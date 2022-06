Menarini Group e Radius Health, Inc. apresentam uma análise de subgrupo do estudo clínico EMERALD principal de Fase 3 do Elacestrant na Reunião Anual da American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 2022

Análise do subgrupo de pacientes sem quimioterapia anterior no EMERALD: um estudo de Fase 3 que avalia o Elacestrant, um degradador do receptor de estrogênio seletivo por via oral experimental (SERD), em comparação com a escolha do investigador de monoterapia endócrina para câncer de mama ER+/HER2- avançado/metastático (mBC)

FLORENÇA, Itália e BOSTON, 7 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- O Menarini Group ("Menarini") e a Radius Health, Inc. ("Radius") (NASDAQ: RDUS) (coletivamente, as "Empresas") anunciaram hoje a apresentação na reunião anual da American Society of Clinical Oncology (ASCO) de dados do estudo clínico EMERALD de Fase 3 (NCT03778931). Em uma análise de subgrupo não especificada de pacientes com câncer de mama metastático ER+/HER2 − (mBC) sem quimioterapia anterior no contexto metastático, o Elacestrant prolongou significativamente a sobrevida livre de progressão (SLP) em comparação com a terapia endócrina padrão de tratamento (PT).

O estudo EMERALD atingiu seus dois principais desfechos pré-especificados de sobrevida livre de progressão (SLP) na população em geral e em pacientes com mutação ESR1 mESR1 . 1

ESR1 . 77,8% (n=371) dos 477 pacientes inscritos no estudo não haviam recebido quimioterapia prévia no contexto metastático ER+/HER2−mBC. Entre esses pacientes, o Elacestrant apresentou os seguintes resultados em comparação com o padrão de tratamento na população em geral:

- 31% de redução no risco de progressão ou morte em todos os pacientes (RH=0,681 [IC 95%: 0,520 – 0,891]; P =0,00388) e SLP mediana prolongada (3,68 x 1,97 meses).

- 46% de redução no risco de progressão ou morte em pacientes com mESR1 (HR=0,535 [IC 95 %: 0,356 - 0,799]; P =0,00235) e SLP mediana prolongada (5,32 x 1,91 meses).

. Em análises de subgrupos exploratórios, o Elacestrant reduziu significativamente o risco de progressão ou morte e prolongou a SLP mediana em comparação com o fulvestrant em todos os pacientes sem quimioterapia prévia (RH=0,636 [IC 95%: 0,465-0,868]; SLP mediana 3,68 x 1,97 meses; p=0,0032), e em pacientes com M ESR1 sem quimioterapia prévia (RH=0,487 (IC 95%: 0,310-0,761; SLP mediana 5,32 x 1,91 meses; P=0,0015).

sem quimioterapia prévia (RH=0,487 (IC 95%: 0,310-0,761; SLP mediana 5,32 x 1,91 meses; P=0,0015). O Elacestrant teve um perfil de segurança gerenciável em pacientes sem quimioterapia anterior compatível com a população geral.1

A Dra. Virginia Kaklamani, médica oncologista de mama e professora de medicina, UT Health San Antonio, MD Anderson Cancer Center, comentou: "O Elacestrant é um novo e empolgante tratamento endócrino após a progressão em um inibidor de CDK4/6 em mulheres com câncer de mama metastático ER+. O estudo EMERALD mostrou que o Elacestrant é ativo mesmo em pacientes cujos tumores abrigam uma mutação ESR1. Essa análise do subconjunto também mostrou que os pacientes que não tinham sido tratados anteriormente com quimioterapia no contexto metastático tiveram sobrevida livre de progressão mais longa de até 5,32 meses."

O Menarini Group planeja buscar estudos combinados e estudar o potencial de eficácia do Elacestrant ao atender às mais altas necessidades não atendidas de pacientes ER+/HER2-.

