщиков медицинских решений и услуг здравоохранения. Компания Menarini Asia-Pacific осуществляет свою деятельность по всей производственно-сбытовой цепочке, включая разработку клинических препаратов, нормативно-правовую деятельность, маркетинг и продажи, и обладает широким портфелем запатентованных и партнерских брендов в сфере потребительского здоровья и рецептурных лекарственных средств. Более подробная информация о компании Menarini Asia-Pacific представлена на ее сайте по адресу: https://www.menariniapac.com/

Информация о компании SciClone Pharmaceuticals

SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited (далее SciClone Pharmaceuticals, HKEX: 6600) — это транснациональная биофармацевтическая компания с интегрированной платформой для разработки и коммерческой реализации инновационных методов лечения онкологических заболеваний и тяжелых инфекций. Благодаря инновационной стратегической трансформации компания SciClone Pharmaceuticals сформировала ассортимент продукции с различными преимуществами, включая ряд первых и лучших в своем классе потенциальных продуктов. Сохраняя приверженность своему первоначальному девизу «SciClone дает жизни надежду», компания SciClone верна задаче улучшения здоровья пациентов и предоставляет им высококачественные медицинские продукты и услуги в соответствии с международными стандартами медицинского обслуживания. Более подробная информация о SciClone представлена на сайте компании по адресу: http://www.sciclone.com/

Информация о компании Melinta Therapeutics

Компания Melinta Therapeutics, LLC поставляет инновационные препараты для пациентов, страдающих от острых и опасных для жизни заболеваний. В настоящее время наш ассортимент включает в себя шесть коммерческих продуктов: Baxdela® (делафлоксацин), Kimyrsa® (оритаванцин), Minocin® для инъекций (миноциклин), Orbactiv® (оритаванцин), TOPROL-XL® (метопролола сукцинат) и Vabomere® (меропенем/ваборбактам). Компания Melinta также заключила лицензионное соглашение с компанией Cidara Therapeutics, гарантирующее права на маркетинг и дистрибуцию препарата-кандидата резафунгин в Соединенных Штатах.

Демонстрируя непревзойденную приверженность поставщикам и пациентам, компания Melinta работает над обеспечением того, чтобы все нуждающиеся в ее препаратах пациенты получили к ним досуп. Чтобы добиться максимальных результатов, компания Melinta сосредоточила свои усилия на расширении портфеля препаратов для лечения заболеваний с ограниченными на данный момент терапевтическими вариантами. Melinta привержена инновационной деятельности и при этом сохраняет верность пациентам, самой важной составляющей своей деятельности. Более подробная информация о компании Melinta представлена на ее сайте по адресу: https://melinta.com/

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SOURCE A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte. Ltd.