Spoločnosti Menarini a SciClone podpísali exkluzívnu licenčnú zmluvu na vývoj a komercializáciu lieku Vaborem® v Číne, ktorý slúži na liečbu antimikrobiálne rezistentných infekcií

Očakáva sa, že Vaborem ® , patentovaná kombinácia meropenému a vaborbaktámu, bude riešiť rastúci výskyt karbapeném-rezistentných infekcií Klebsiella pneumoniae (CRKP) v Číne.

Dohoda spája inovácie spoločnosti Melinta, medziregionálne odborné znalosti spoločnosti Menarini v oblasti registrácie a marketingu tohto aktíva a vývoj a obchodné zastúpenie spoločnosti SciClone v Číne

Spoločnosť Menarini dostane počas trvania zmluvy celkovú platbu až do výšky 115 miliónov eur, ktorá zahŕňa čiastkové platby a odstupňované licenčné poplatky z čistého predaja.

SINGAPUR, 20. septembra 2022 /PRNewswire/ -- A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte. Ltd., súčasť skupiny The Menarini Group, a SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited uzavreli exkluzívnu licenčnú zmluvu na vývoj a komercializáciu lieku Vaborem® (meropeném a vaborbaktám) v Čínskej ľudovej republike (Čína). Táto iniciatíva slúži na rozšírenie možností liečby s cieľom riešiť ohrozenie verejného zdravia infekciami rezistentnými na antimikrobiálne látky, konkrétne enterobaktériami rezistentnými na karbapenémy (CRE). V súčasnosti sa liek Vaborem® používa na liečbu pacientov v Európskej únii na rôzne indikácie vrátane komplikovaných infekcií močových ciest (cUTI), komplikovaných vnútrobrušných infekcií (cIAI) a nemocničnej pneumónie (HAP) a je schválený v Spojených štátoch amerických na liečbu cUTI.

Vaborem® je fixná dávka kombinácie karbapenému a nového inhibítora β-laktamáz triedy A a triedy C serínových β-laktamáz s kyselinou borovou. Chráni meropeném pred degradáciou serínovými karbapenemázami, čím obnovuje jeho aktivitu proti kmeňom rezistentným na karbapenémy a bol špeciálne vyvinutý na inhibíciu CRE vrátane bežne sa vyskytujúcich baktérií produkujúcich karbapenemázu Klebsiella pneumoniae (KPC).

Infekcie CRE, ktoré sa stali celosvetovo závažným problémom, zaradila Svetová zdravotnícka organizácia na zoznam troch kritických patogénov, ktoré si vyžadujú nové antimikrobiálne možnosti. Tieto infekcie sú v súčasnosti spojené s vysokou mierou úmrtnosti, ako aj so zvýšenou dĺžkou hospitalizácie a nákladmi. Podľa Čínskej siete pre antimikrobiálny dohľad (CHINET) zaznamenal výskyt infekcií Klebsiella pneumoniae (CRKP) rezistentných voči karbapenému za posledných 10 rokov prudký nárast. V súčasnosti je k dispozícii len málo liekov proti infekciám CRE a existujúca liečba je často spojená so značnou toxicitou a suboptimálnymi farmakokinetickými parametrami.

„Sme nadšení, že môžeme v spolupráci so spoločnosťou Menarini vyvíjať a vykonávať komercializáciu lieku Vaborem® v Číne a priniesť pacientom so závažnými ochoreniami lepšie možnosti liečby. Toto partnerstvo oceňuje schopnosti spoločnosti SciClone v oblasti vývoja a komercializácie produktov a zároveň nám pomáha upevniť naše strategické zameranie na infekčné choroby. Máme záujem spolupracovať so zahraničnými partnermi, aby sme v Číne zaviedli medzinárodné a pokročilé možnosti liečby a poskytli pacientom na celom svete naše vlastné vysokokvalitné inovatívne lieky," povedal Hong Zhao, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti SciClone.

Na základe licenčnej zmluvy bude spoločnosť Menarini dostávať platby vrátane čiastkových platieb a odstupňovaných licenčných poplatkov z predaja. Spoločnosť SciClone bude zodpovedná za vykonávanie a financovanie miestneho klinického vývoja aj za komercializáciu lieku Vaborem®. S cieľom uľahčiť prístup k pacientom v Číne bude spoločnosť SciClone vykonávať miestne klinické skúšania a usilovať sa o príslušné regulačné podania a zabezpečenie schválenia v Číne.

