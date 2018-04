Menarini Ricerche s'apprête à présenter les dernières données précliniques au sujet de l'inhibiteur de PI3K MEN1611 lors du congrès annuel 2018 de l'AACR

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Logo.jpg )



Les résultats de ces études précliniques seront décrits à travers deux affiches. La première, intitulée « MEN1611, un inhibiteur de PI3K α-sélectif novateur dans le traitement des tumeurs solides », démontre l'activité antitumorale in vitro et in vivo de MEN1611, qui présente des effets synergiques en combinaison avec un certain nombre de traitements ciblés sur les lignées cellulaires et les modèles de xénogreffe extraits de patients de différents types de tumeurs. La seconde affiche, intitulée « Le rôle de MEN1611, un inhibiteur de PI3-kinase (PI3K) de classe I, dans la reprogrammation de l'environnement inflammatoire protumoral », examine le rôle de MEN1611 dans le ciblage des cellules inflammatoires du microenvironnement tumoral, à travers sa capacité à inhiber l'isoforme PI3Kϒ exprimée par les cellules myéloïdes.

Les résultats des programmes de recherche et de développement de Menarini Ricerche seront présentés lors des séances d'affichage suivantes: «MEN1611, un inhibiteur de PI3K α-sélectif novateur dans le traitement des tumeurs solides», abstract n[o]2160, se tiendra le lundi 16 avril de 13h à 17h au cours de la session «Thérapeutique translationnelle dans les modèles de cancer2» au McCormick Place South, hall d'exposition A, section d'affichage7, panneau d'affichage n[o]15.

«Le rôle de MEN1611, un inhibiteur de PI3-kinase (PI3K) de classe I, dans la reprogrammation de l'environnement inflammatoire protumoral», abstract n[o]2145, se tiendra le lundi 16 avril de 13h à 17h au cours de la session «Le microenvironnement métastatique» au McCormick Place South, hall d'exposition A, section d'affichage6, panneau d'affichage n[o]30

À propos de MEN1611

MEN1611 est un nouvel inhibiteur sélectif de PI3-kinase de classe I administrable par voie orale, ciblant avec une puissance nanomolaire les isoformes mutantes PI3Kα et PI3Kϒ. Le résultat de l'étude de phase I a démontré que MEN1611 était bien toléré, et la dose maximale tolérée a été déterminée. MEN1611 entrera cette année dans une étude combinée de phase IB chez des patientes atteintes d'un cancer du sein portant des mutations au niveau du gène PI3K.

À propos de Menarini Group

Menarini Group, dont le siège se trouve à Florence, est présent dans 136 pays à travers le monde avec 17 000 employés. Avec un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros, Menarini est aujourd'hui la 13[e] société pharmaceutique en Europe sur un total de 5 345, et la 35[e] au monde sur 21 587 (source : IQVIA). Menarini dispose de six centres de recherche et de développement et ses produits sont présents dans les domaines thérapeutiques les plus importants, notamment la cardiologie, la gastroentérologie, la pneumologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, les inflammations et l'analgésie. Les produits de Menarini sont fabriqués dans les 16 sites de production du groupe en Italie et à l'étranger, où plus de 583 millions de boîtes sont produites chaque année avant d'être distribuées sur les cinq continents. À travers ses produits pharmaceutiques, Menarini contribue à la santé des patients du monde entier de manière continue et en se conformant aux plus hautes normes de qualité de l'industrie.

Depuis sa création, Menarini Group poursuit deux objectifs stratégiques, la recherche et l'internationalisation, et est fortement engagé dans la recherche et le développement en oncologie. Dans le cadre de cet engagement, Menarini développe actuellement quatre nouveaux médicaments oncologiques expérimentaux. Deux d'entre eux sont biologiques, à savoir l'anticorps anti-CD157 MEN 1112, et l'anticorps anti-CD205 conjugué à une toxine MEN 1309. En outre, Menarini a récemment ajouté deux petites molécules à son portefeuille d'oncologie, l'inhibiteur double des kinases PIM et FLT3 MEN 1703, ainsi que l'inhibiteur de PI3K MEN 1611, en cours de développement clinique pour le traitement de diverses tumeurs hématologiques et/ou solides.

