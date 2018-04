Menarini Ricerche presenta los datos preclínicos más recientes sobre el inhibidor PI3K MEN1611 en el Congreso Anual de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR 2018)

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Logo.jpg )



Los resultados de estos estudios preclínicos se describirán en dos pósters. El primero, titulado "MEN1611, a novel α-selective PI3K inhibitor in solid tumors", demuestra la actividad antitumoral de MEN1611, in-vitro e in-vivo evidenciando efectos sinérgicos cuando se administra en combinación con una serie de terapias de eficacia probada, en líneas celulares y modelos de xenoinjerto obtenidos de pacientes con diferentes tipos de tumores. El segundo póster, titulado "The role of MEN1611, a class I PI3-Kinase (PI3K) inhibitor, in reprogramming the pro-tumoral inflammatory environment", investiga elefecto de MEN1611 sobre las células inflamatorias del microambiente tumoral, mediante su capacidad para inhibir la isoforma PI3Kϒ expresada por las células mieloides.

Ambos trabajos de investigación, fruto de los programas de I+D de Menarini Ricerche, se presentarán en las siguientes sesiones:

"MEN1611, a novel α-selective PI3K inhibitor in solid tumors" Abstract no. 2160, tendrá lugar el lunes, 16 de abril entre 1:00PM - 5:00PM, durante la sesión "Translational Therapeutics in Cancer Models 2" en el McCormick Place South, Exhibit Hall A, Poster Section 7, Poster Board #15.

"The role of MEN1611, a class I PI3-Kinase (PI3K) inhibitor, in reprogramming the pro-tumoral inflammatory environment" Abstract no. 2145, tendrá lugar el lunes, 16 de abril entre 1:00PM - 5:00PM, durante la sesión "The Metastatic Microenvironment" en el McCormick Place South, Exhibit Hall A, Poster Section 6, Poster Board #30

Acerca de MEN1611

MEN1611 es un nuevo inhibidor selectivo de clase I de quinasa PI3 disponible por vía oral, que ha demostrado actividad inhibitoria de las isoformas mutantes PI3Kα y PI3Kϒ en concentraciones de orden nanomolar.Los resultados del primer estudio clínico de fase I, mostraron que MEN1611 era bien tolerado y se determinó la dosis tolerada máxima en humanos. MEN1611 entrará este año en un estudio de fase IB asociado al tratamiento estándar en pacientes con cáncer de mama portadoras de mutaciones en el gen PI3K.

Acerca de Menarini Group

The Menarini Group, con sede en Florencia, está presente en 136 países de todo el mundo y cuenta con una plantilla de 17.000 personas. Con unos ingresos de 3.600 millones de euros, Menarini es hoy la decimotercera en Europa de las 5.345 compañías y la trigésimo quinta del mundo de 21.587 (fuente: IQVIA). Menarini tiene seis centros de investigación y desarrollo y sus productos están presentes en las áreas terapéuticas más importantes, como cardiología, gastroenterología, neumología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación y analgesia. Los productos de Menarini se fabrican en lass 16 plantas de producción del grupo, en Italia y en el extranjero, donde se producen más de 583 millones de unidades y se distribuyen en cinco continentes cada año. A través de sus productos farmacéuticos, Menarini contribuye continuamente y con los mayores estándares de calidad a la salud de los pacientes de todo el mundo.

The Menarini Group siempre ha seguido dos objetivos estratégicos: investigación e internacionalización, y tiene un fuerte compromiso con la investigación y desarrollo oncológicos. Como parte de dicho compromiso con la oncología, Menarini está desarrollando cuatro nuevos fármacos oncológicos . Dos de ellos son biológicos, el anticuerpo anti-CD157 MEN 1112, y el anticuerpo anti-CD205 de toxina conjugada MEN 1309. Además, Menarini ha añadido recientemente dos moléculas a su línea de oncología, el inhibidor de quinasa doble PIM y FLT3 MEN 1703, y el inhibidor PI3K MEN 1611, en desarrollo clínico para el tratamiento de un tipo de tumores hematológicos y/o sólidos.

SOURCE Menarini Ricerche