„Pre spoločnosť Menarini je to dôležitý krok, aby mohla ďalej poskytovať pacientom liečbu život ohrozujúcich stavov. Spolupráca so spoločnosťou SciClone uľahčí lepší prístup k antiinfekčným liekom a umožní riešiť rastúcu hrozbu antimikrobiálnej rezistencie. Odráža tiež ciele zamerané na pacienta, ktoré zdieľame so spoločnosťou Melinta," povedal Maurizio Luongo, výkonný riaditeľ spoločnosti Menarini Asia-Pacific. „Menarini bude pokračovať v zlepšovaní svojej ponuky získavaním inovatívnych aktív a rozširovaním geografického pokrytia prostredníctvom priameho pôsobenia na trhu a externých partnerstiev," dodal.

Spoločnosť Menarini získala v roku 2018 od spoločnosti Melinta exkluzívne práva na marketing a predaj lieku Vaborem® (meropeném a vaborbaktám) v 68 krajinách Európy, Spoločenstva nezávislých štátov a Ázie a Tichomoria.

„Naším poslaním je poskytovať inovatívne terapie ľuďom postihnutým akútnymi a život ohrozujúcimi ochoreniami. Sme radi, že náš prvotriedny produkt má vďaka spolupráci so spoločnosťou Menarini dobrú pozíciu na to, aby pomohol zmeniť situáciu pacientov v Číne, ktorí potrebujú našu liečbu," uviedla Christine Ann Miller, prezidentka a výkonná riaditeľka spoločnosti Melinta Therapeutics.

O spoločnosti Menarini Asia-Pacific

Menarini Asia-Pacific je súčasťou skupiny Menarini, najväčšej talianskej biofarmaceutickej spoločnosti na svete s viac ako 135-ročnou tradíciou a viac ako 17 000 zamestnancami vo viac ako 140 krajinách. V Ázii a Tichomorí spoločnosť Menarini priamo pôsobí na 13 hlavných zdravotníckych trhoch s viac ako 3 500 zamestnancami a snaží sa byť popredným poskytovateľom zdravotníckych riešení a služieb, ktoré liečia. Spoločnosť Menarini Asia-Pacific pôsobí v celom hodnotovom reťazci vrátane klinického vývoja, regulačných činností, marketingu a predaja s rôznorodým portfóliom vlastných a partnerských značiek v oblasti zdravia spotrebiteľov a liekov na predpis. Viac informácií o Menarini Asia-Pacific nájdete na stránkach: https://www.menariniapac.com/

O spoločnosti SciClone Pharmaceuticals

SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited („SciClone Pharmaceuticals", HKEX: 6600) je globálna biofarmaceutická spoločnosť s integrovanou platformou na vývoj a komercializáciu inovatívnych terapií na liečbu rakoviny a závažných infekcií. Vďaka strategickej transformácii založenej na inováciách spoločnosť SciClone Pharmaceuticals vytvorila portfólio produktov s diferencovanými výhodami vrátane viacerých potenciálnych produktov/radov, ktoré sú prvé vo svojej triede a najlepšie vo svojej triede. Spoločnosť SciClone, ktorá zostáva verná pôvodnej snahe skupiny „SciClone dáva životu nádej", sa venuje zlepšovaniu zdravia pacientov poskytovaním špičkových zdravotníckych produktov a služieb s celosvetovými štandardmi starostlivosti. Viac informácií o spoločnosti SciClone nájdete na stránkach: http://www.sciclone.com/

O spoločnosti Melinta Therapeutics

Spoločnosť Melinta Therapeutics, LLC poskytuje inovatívne terapie ľuďom postihnutým akútnymi a život ohrozujúcimi ochoreniami. Naše portfólio v súčasnosti zahŕňa šesť komerčných produktov: Baxdela® (delafloxacín), Kimyrsa® (oritavancin), Minocín® (minocyklín) na injekčné podávanie, Orbactiv® (oritavancín), TOPROL-XL® (metoprolol succinate) a Vabomere® (meropeném and vaborbactam). Melinta má tiež uzavretú licenčnú zmluvu so spoločnosťou Cidara Therapeutics, ktorá zabezpečuje práva na predaj a distribúciu rezafungínu, ktorý je kandidátom na vývoj v Spojených štátoch.

Vďaka neprekonateľnému záväzku voči poskytovateľom a pacientom, ktorým slúžia, sa spoločnosť Melinta snaží zabezpečiť, aby všetci ľudia, ktorí potrebujú iej terapiu, ju mohli dostať. Spoločnosť Melinta zameriava svoje rozširujúce sa portfólio na služby pacientom s neuspokojenými potrebami, aby dosiahla čo najväčší vplyv. Spoločnosť Melinta sa venuje inováciám a zároveň zostáva pri tom, čo je najdôležitejšie: pacienti. Ďalšie informácie o spoločnosti Melinta nájdete na stránkach: https://melinta.com/

SOURCE A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte. Ltd.