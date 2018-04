Menarini Ricerche presenterà al meeting annuale dell'AACR i dati preclinici più recenti relativi all'inibitore di PI3K MEN1611

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Logo.jpg )



I dati degli studi preclinici del MEN1611, saranno descritti in due poster. Il primo intitolato: "MEN1611, a novel α-selective PI3K inhibitor in solid tumors" e " The role of MEN1611, a class I PI3-Kinase (PI3K) inhibitor, in reprogramming the pro-tumoral inflammatory environment", mostra l'attività antitumorale sia in vitro che in vivo, dimostrando effetti sinergici quando usato in combinazione con varie terapie, sia anticorpi monoclonali che molecole di sintesi chimica, in differenti istotipi tumorali. Il secondo poster intitolato: "The role of MEN1611, a class I PI3-Kinase (PI3K) inhibitor, in reprogramming the pro-tumoral inflammatory environment", si focalizza sulla capacità del MEN1611 di riprogrammare le cellule infiammatorie presenti nei tessuti peri-tumorali attraverso la sua capacità di inibire l'isoforma gamma della chinasi PI3K espressa dalle cellule mieloidi.

I risultati dei programmi della R&D di Menarini Ricerche saranno presentati nelle seguenti sessioni di poster:

"MEN1611, a novel α-selective PI3K inhibitor in solid tumors" Abstract no. XXX, sarà presentato Lunedì 16 Aprile, tra le 13:00 e le 17:00, durante la sessione "Translational Therapeutics in Cancer Models 2" al McCormick Place South, Exhibit Hall A, Sessione di Poster 7, Poster Board #15.

"The role of MEN1611, a class I PI3-Kinase (PI3K) inhibitor, in reprogramming the pro-tumoral inflammatory environment" Abstract no. 2145, sarà presentato Lunedì 16 Aprile, tra le 13:00 e le 17:00, durante la sessione "The Metastatic Microenvironment" al McCormick Place South, Exhibit Hall A, Sessione di Poster 6, Poster Board #30.

Informazioni sul MEN1611

MEN1611 è un nuovo inibitore ad uso orale della fosfatidilinositol 3-chinasi (PI3K) diretto con potenza nanomolare verso isoforme mutanti della PI3Kα e PI3Kϒ. I risultati della fase I hanno mostrato che MEN1611 è ben tollerato e hanno identificato la dose massima tollerata. MEN1611 inizierà quest'anno uno studio clinico di fase IB in combinazione in pazienti con cancro al seno portatrici di mutazioni nel gene PI3K.

Informazioni sul Gruppo Menarini

Il Gruppo Menarini, con sede a Firenze, è presente oggi in 136 paesi al mondo e conta 17.000 dipendenti. Con un fatturato di 3.6 miliardi di euro è oggi 13° in Europa su 5.345 e 35° nel mondo su 21.587 (fonte IQVIA). Con 6 centri di Ricerca e Sviluppo i suoi prodotti sono presenti nelle più importanti aree terapeutiche tra cui, cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e analgesia. La produzione farmaceutica, invece, è realizzata nei 16 stabilimenti produttivi del Gruppo, in Italia e all'estero, dove sono prodotte e distribuite nei cinque continenti oltre 583 milioni di confezioni l'anno. Con la sua produzione farmaceutica Menarini contribuisce in modo continuo e con standard di qualità elevatissimi, alla salute dei pazienti di tutto il mondo. Il Gruppo Menarini ha sempre perseguito due obiettivi strategici: Ricerca e Internazionalizzazione ed è fortemente impegnata nella ricerca e sviluppo in oncologia. Come parte di questo impegno Menarini sta sviluppando 4 nuovi farmaci per il trattamento di tumori ematologici e/o tumori solidi. Due di questi sono biologici, in particolare l'anticorpo MEN1112 anti CD157 e l'anticorpo coniugato a tossina MEN1309, il cui target è CD205. Inoltre Menarini ha aggiunto di recente alla propria pipeline oncologica 2 piccole molecole: il doppio inibitore delle chinasi PIM/FLT3, chiamato MEN1703, e l'inibitore dell'enzima PI3K, chiamato MEN1611.

Per ulteriori informazioni visita il sito http://www.menarini.com

SOURCE Menarini Ricerche