Título do resumo: Análise do subgrupo de pacientes sem quimioterapia anterior em EMERALD: um estudo de Fase 3 que avalia o Elacestrant, um degradador do receptor de estrogênio seletivo por via oral experimental (SERD), em comparação com a escolha do investigador de monoterapia endócrina para câncer de mama ER+/HER2- avançado/metastático (mBC)

Sobre o Elacestrant (RAD1901) e o estudo EMERALD de Fase 3

O Elacestrant é um degradador seletivo do receptor de estrogênio (SERD) de investigação, licenciado para o Menarini Group, que está sendo avaliado para uso potencial como um tratamento a ser administrado por via oral uma vez ao dia em pacientes com câncer de mama ER+/HER2- avançado. Em 2018, o Elacestrant recebeu designação de fast-track da Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA, a FDA. Estudos pré-clínicos realizados antes do EMERALD indicam que o composto tem potencial para uso como agente único ou combinado com outras terapias para o tratamento do câncer de mama. O estudo EMERALD de Fase 3 é um estudo randomizado, aberto e controlado pelo ativo que avalia o Elacestrant como monoterapia de segunda ou terceira linha em pacientes com câncer de mama ER+/HER2- avançado/metastático. O estudo inscreveu 477 participantes que haviam recebido tratamento prévio com uma ou duas linhas de terapia endócrina, incluindo um inibidor da CDK 4/6. As participantes do estudo foram randomizadas para receber Elacestrant ou a opção do investigador de agente hormonal aprovado. O desfecho primário do estudo foi a sobrevida livre de progressão (SLP) na população em geral de participantes e em participantes com mutações no gene do receptor de estrogênio 1 (ESR1). Os desfechos secundários incluíram uma avaliação da sobrevida geral (SG), uma taxa de resposta objetiva (TRO) e uma duração da resposta (DR).

1. Bidard FC, Kaklamani VG, Neven P, et al. Elacestrant (degradador do receptor de estrogênio seletivo oral) versus terapia endócrina padrão para receptor de estrogênio–positivo, fator de crescimento epidérmico humano 2–câncer de mama avançado negativo: resultados do estudo EMERALD randomizado de Fase III J Clin Oncol. 18 de maio de 2022:JCO2200338. doi.org: 10.1200/JCO.22.00338. Epub antes da impressão.

Sobre o Menarini

O Menarini Group é uma empresa internacional líder em produtos farmacêuticos e diagnósticos, com faturamento superior a USD 4 bilhões e mais de 17 mil funcionários. O Menarini se dedica a áreas terapêuticas com altas necessidades não atendidas, com produtos para cardiologia, oncologia, pneumologia, gastroenterologia, doenças infecciosas, diabetologia, inflamação e analgesia. Com 18 unidades de produção e nove centros de pesquisa e desenvolvimento, os produtos do Menarini estão disponíveis em 140 países. Para mais informações, acesse www.menarini.com.

Sobre a Radius

A Radius é uma empresa biofarmacêutica global dedicada a satisfazer as necessidades médicas não atendidas nas áreas de saúde óssea, doenças órfãs e oncologia. O principal produto da Radius, a injeção TYMLOS® (abaloparatida), foi aprovada pela Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA para o tratamento de mulheres na pós-menopausa com osteoporose e alto risco de fratura. O pipeline clínico da Radius inclui a injeção de abaloparatida experimental para uso potencial no tratamento de homens com osteoporose; um sistema transdérmico de abaloparatida experimental para uso potencial no tratamento de mulheres na pós-menopausa com osteoporose; o medicamento experimental Elacestrant (RAD1901) para uso potencial no tratamento do câncer de mama positivo para hormônio receptor licenciado para o Menarini Group; e o medicamento experimental RAD011, uma solução oral sintética de cannabidiol com uso potencial em várias áreas de doenças neuro-endócrinas, neurológicas de desenvolvimento ou neuropsiquiátricas, inicialmente visando a síndrome de Prader-Willi, a síndrome de Angelman e espasmos infantis.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com a Lei de Reforma de Contencioso de Títulos Privados de 1995. Todas as declarações contidas neste comunicado de imprensa que não se relacionam com questões de fatos históricos devem ser consideradas declarações prospectivas, incluindo, sem limitações, declarações relacionadas a solicitações regulatórias esperadas nos Estados Unidos e na União Europeia e atividades de desenvolvimento clínico em andamento com relação ao Elacestrant.

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com a Lei de Reforma de Contencioso de Títulos Privados de 1995. Todas as declarações contidas neste comunicado de imprensa que não se relacionam com questões de fatos históricos devem ser consideradas declarações prospectivas, incluindo, sem limitações, declarações relacionadas a solicitações regulatórias esperadas nos Estados Unidos e na União Europeia e atividades de desenvolvimento clínico em andamento com relação ao Elacestrant.

